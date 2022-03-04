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"Щоб ти був здох", - представники єврейської громади Києва, що пережили розстріли в Бабиному Яру, звернулись до Путіна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Представники єврейської громади Києва, що пережили розстріли в Бабиному Яру, звернулись до Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення опубліковане в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська армія, яка била фашистів, сьогодні бомбить Київ та Харків. Три ракети попали у Бабин Яр, - головний рабин України Асман. ВIДЕО

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Топ коментарі
+18
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04.03.2022 11:57
+14
и обязательно надо данное видео показать по израильскому тв
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04.03.2022 11:57
+11
в Израиле и без ТВ - вас поддерживают = все! естественно кроме москальни... хоть и не много этого мусора в Израиле, но есть - а вообще Израиль за Украину! иначе и быть не может - Украина сейчас проходит путь, который первым прошел Израиль... только Украину сейчас поддерживает весь мир, а нас - весь мир пытается склонить к капитуляции! поэтому - у Украины выбора нет, только Победа, только разгром москальни! Слава ЗСУ! молодцы
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04.03.2022 12:04
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и обязательно надо данное видео показать по израильскому тв
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04.03.2022 11:57 Відповісти
в Израиле и без ТВ - вас поддерживают = все! естественно кроме москальни... хоть и не много этого мусора в Израиле, но есть - а вообще Израиль за Украину! иначе и быть не может - Украина сейчас проходит путь, который первым прошел Израиль... только Украину сейчас поддерживает весь мир, а нас - весь мир пытается склонить к капитуляции! поэтому - у Украины выбора нет, только Победа, только разгром москальни! Слава ЗСУ! молодцы
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04.03.2022 12:04 Відповісти
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04.03.2022 11:57 Відповісти
лукадрищу теж відправте

"Білоруська армія у спецоперації жодної участі не брала і брати не збирається" - Лукашенко

Ну, ракети не рахуються...
https://t.me/operativnoZSU/10891
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04.03.2022 12:00 Відповісти
пУТІН ВЖЕ ЗДОХ-ХОЧА З ВЛАСНОЇ ТУПОСТІ ПОКИ ЦЬОГО НЕ ЗРОЗУМІВ...
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04.03.2022 11:57 Відповісти
Здох - это само собой. А где военная помощь из Израиля?
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04.03.2022 11:57 Відповісти
Провластные активисты в Москве заклеивают антивоенную агитацию российским аналогом свастики - Z (****** задрипана) https://t.me/charter97_org/64837
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04.03.2022 11:58 Відповісти
Еще не умерла и слава, и воля,

Еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба.

Погибнут наши враги, как роса на солнце.

Воцаримся и мы, братья, в своей сторонке.

Врагов всех мы положим за нашу свободу

И покажем, что мы, братия, казацкого рода!

Слава Украине!
Geroyam Slava!
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04.03.2022 12:07 Відповісти
Как жаль людей...до невозможности, до душевного колапса. Ах если бы только наши проклятия сбылись...тогда бы я в Бога поверил.🥺
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04.03.2022 12:09 Відповісти
ребята - те, кто спрашивает о военной помощи Израиля... у вас потеряны - причинно следственные связи! Израиль мог бы вам помочь современным оружием в одном из двух вариантов = первый, это самый правильный - Украина и Израиль являются близкими Друзьями и деловыми партнерами с огромным количеством совместных проектов... в этом случае - объяснять ничего не надо, но этого увы - не произошло с 2014 года, я уж не говорю про все годы Независимости Украины! и второй вариант - отношения между нашими странами на хорошем уровне, как сейчас, но руководство США запрещает делать такие поставки в Украину! договоритесь с маразматиком американским - вы же так ждали его прихода к власти = прийде порядок наведе! вот пришел и наводит - договоритесь с ним, и тогда все будет! Израиль не может обойти США в отношении страны, которая не является Израилю той, какую я описал в первом варианте... увы! решайте с маразматиком и его коммунистической бандой = правда маразматик не хочет создавать бесполетную зону над Украиной и не хочет лишить паРашу права вето в ООН, но он будет строг с ****** - это он обещал вам, не так ли
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04.03.2022 12:21 Відповісти
 
 