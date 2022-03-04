"Щоб ти був здох", - представники єврейської громади Києва, що пережили розстріли в Бабиному Яру, звернулись до Путіна. ВIДЕО
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Представники єврейської громади Києва, що пережили розстріли в Бабиному Яру, звернулись до Путіна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення опубліковане в соцмережах.
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Топ коментарі
+18 Шимус
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Еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба.
Погибнут наши враги, как роса на солнце.
Воцаримся и мы, братья, в своей сторонке.
Врагов всех мы положим за нашу свободу
И покажем, что мы, братия, казацкого рода!
Слава Украине!
Geroyam Slava!