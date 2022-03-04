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Відео Війна в Україні
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"Сказали, все будет как в 2014 году, когда Россия забрала Крым", - СБУ допитала російського окупанта, який виявився українським військовим-зрадником. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ допитала чергового військовослужбовця РФ, який виявився українським військовим-зрадником і у 2014 році перейшов на бік окупанта в Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

24 лютого його гаубично-артилерійський дивізіон отримав наказ наступати на Україну і рушив на Нову Каховку. Далі мав бути Миколаїв, а згодом і Одеса.

Їм обіцяли, що з владою все домовлено, що вони не будуть обстрілювати житлові будинки, а просто пройдуть рейдом. Їм пояснили: "Усе буде, як у 2014 році, коли Росія забирала Крим".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путин, бл#, гандон! Я думал, что п#здец нам всем! Я трупов столько не видел. На доллары и командировочные уже всем пох#й!", - окупанти телефонують до РФ. АУДIО

Та Україна зустріла окупантів шаленим спротивом.

"Відставши під час бою від основних сил, зрадник здав себе та весь свій взвод українським воїнам.Тепер з ним працюють слідчі та контррозвідка СБУ. Такі дії не можуть залишитися непокараними", - наголосили в СБУ.

Також дивіться: "Наши бомбят по мирному населению": Полонений російський окупант розповів мамі про звірства військ РФ в Україні. ВIДЕО

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Топ коментарі
+43
На кілок кацапську потвору!
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04.03.2022 12:20
+21
Всі ви тварини таке співаєте...
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04.03.2022 12:24
+17
Артиллеристов в плен нельзя брать
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04.03.2022 12:23
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На кілок кацапську потвору!
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04.03.2022 12:20 Відповісти
Закон приняли? На довічне його!
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04.03.2022 12:36 Відповісти
во мля дебилоид
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04.03.2022 12:21 Відповісти
арта.....этот предатель убивал наших граждан , разрушал наши дома ,убивал наших детей...такjй НЕ ДОСТОИН ЖИТЬ !!!
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04.03.2022 13:45 Відповісти
Це точно! Їх же попередили, що проти усіх зрадників присязі порушені в Україні кримінальні справи Люди у військовій прокуратурі ще тоді завели справи Зібрали характеризуючі документи Провели слідчі дії ,що можливі за відсутності "суб"єкта"А потім оголосили в розшук і зупинили слідство Тепер розшукали і слідство за зраду поновлене! Він - не військовополонений, бо ним може буть лише військовослужбовець іншої країни, що взятий у полон А у нього - статус злочинця, що вчинив злочин проти власної країни!
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04.03.2022 18:51 Відповісти
таким - лопату в руки, и до конца жизни восстанавливать разрушенное в украинских городах, и посадить на хлеб и воду

другим будет урок!
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04.03.2022 12:21 Відповісти
Ага, зараз... Вони тобі напрацюють: якби могли працювати самі, то нащо б їм гастарбайтери були б потрібні?
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04.03.2022 13:03 Відповісти
не треба було афішувати а відправити назад хай ще взвод приведе в полон
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04.03.2022 12:21 Відповісти
Внимательнее пож-та

"Відставши під час бою від основних сил, зрадник здав себе та весь свій взвод українським воїнам.Тепер з ним працюють слідчі та контррозвідка СБУ. Такі дії не можуть залишитися непокараними", - наголосили в СБУ. Джерело: https://censor.net/ua/v3321404
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04.03.2022 12:23 Відповісти
Про этого точно не скажешь "йанизнал"!
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04.03.2022 12:22 Відповісти
та всё эти орки знали...
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04.03.2022 12:31 Відповісти
​В Мелитополе начали трансляцию гебельсТВ через оборудование бывшего депутата Балицкого
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04.03.2022 12:23 Відповісти
jakim padlam ce podobaetsia?
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04.03.2022 14:30 Відповісти
Артиллеристов в плен нельзя брать
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04.03.2022 12:23 Відповісти
тих що на півночі
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04.03.2022 12:24 Відповісти
Всі ви тварини таке співаєте...
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04.03.2022 12:24 Відповісти
підер два рази сдався так кулю в лоб
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04.03.2022 12:26 Відповісти
Солженицин врать не будет

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04.03.2022 12:26 Відповісти
Солженицын времён Ахипелага и времён Красного колеса=два разных человека. Так и не смог выковырять из себя имперскую грязь.
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04.03.2022 12:31 Відповісти
100 вiдсоткiв ! здох махровим iмперцем та рашко-фашистом.
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04.03.2022 13:04 Відповісти
Так он с себя писал в известной степени. Вот прочёл, и не раз все три тома. Иной раз попадаются сиьные места, а иной раз такое рабъё с него лезет, что тошно читать. Это точно не Шаламов.
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04.03.2022 13:05 Відповісти
Дайте ему один патрон пусть застрелица...
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04.03.2022 12:27 Відповісти
Всі кацапи мають здохнути!
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04.03.2022 12:28 Відповісти
Расстрелять гниду
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04.03.2022 12:28 Відповісти
расстрелять!
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04.03.2022 12:29 Відповісти
Щоб ти здохло і весь рід твій виздихав!Прокляття вам на віки вічні!
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04.03.2022 12:30 Відповісти
На шнурки порежьте СБУ-ники! Я помню 20 лет назад когда лежал в больнице, СБУшники положили ко мне в палату пацана которого они запытали, они поливали его кипятком из чайника и у него на спине и жопе слезла кожа, рядом с ним круглосуточно сидели альфовцы. Так вот если так с простыми преступниками поступаете, разрежьте эту мразь с особой жестокостью!
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04.03.2022 12:31 Відповісти
Братела! Не "фантазуй"! "Бренькаєш" - аж вивертні йдуть! Є купа "делікатних"способів змусить говорить І для цього не треба залишать видимі сліди Та ще й "світить" наслідки роботи стороннім людям (таким як ти) які можуть злить інформацію
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04.03.2022 18:41 Відповісти
хіба зрадників можна брати в полон?
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04.03.2022 12:31 Відповісти
Так він же не просто агресор, він зрадник.
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04.03.2022 12:33 Відповісти
Голову оторвать без промидола !
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04.03.2022 12:35 Відповісти
Валюшка особо не расстроилась. Вот тебе и Валюшка, зрадник!
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04.03.2022 12:36 Відповісти
Валюшка будничным голосом еще спросила бы-"-Так что,твой выходной костюм можно моему @барю отдавать?"
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04.03.2022 12:42 Відповісти
красава
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04.03.2022 12:45 Відповісти
Она походу уже мысленно бабло подсчитывает.
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04.03.2022 15:11 Відповісти
Профессиональный предатель.Предал Украину,сейчас предложите ему воевать против паРаши-с радостью согласится,но не факт,что при первом удачном случае снова предаст.Утилизируйте его *****.
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04.03.2022 12:38 Відповісти
Повесить говнюка.
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04.03.2022 12:40 Відповісти
а на тому кінці проводу... ТАКА дурепа неадекватно!!! "а-га"
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04.03.2022 12:41 Відповісти
професійний зрадник
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04.03.2022 12:41 Відповісти
Хто ж його тепер буде годувати та доглядати?
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04.03.2022 12:41 Відповісти
Жену просит, чтобы обменяли. Обменяли? Мальчик, ты уже на родине и никто никуда тебя обменивать не будет, потому что Крым - Украина!
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04.03.2022 12:44 Відповісти
**** - дети и люди в поле????? Идиот....
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04.03.2022 12:46 Відповісти
Услышал "учения"...***** на звук !!!!!!!!
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04.03.2022 12:46 Відповісти
Ну этого можно не менять, он гражданин Украины, поэтому не военнопленный.
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04.03.2022 12:47 Відповісти
к стенке пе*д*раста
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04.03.2022 12:49 Відповісти
Шкода кулі. На гіляку виродка.
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04.03.2022 13:52 Відповісти
За слова "были на учение. не знали" выбивайте зубы!
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04.03.2022 12:49 Відповісти
А за время учений успевают еще и боекомплект выпустить. Но не знают куда, типа.
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04.03.2022 12:57 Відповісти
Цього підара треба "в расход", негайно.
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04.03.2022 12:51 Відповісти
"Валюшка"!......"Угу".....****, даже не ранен, а я уже кухню новую заказала...
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04.03.2022 12:52 Відповісти
Обменяйте меня, говорит. Я еще раз вернусь в кацапочасть, получу компенсацию, приду в Херсон и снова меня в плен возьмут. Его профессия не военный. Это профессиональное чмо. Но Валюшка видимо давно об этом знает, поэтому обрадовалась что его больше рядом с ней не будет. Ну а действия нашей власти в условиях военного времени очень сильно надеюсь будут однозначными и скорыми с демонстрацией процедуры исполнения приговора в прямом эфире через спутники для большего охвата.
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04.03.2022 12:55 Відповісти
Краще б ти в голову собі той промідол вколов, падла!
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04.03.2022 12:55 Відповісти
нахер их в плен брать. стрелять на месте снимая на видео и в телегу
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04.03.2022 13:01 Відповісти
гнида!

зрадникiв, манкуртiв, що воюють проти Неньки, розстрiлювати без жалю!
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04.03.2022 13:03 Відповісти
- Валюха, это я. Ты помнишь, я в 2014 стал предателем - перешёл в войска РФ?
- Да.
- Так смотри, я сейчас опять перешёл. Я опять сдался...
- Ну да.
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04.03.2022 13:08 Відповісти
Зрадників треба розстрілювати.
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04.03.2022 13:11 Відповісти
це зрадник натуральний
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04.03.2022 13:15 Відповісти
Предавши раз предаст дважды. Отработанный материал.
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04.03.2022 13:26 Відповісти
обменивать не надо---- узнали что можно и на удобрение
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04.03.2022 13:27 Відповісти
Парнокопытную валюшку по голосу слышу, 99% полторачку пива в другой руке держит, узколобое создание. А этот,с#ка, лоботомический думает что по статье "за хулиганство" пойдет и через 15 суток опять потную валюшку будет лапать, я в ах#е. Ты, тварь, уже труп говорящий,ублюдок. Надеюсь это убогое уже червей встречает, абсолютно безполезное "нечто".😡
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04.03.2022 13:30 Відповісти
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04.03.2022 13:53 Відповісти
Зеленський це вам не Тимошенко.
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04.03.2022 14:08 Відповісти
Їм обіцяли, що з владою все домовлено, що вони не будуть обстрілювати житлові будинки, а просто пройдуть рейдом. Їм пояснили: "Усе буде, як у 2014 році, коли Росія забирала Крим"
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04.03.2022 14:56 Відповісти
А потім деякі довбойоби гонять на Турчинова. Мовляв, сдал Крим бєз боя. А кому, *****, було відстоювати Крим!? Кому, *****!? Якщо ось такі підори, як цей зрадник, масово ломонулися в обійми ворога! А ось добровольців і патріотів було *** та *****. Що, треба було послати їх голими-босими на убій!? Щоб всі там героїчно полягли? Ще раз: годі вестись на кацапську пропаганду і звинувачувати Пастора з Порохом. Ці люди втримали Україну, коли вона летіла у прірву.
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04.03.2022 15:15 Відповісти
маладца, нагородити за здачу взводу в 2022 р. та розстріляти за зраду України в 2014 р.
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04.03.2022 16:04 Відповісти
А Вы поверили в его "раскаятие"? Шкуру свою спасает ГНИДА! 🤬
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04.03.2022 18:18 Відповісти
Дважды ПРЕДАТЕЛЬ! Еще надеется, что вернется к жене и ей расскажет о том, "что путен натворил"...
ГНИДА, не будет тебе прощения за убитых украинцев, за разрушенные города и села!
Расстрел!
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04.03.2022 18:17 Відповісти
 
 