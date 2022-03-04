Син Пєскова Дені розважається в Парижі: персональні санкції проти кремлівських чиновників мають поширюватися і на їхні сім'ї, - журналіст Мокрик. ФОТО
Відео Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Син прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова Дені перебуває у Франції, про що свідчить відео, опубліковане в його акаунті в Instagram.
2 березня Дені Пєсков опублікував в Instagram відео, на якому він катається на самокаті в Парижі, пише журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.
"Це Дені Пєсков - син Дмитра Пєскова, брехливого речника Путіна. Дмитро Пєсков зараз під санкціями ЄС. Його син Дені розважається у Парижі, Франція. Прямо зараз. Поки російські воїни вбивають десятки українських дітей. Якщо ЄС та США дійсно хочуть, щоб їхні персональні санкції проти кремлівських чиновників зашкодили, ці санкції мають охоплювати дружин, чоловіків та дітей чиновника. Тому що сім'ї кремлівського злочинця живуть і навчаються в Європі або в США. Вони повинні втратити такі можливості. Родини також виступають як гаманці тих чиновників. Гаманці мають бути заморожені. Без такого підходу всі персональні санкції лише напівзаходи", - закликав Мокрик.
Дмитро Пєсков потрапив під санкції Європейського Союзу 28 лютого через вторгнення Росії в Україну. Мати Дені, Катерина Солоцинська, – друга дружина Пєскова. Пара розлучилася у 2012 році. Від цього шлюбу є дочка Єлизавета та два сини – Мік та Дені. Солоцинська мешкає з дітьми в Парижі, де має власну квартиру. Займається благодійністю та співпрацює з фондом "Франко-російський діалог".
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Михаил Уотфорд заработал состояние на добыче нефти и газа. В начале 2000-х он эмигрировал в Великобританию, сменил гражданство и имя и занялся недвижимостью.
Друг семьи сказал, что на душевное состояние Уотфорда могла повлиять ситуация в Украине. »Время его смерти и время вторжения в Украину безусловно неслучайно», - отметил друг семьи.
Еще один друг Михаила заявил, что «его смерть вызывает вопрос. Особенно после всех этих подозрительных смертей российских граждан. Это шокирует, у Михаила было все, о чем он мечтал: хорошая жена, замечательные дети и дом мечты. В этом нет смысла».
Многие СМИ отметили, что магнат умер после того, как официальный Лондон опубликовал санкционный список российских олигархов, но Уотфорда в нем не было.
Михаил Уотфорд проживал в имении Вентворт в Суррее. Дом купил несколько лет назад за 18 миллионов фунтов стерлингов. Ворота к нему делала та же компания, что делала ворота и для Кенсингтонского дворца. Только подъездная дорога к дому стоила более 56 тысяч фунтов. »Я хочу совершенства, не меньше», - говорил Уотфорд в интервью.
Впрочем, в полиции считают, что хоть расследование продолжается, но они не считают, что в смерти Уотфорда «есть какие-то подозрительные обстоятельства».
У Уотфорда остались жена, с которой он познакомился в Эстонии, двое их общих детей, и старший сын от первого брака. Также с ними проживает мать магната.
Это произошло через несколько дней после российского вторжения в Украину и через несколько часов после того, как Лондон опубликовал список санкций в отношении олигархов, связанных с Путиным, в который Уотфорд не вошел.
Ворон ворону око не виклює!
***** гарно всіх прикормив..
Макрон та меркель - співучасники злочинів росії в Україні!