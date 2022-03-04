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Син Пєскова Дені розважається в Парижі: персональні санкції проти кремлівських чиновників мають поширюватися і на їхні сім'ї, - журналіст Мокрик. ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Син прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова Дені перебуває у Франції, про що свідчить відео, опубліковане в його акаунті в Instagram.

2 березня Дені Пєсков опублікував в Instagram відео, на якому він катається на самокаті в Парижі, пише журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.

"Це Дені Пєсков - син Дмитра Пєскова, брехливого речника Путіна. Дмитро Пєсков зараз під санкціями ЄС. Його син Дені розважається у Парижі, Франція. Прямо зараз. Поки російські воїни вбивають десятки українських дітей. Якщо ЄС та США дійсно хочуть, щоб їхні персональні санкції проти кремлівських чиновників зашкодили, ці санкції мають охоплювати дружин, чоловіків та дітей чиновника. Тому що сім'ї кремлівського злочинця живуть і навчаються в Європі або в США. Вони повинні втратити такі можливості. Родини також виступають як гаманці тих чиновників. Гаманці мають бути заморожені. Без такого підходу всі персональні санкції лише напівзаходи", - закликав Мокрик.

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Син Пєскова Дені розважається в Парижі: персональні санкції проти кремлівських чиновників мають поширюватися і на їхні сімї, - журналіст Мокрик 01

Дмитро Пєсков потрапив під санкції Європейського Союзу 28 лютого через вторгнення Росії в Україну. Мати Дені, Катерина Солоцинська, – друга дружина Пєскова. Пара розлучилася у 2012 році. Від цього шлюбу є дочка Єлизавета та два сини – Мік та Дені. Солоцинська мешкає з дітьми в Парижі, де має власну квартиру. Займається благодійністю та співпрацює з фондом "Франко-російський діалог".

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Топ коментарі
+36
І як він там натівських нацистів не боїться?
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04.03.2022 13:06
+34
Мік і Дені будьте прокляті разом з вашими блядськими мамашками ,шлюхой лізкой і підаром папкой!На віки вічні!
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04.03.2022 13:07
+23
Вилупок Пєскова має бути депортований до параші
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04.03.2022 13:07
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04.03.2022 13:05 Відповісти
Гражданин Англии уже очень давно, дочь писькова гражданка Франции то же давно как
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04.03.2022 13:20 Відповісти
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04.03.2022 13:23 Відповісти
Туалетний йоршик молодший
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04.03.2022 13:05 Відповісти
Российский олигарх Михаил Уотфорд, родившийся в Украине, когда она еще была частью СССР, был найден мертвым в Великобритании. Об этом соозбщает издание Daily Mail.

Михаил Уотфорд заработал состояние на добыче нефти и газа. В начале 2000-х он эмигрировал в Великобританию, сменил гражданство и имя и занялся недвижимостью.

Друг семьи сказал, что на душевное состояние Уотфорда могла повлиять ситуация в Украине. »Время его смерти и время вторжения в Украину безусловно неслучайно», - отметил друг семьи.

Еще один друг Михаила заявил, что «его смерть вызывает вопрос. Особенно после всех этих подозрительных смертей российских граждан. Это шокирует, у Михаила было все, о чем он мечтал: хорошая жена, замечательные дети и дом мечты. В этом нет смысла».

Многие СМИ отметили, что магнат умер после того, как официальный Лондон опубликовал санкционный список российских олигархов, но Уотфорда в нем не было.

Михаил Уотфорд проживал в имении Вентворт в Суррее. Дом купил несколько лет назад за 18 миллионов фунтов стерлингов. Ворота к нему делала та же компания, что делала ворота и для Кенсингтонского дворца. Только подъездная дорога к дому стоила более 56 тысяч фунтов. »Я хочу совершенства, не меньше», - говорил Уотфорд в интервью.

Впрочем, в полиции считают, что хоть расследование продолжается, но они не считают, что в смерти Уотфорда «есть какие-то подозрительные обстоятельства».

У Уотфорда остались жена, с которой он познакомился в Эстонии, двое их общих детей, и старший сын от первого брака. Также с ними проживает мать магната.

Это произошло через несколько дней после российского вторжения в Украину и через несколько часов после того, как Лондон опубликовал список санкций в отношении олигархов, связанных с Путиным, в который Уотфорд не вошел.
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04.03.2022 13:08 Відповісти
Дені ??? Воно що - педік.
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04.03.2022 13:06 Відповісти
Ну якщо і батько і мати пєдікі, то хто ж в них ще може народиться?
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04.03.2022 13:07 Відповісти
Ні, батько і мати - повії
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04.03.2022 13:48 Відповісти
Ага, напали як раз гомофоби і ватніки, а винні геї, так? ну дякую *****...
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04.03.2022 13:28 Відповісти
Гейропіст-без сумніву!
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04.03.2022 13:31 Відповісти
І як він там натівських нацистів не боїться?
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04.03.2022 13:06 Відповісти
Загнивають там, аж страшно дивитись....
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04.03.2022 13:34 Відповісти
завалите этого петуха
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04.03.2022 13:06 Відповісти
и самокат в жопу , петуху
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04.03.2022 13:13 Відповісти
фейкові санкціі
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04.03.2022 13:06 Відповісти
Мік і Дені будьте прокляті разом з вашими ********** мамашками ,шлюхой лізкой і підаром папкой!На віки вічні!
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04.03.2022 13:07 Відповісти
Амінь! Прокляття їм на 1000 років!
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04.03.2022 13:08 Відповісти
Амінь
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04.03.2022 13:08 Відповісти
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04.03.2022 14:13 Відповісти
які скрєпні імена
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04.03.2022 14:19 Відповісти
Вилупок Пєскова має бути депортований до параші
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04.03.2022 13:07 Відповісти
Ніфіга не в парашу а в Суми, Харків обо прямо в Енергодар. Хай там пасочки ліпить прямо в центрі.
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04.03.2022 13:10 Відповісти
Теж вірно
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04.03.2022 13:12 Відповісти
им пох ...на их
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04.03.2022 13:11 Відповісти
і ідти на донбас серед інших
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04.03.2022 14:19 Відповісти
Які санкції !!!! Тільки на словах !!!

Ворон ворону око не виклює!
***** гарно всіх прикормив..
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04.03.2022 13:07 Відповісти
Дені чіпати ніззя,а то Путєн нападьот,да Макрон?
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04.03.2022 13:09 Відповісти
Нужно найти, и переправить в Харьков, на каникулы
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04.03.2022 13:10 Відповісти
Я зараз розумію деяких хто бере людей в заложники. Гинуть сотні таких маленьких як цей хлопець українців. Чому б не вдатися до зустрічного терору. Це наш самозахист.
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04.03.2022 13:10 Відповісти
Хай Бог милує, щоб я назвав своїх дітей собачими кличками. Вони тай ******* всі, ВСІ!!!
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04.03.2022 13:10 Відповісти
И еще. Шапочку ему на улицу не забывайте надевать. А то папины друзья взорвут украинские атомные станции, так еще радиоактивный пепел прямо на непокрытую голову может упасть. Заболеет дитятя.
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04.03.2022 13:12 Відповісти
для нашей диаспоры, непочатый край работы....
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04.03.2022 13:13 Відповісти
Санкции должны быть для всех личинок кацапни
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04.03.2022 13:14 Відповісти
Дені! Домой! На раиSSю! Пара абедать мхом
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04.03.2022 13:15 Відповісти
пусть еще выдадут опзжешников, чтоб их расстрелять по закону о коллаборационизме,
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04.03.2022 13:16 Відповісти
Всі діти нациських виродків як і інших росіян ,повині бути ізгоями по всьому світі ,що б ці тварюки відчули всю ненавість цивілізованого світу ,іхня краіна розвязала війну хоче знищити велику націю ,отже двері для цих покидьків повині кругом закриті.
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04.03.2022 13:19 Відповісти
Треба відловлювати всих цих ******** і переправляти в ті міста України, які іх виродки батьки стирають з лиця землі, тоді війна закінчиться.
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04.03.2022 13:29 Відповісти
А шо это он своих детишок пендосскими именами назвал? Патриот Мля. Кремлеботы-патриоты. Ау. Поясните.
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04.03.2022 13:34 Відповісти
Нигер какой-то на фотке.
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04.03.2022 13:38 Відповісти
POYMAYTE EGO I *********, A LUCHSHE POKALECHTE VYRODKA !!!!
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04.03.2022 13:51 Відповісти
В такій ситуації, коли кремлівських підсанкційних підерів сімейки розважаються за кордоном, можна було б організувати терор членам цих сімей, щоб вони заплатити своїм життям і здоров'ям за війну.
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04.03.2022 13:53 Відповісти
Дєті нідолжни страдать! Асобено мікідені!
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04.03.2022 13:58 Відповісти
Франція - політична проститутка!
Макрон та меркель - співучасники злочинів росії в Україні!
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04.03.2022 14:07 Відповісти
двуликая кацапская шваль ... "борется" с Западом и НАТОй. россияне это античеловеческий вирус всепланетарного масштаба, воплотившие в себе все самое мерзкое, подлое, лживое и гнилое ...
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04.03.2022 14:45 Відповісти
Французы, если эти мокшанские личинки спарятся с вашими женщинами и нарожают генетических уродов . Угроза вашему будущему. Давить русских личинок в любой стадии созревания, русских биоматок и россиянских осеменителей и везде по миру.
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04.03.2022 14:57 Відповісти
Я не убийца. Но если бы был в Париже, я бы прирезал этого ********, за страдания украинцев, по своим родным, близким, знакомым. Пускай песков так же страдает!
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04.03.2022 15:40 Відповісти
Трусливая европа, не посмеет взять в заложники семьи парашинских ублюдков. Потому что трусы. Потому что, лицемеры. На головы наших детей кинули бомбы... Их детей нужно как минимум вышвырнуть с территории ЕС
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04.03.2022 16:23 Відповісти
 
 