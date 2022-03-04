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Тисячі мешканців Мелітополя вийшли на демонстрації за Україну. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Люди несуть українські прапори та скандують "о-ку-пан-ти".
Відповідне відео опублікував у фейсбуці журналіст Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Навіть захоплене російськими військами місто чітко демонструє, що є українським. Прихильників РФ не видно, хоча танки РФ в місті, і зараз ніякі "фашисти" не заважають їм виходити на мітинги та зустрічати окупантів", - пише він.
Казанський назвав цю демонстрацію справжньою катастрофою для російської пропаганди.
"Тому зараз за інформацією з Херсону окупанти звозять туди людей автобусами з Криму щоб влаштувати імітацію проросійського мітинга", - додав він.
Топ коментарі
+45 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар04.03.2022 13:37
+39 Сергей Исаков
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+24 Мобильный крематорий
показати весь коментар04.03.2022 13:38
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їм би автоматів та протитанкової зброї, то покрошили б окупантів на паштет
Господи, збережи Героїв !
Ви спізнились!
Громадяни дійсно герої і знають до якого народу вони належать.
відбулась гігантська "тиха етнічна чистка"
Тримаймося браття українці
Ми переможемо...
..На
Слава нації
Смерть москалям.
******* бы туда в тот митинг чем-то тяжелым!!!
Це наші https://www.youtube.com/watch?v=R07Q-HJThCg
А це ****** мелітопольска ******* у той же час https://www.youtube.com/watch?v=OH0wisVeJuU