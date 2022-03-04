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Відео Війна в Україні
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демонстрація (32) Мелітополь (55) окупація (1467) Казанський Денис (211)

Тисячі мешканців Мелітополя вийшли на демонстрації за Україну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Люди несуть українські прапори та скандують "о-ку-пан-ти".

Відповідне відео опублікував у фейсбуці журналіст Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Навіть захоплене російськими військами місто чітко демонструє, що є українським. Прихильників РФ не видно, хоча танки РФ в місті, і зараз ніякі "фашисти" не заважають їм виходити на мітинги та зустрічати окупантів", - пише він.

Казанський назвав цю демонстрацію справжньою катастрофою для російської пропаганди.

"Тому зараз за інформацією з Херсону окупанти звозять туди людей автобусами з Криму щоб влаштувати імітацію проросійського мітинга", - додав він.

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Топ коментарі
+45
герої
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04.03.2022 13:37
+39
Це дає дуже багато. Це ламає всю логіку "спецоперації". Немає ніяких обгрунтувань цієї війни.
Громадяни дійсно герої і знають до якого народу вони належать.
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04.03.2022 13:40
+24
Во сила духа у людей!
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04.03.2022 13:38
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герої
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04.03.2022 13:37 Відповісти
беззаперечно Герої !
їм би автоматів та протитанкової зброї, то покрошили б окупантів на паштет

Господи, збережи Героїв !
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04.03.2022 13:46 Відповісти
Да герои но бесполезно. Зондеррусишенкоманда все равно снимет ролик который ей надо, а протестующих расстреляют или в лагеря посадят. Лучше десяток-другой партизан с оружием чтобы уничтожали окупантов чем ети протесты
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04.03.2022 14:12 Відповісти
То нічо не дасть... Треба було спворювати територіальну оборону...
Ви спізнились!
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04.03.2022 13:38 Відповісти
Це дає дуже багато. Це ламає всю логіку "спецоперації". Немає ніяких обгрунтувань цієї війни.
Громадяни дійсно герої і знають до якого народу вони належать.
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04.03.2022 13:40 Відповісти
Та те зашли и вышли. За ними зайдут "другие" + коллаборанты!
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04.03.2022 13:46 Відповісти
на Донбасі теж половина, якщо не більшість населення, були за Україну, але вони втекли звідти

відбулась гігантська "тиха етнічна чистка"
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04.03.2022 13:50 Відповісти
А це вже задача ВСУ - повернути ті міста вчасно.
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04.03.2022 13:58 Відповісти
А де коктейлі молотова?
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04.03.2022 14:53 Відповісти
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04.03.2022 13:38 Відповісти
Во сила духа у людей!
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04.03.2022 13:38 Відповісти
Героично,но бесполезно. И опасно для жизни. А вот по ночам самим тихо резать орков куда безопаснее. И эффективнее. Они ведь в чужом городе.
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04.03.2022 13:40 Відповісти
Це ті ж хороводи, що і в білорусі....
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04.03.2022 13:41 Відповісти
Такі самі хороводи як в московії і бульбаляндії... Слабкі люди...
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04.03.2022 13:42 Відповісти
йди *****, бот
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04.03.2022 13:49 Відповісти
Коротко..
Тримаймося браття українці
Ми переможемо...
..На
Слава нації
Смерть москалям.
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04.03.2022 13:41 Відповісти
Для роспропаганди це невелика біда, на жаль. Орки в концтаборі цього не побачать. Але світ, слава Богу, побачить. Теж важливо.
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04.03.2022 13:42 Відповісти
Повага до жителів!
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04.03.2022 13:42 Відповісти
до ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
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04.03.2022 13:52 Відповісти
До УКРАЇНЦІВ
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04.03.2022 13:59 Відповісти
Это люди!
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04.03.2022 13:43 Відповісти
А були би в них автомати,ситуація була би інша.Зброю то не роздають,як в Києві більше ніде.
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04.03.2022 13:44 Відповісти
Я б на місці ***** та всіх тих сраних "захисників" замислився би: чи стала би влада, яку не підтримує власний народ, роздавати зброю в себе під носом? Нє, не стала б, а, значить, народ і влада -- єдині.
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04.03.2022 13:56 Відповісти
Можна й без автоматів, є різні способи. Було б бажання.
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04.03.2022 15:08 Відповісти
Автомати по любому потрібні,щоб обстрілювати москалів з багатоповерхівок.
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04.03.2022 15:12 Відповісти
Дела у нас не радостные.Уже завтра кацапы отключают всех мобильных операторов у нас в Мелитополе. По телевизору уже сейчас транслируется 24 российских канала
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04.03.2022 13:45 Відповісти
То ще не біда. Треба не сидіти з мобільним в руках, а вставати і кидати пляшки з вогняною сумішшю на окупантів, російських нацистів.
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04.03.2022 15:03 Відповісти
А ви звідки?
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04.03.2022 15:38 Відповісти
"Тому зараз за інформацією з Херсону окупанти звозять туди людей автобусами з Криму щоб влаштувати імітацію проросійського мітинга"

******* бы туда в тот митинг чем-то тяжелым!!!
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04.03.2022 13:46 Відповісти
Слава Украине ! кацапам ****** в УКРАИНЕ !!
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04.03.2022 13:47 Відповісти
пишаюся цими людьми
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04.03.2022 13:47 Відповісти
В день демонстрант, а в ноні партизан
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04.03.2022 13:48 Відповісти
Оренбург силовики окружили ОГУ-- бунт студентов !!!
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04.03.2022 13:52 Відповісти
Зараз ці "силовики" налуплять студентів, а потім їх батьки підуть лупцювати "силовиків". Я вже це десь бачив, нє?
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04.03.2022 14:09 Відповісти
телефономинеры
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04.03.2022 15:53 Відповісти
Пишаюся
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04.03.2022 14:12 Відповісти
????? Тысяча протестующих - это пара тысяч коктейлей молотова. Как это донести до "населения"???
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04.03.2022 14:56 Відповісти
Не треба обманюватись.Є там у них дрібненький підар-ютубер з підоруснявою аудиторією.
Це наші https://www.youtube.com/watch?v=R07Q-HJThCg
А це ****** мелітопольска ******* у той же час https://www.youtube.com/watch?v=OH0wisVeJuU
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04.03.2022 15:42 Відповісти
виявилося бомбардування по площах YouTube дуже ефективними. :D Заходити з чистого облікового запису на фіктивне ім'я і скидати в коментарях інфу про війну якої хочете поділитися з кацапами. Не обов'язково у видосиках про полонених. На розважальних порталах як Comedy Club, StandUp, ... навіть краще заходить. Кацап зайшов розслабитись... але напружився. Це важливо. Там мобілізація на носі, а кацапня вже у дикій паніці
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04.03.2022 16:26 Відповісти
 
 