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Українські воїни захопили на Миколаївщині новітній російський ЗРГК "Панцир-С1". ВIДЕО
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Українські воїни захопили на Миколаївщині російський абсолютно справний найновіший зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".
"Це вже другий комплекс, захоплений в Україні. Але перший спалили. А цей треба, звісно, зберегти та вивчити. А бажано і застосувати. Також українські воїни захопили й зенітно-ракетний комплекс "Тор-2М", - зазначив Бутусов.
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Топ коментарі
+27 Ольга Жмудовська
показати весь коментар04.03.2022 13:43
+23 георг брок
показати весь коментар04.03.2022 13:45
+19 Запорізький козак
показати весь коментар04.03.2022 13:49
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Будь ласка, зачекайте...
кстати, использовались немцами не только т-34, но и кв-1, т-26 и даже бронированные тягачи т-20.
все просто - в условиях войны, захваченной вражеской техникой НЕ разбрасываются, а используют.
скачать же инструкцию по "панцирю" можно на любом торренте
Скорострельность у ППШ 900 выстр. в мин., а у МП-40 500 выстр. в мин.
Емкость магазина 71 патрон против 32 у МП-40.
Плюс простота конструкции у ППШ, а у МП-40 были проблемы с чисткой в полевых условиях.
К тому же ППШ был на вооружении солдат Советской армии, а МП-40 в основном только у офицеров, жандармов и еще ограниченной категории.
Это только в наших кино немецкие солдаты повально бегают с МП-40, а фактически у них были только винтовки.
Вот только Катюшу не смогли скопировать один к одному, так как не смогли узнать секрета пороха снарядов, а свои специалисты ничего подобного так и не сотворили.
Maschinenpistole 717(r)
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Overview
Maschinenpistole 717(r)
General Information
Type
Submachine Gun
Place of Origin
Soviet Union
Germany (Deutsches Reich)
In Service
~1941 - 1945
Designations
German Fremdgerät (?)
MP 717(r)
Characteristics
Cartridge
7,62x25mm TT
7.63x25mm Mauser
RoF, Cyclic
900rpm
Action
Blowback, open bolt
Feed System
Detachable box magazine
Ammunition Loading
35-round box magazine or 71-round drum magazine
Effective Range
125m
Maximum Range
250m
Dimensions
Weight
6.34kg (unloaded)
Barrel Length
269mm
Length
843mm
The MP 717(r) (Maschinenpistole 717(r)) is the German designation for captured Soviet PPSh-41 submachine guns.
The firearm is identical to the PPSh-41, but it was issued with German 7.63x25mm Mauser ammunition instead of the Soviet 7,62x25mm TT ammunition. Despite the cartridge dimension differences, the German cartridge could be used.
Variants
PPSh-41
Original Soviet model in 7,62x25mm TT.
MP 41(r)
Converted model in 9x19mm Parabellum.
MP 717(r)
"Пєрєдай нєсчастнава єво "родной матєрі"
Використати цей комплекс нам все одно ніяк не вдасться: немає ні ракет, ні навчених екіпажів