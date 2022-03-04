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Українські воїни захопили на Миколаївщині новітній російський ЗРГК "Панцир-С1". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни захопили на Миколаївщині російський абсолютно справний найновіший зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"Це вже другий комплекс, захоплений в Україні. Але перший спалили. А цей треба, звісно, зберегти та вивчити. А бажано і застосувати. Також українські воїни захопили й зенітно-ракетний комплекс "Тор-2М", - зазначив Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Миколаєвом ЗСУ накрили базу російських окупантів: знищено сотні одиниць бойової техніки. ВIДЕО

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Топ коментарі
+27
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04.03.2022 13:43
+23
Баштанка просто поселок- герой! Надо будет им такое присвоить!
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04.03.2022 13:45
+19
⚡️За пилотом сбитого под Волновахой самолета РФ прилетел на эвакуацию вертолет Ми-8 оккупантов. Их тоже приземлили, - советник главы МВД Украины Антон Геращенко
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04.03.2022 13:49
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04.03.2022 13:43 Відповісти
коментар відмічено як спам
Не получиться , только спалить ,и желательно сразу
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04.03.2022 13:44 Відповісти
Насчёт "не получится" можно проинформировать в общих чертах?
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04.03.2022 13:47 Відповісти
Ну начнем с того что ракеты этого комплекса не будут поражать кацапскую авиацию ( свой, чужой) , пушка так же наводиться локатором с запросом , ну и ещё по мелочи
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04.03.2022 15:38 Відповісти
мозги включи или хотя бы новость прочитай для начала
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04.03.2022 13:47 Відповісти
Там електронна система запиту перед пострілом -"Свій-чужий".Це звісно булоб добре,якби її переналаштувати,але це не під час бойових дій.Нажаль...
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04.03.2022 15:01 Відповісти
так,переналаштувати важче,ніж просто відрубити )
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04.03.2022 15:36 Відповісти
наші айтішніки розберуться ))
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04.03.2022 17:41 Відповісти
коментар відмічено як спам
Это конечно хорошо , но третий раз подавать как последняя новость?
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04.03.2022 13:43 Відповісти
ЗДАється це інший,в того була кабіна спалена
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04.03.2022 13:45 Відповісти
єтот на базе маза (кабина от обічного грузовика)-так что єто не тот
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04.03.2022 13:46 Відповісти
супер-вафля *****
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04.03.2022 13:43 Відповісти
Війна триває
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04.03.2022 13:45 Відповісти
Баштанка просто поселок- герой! Надо будет им такое присвоить!
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04.03.2022 13:45 Відповісти
Металу нам підігнали вдосталь... На худий кінець переплавимо на рейки!
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04.03.2022 13:45 Відповісти
А не можна ним *****нути по тих базах в Білорусі та кацапстані, звідки вони нас обстрілюють?
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04.03.2022 13:47 Відповісти
це ппо ближньої дії з сумнівною ефективністю
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04.03.2022 13:57 Відповісти
Шкода...
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04.03.2022 14:15 Відповісти
Чудово. Тільки не знищуйте - треба використати проти окупантів.
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04.03.2022 13:48 Відповісти
Хіба що гармати зняти і використати. Там система "свій-чужий" кацапська, переробляти її довго і складно, такщо ракети їх поки цінності для нас не мають.
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04.03.2022 14:52 Відповісти
⚡️За пилотом сбитого под Волновахой самолета РФ прилетел на эвакуацию вертолет Ми-8 оккупантов. Их тоже приземлили, - советник главы МВД Украины Антон Геращенко
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04.03.2022 13:49 Відповісти
Воякі сраниє!
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04.03.2022 13:50 Відповісти
Блин, если у вас повсеместно такая же распуцица, как на этом видео, то всякие линии Маннергейма и Мажино нервно курят в сторонке! Да вам просто мосты разбить и дороги заминировать, и до лета там ничего не проедет.
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04.03.2022 13:50 Відповісти
Це ж воно по полях їздить. Які у полі дороги?
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04.03.2022 14:02 Відповісти
у нас дороги будували - а не Смерші - Вільхи _ Гарпуни та не купляли Винищувачі .... та все інше ...
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04.03.2022 18:11 Відповісти
Всю ватную сволоту передушим как крыс !
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04.03.2022 13:51 Відповісти
Хоч дійшло, що не треба палити, бо самім потрібно. Німці у 2-у мирову війну збирали радянську зброю та активно використовували.
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04.03.2022 14:02 Відповісти
а вот это вранье. Так как вся советская зброя это гуано по вашей информации и весь совок и его промышленность тоже дерьмо. Атаку на Украину осуждаю
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04.03.2022 14:40 Відповісти
не вранье. немцы и т-34 использовали против советов, а ппш переделывали по 9-ти мм патрон и тоже воевали
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04.03.2022 14:48 Відповісти
Это сарказм. В Украине много говорят что в СССР делали все напильником. Выходит нет
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04.03.2022 14:53 Відповісти
то есть ППШ лучше МП 40?
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04.03.2022 14:54 Відповісти
с точки зрения простоты конструкции и работы в загрязненном состоянии, то, наверное, да. а переделывали под патрон парабеллум уже в конце войны для фольксштурма.
кстати, использовались немцами не только т-34, но и кв-1, т-26 и даже бронированные тягачи т-20.
все просто - в условиях войны, захваченной вражеской техникой НЕ разбрасываются, а используют.
скачать же инструкцию по "панцирю" можно на любом торренте
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04.03.2022 15:07 Відповісти
Спасибо за разъяснение
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04.03.2022 15:13 Відповісти
У ППШ скорострельность и емкость магазина выше.
Скорострельность у ППШ 900 выстр. в мин., а у МП-40 500 выстр. в мин.
Емкость магазина 71 патрон против 32 у МП-40.
Плюс простота конструкции у ППШ, а у МП-40 были проблемы с чисткой в полевых условиях.
К тому же ППШ был на вооружении солдат Советской армии, а МП-40 в основном только у офицеров, жандармов и еще ограниченной категории.
Это только в наших кино немецкие солдаты повально бегают с МП-40, а фактически у них были только винтовки.
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04.03.2022 17:01 Відповісти
ППШ использовали с большим удовольствием.
Вот только Катюшу не смогли скопировать один к одному, так как не смогли узнать секрета пороха снарядов, а свои специалисты ничего подобного так и не сотворили.
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04.03.2022 16:51 Відповісти
А по-гуглити кеби нема?

Maschinenpistole 717(r)

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Overview

Maschinenpistole 717(r)


General Information

Type
Submachine Gun

Place of Origin
Soviet Union
Germany (Deutsches Reich)

In Service
~1941 - 1945

Designations

German Fremdgerät (?)
MP 717(r)

Characteristics

Cartridge
7,62x25mm TT
7.63x25mm Mauser

RoF, Cyclic
900rpm

Action
Blowback, open bolt

Feed System
Detachable box magazine

Ammunition Loading
35-round box magazine or 71-round drum magazine

Effective Range
125m

Maximum Range
250m

Dimensions

Weight
6.34kg (unloaded)

Barrel Length
269mm

Length
843mm

The MP 717(r) (Maschinenpistole 717(r)) is the German designation for captured Soviet PPSh-41 submachine guns.

The firearm is identical to the PPSh-41, but it was issued with German 7.63x25mm Mauser ammunition instead of the Soviet 7,62x25mm TT ammunition. Despite the cartridge dimension differences, the German cartridge could be used.
Variants

PPSh-41
Original Soviet model in 7,62x25mm TT.
MP 41(r)
Converted model in 9x19mm Parabellum.
MP 717(r)
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04.03.2022 15:14 Відповісти
За даними відомих контрактів, ціна одного ЗПРК Панцирь-С1 при експортних поставках становить від 13,15[13] до 14,67[14] мільйонів доларів США
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04.03.2022 15:39 Відповісти
... так вперед весь боєкомплект повертайте хазяєвам, що відразу на перегній.
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04.03.2022 14:06 Відповісти
Підірвіть його, поки всілякі ГєраЩєнки не встигли передати його назад ворогу за зЕленою програмою:
"Пєрєдай нєсчастнава єво "родной матєрі"

Використати цей комплекс нам все одно ніяк не вдасться: немає ні ракет, ні навчених екіпажів
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04.03.2022 14:08 Відповісти
Передати для вивчення.
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04.03.2022 14:13 Відповісти
Наприкінці січня 2021 року британське видання The Times повідомило, що американським військовим вдалось взяти під свій контроль захоплений бійцями проурядових сил комплекс «Панцир-С1». Частково ушкоджений комплекс був у червні 2020 року доправлений повітрям з аеропорту Зувара, що знаходиться західніше Триполі, до авіабази Рамштайн у Німеччини, а звідти - до США[54].
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04.03.2022 15:47 Відповісти
Кацапе, очі разуй, усі труби закриті, він заряджений. А українці розумніші москалів, розберуться.
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04.03.2022 14:15 Відповісти
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Твоя думка кацапа мене зовсім не цікавить..
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04.03.2022 14:17 Відповісти
Так, у кацапів взагалі ніяких думок, ні своїх, ні чужих. Цінне майно, тільки ідіот може палити.
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04.03.2022 15:22 Відповісти
Бот номерний, зрорби так, щоб я тебе більше не чув
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04.03.2022 15:28 Відповісти
МОЛОДЦЫ!!!
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04.03.2022 14:23 Відповісти
Нашим нужно запросить у НАТО вредства ПВО, если путлер начнет скулить, отвечать, что львовские шахтеры откопали все это в штольнях, остальное купили в военторге.
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04.03.2022 14:40 Відповісти
надо из хлама оккупантов - создать огромный музей российского фашизма, например в Харькове - чтобы люди со всех стран мира могли приехать и посмотреть на эти горы металлолома и блефа российской армии, о ее "непабедимасти"..
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04.03.2022 14:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Vvw1PLwnQeI&t=1s
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04.03.2022 15:35 Відповісти
 
 