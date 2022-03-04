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Співробітники аеропорту в Тель-Авіві подають технічні сигнали російському авіалайнеру українським прапором. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Співробітники аеропорту в ізраїльському Тель-Авів подають технічні сигнали прибулим російським літакам українським прапором.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з такими діями персоналу аеропорту опублікований в соцмережах.

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Топ коментарі
+29
Дрібниця, а приємно!
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04.03.2022 13:58
+15
русский самолет #идинах*й!
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04.03.2022 14:03
+15
Поддержка всего мира - да. Жест, которым говорят : параша - вон.
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04.03.2022 14:11
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Дрібниця, а приємно!
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04.03.2022 13:58 Відповісти
сти

н
гиром подавай
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04.03.2022 13:59 Відповісти
ну хоч так ))))
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04.03.2022 13:59 Відповісти
а шо такое?
дешево і ну не сердито, але трішечки невдоволено)
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04.03.2022 14:42 Відповісти
русский самолет #идинах*й!
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04.03.2022 14:03 Відповісти
Это нам страшно поможет
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04.03.2022 14:06 Відповісти
Поддержка всего мира - да. Жест, которым говорят : параша - вон.
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04.03.2022 14:11 Відповісти
А что. Пилот расстроится, будет психовать, в полете не ту ручку дернет или не ту кнопку нажмет, а при посадке забудет закрылки выпустить...
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04.03.2022 14:40 Відповісти
Погано , шо приймають літаки з московії ...
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04.03.2022 14:06 Відповісти
Храбро. А другой рукой дулю в кармане им показывают небось.
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04.03.2022 14:06 Відповісти
Да прям пи@дец. Уж помогли так помогли.
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04.03.2022 14:07 Відповісти
А, це замість залізного купола !!!???
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04.03.2022 14:11 Відповісти
ніфіга той купол не дасть. Він нездатний збивати балістичні ракети.
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04.03.2022 14:12 Відповісти
О, ще один експерт !
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04.03.2022 14:16 Відповісти
Навіщо вам експерти? Ви не бачили як Ізраїль обстрілювали? А то були примітивні саморобні ракети. Ви являєте, що таке балістична???
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04.03.2022 15:36 Відповісти
В мене донька мешкає в Ізраілі, так що я знаю !!! Якщо "не шаришь" ліпше промовчати.
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04.03.2022 16:43 Відповісти
Все шо могут.
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04.03.2022 14:15 Відповісти
краще б небо закрили росіянам
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04.03.2022 14:15 Відповісти
во первых, это красиво..
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04.03.2022 14:40 Відповісти
*************** ))))
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04.03.2022 15:36 Відповісти
А что ж вы как весь цивилизованный мир не закрыли им небо? Лицемеры!
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04.03.2022 16:14 Відповісти
Вот это поддержка так поддержка! И не пишите что Израиль нам не помогает!
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04.03.2022 16:15 Відповісти
у нас в йокнеаме собрали вещи в фонд помощи УКРАИНЫ и послали их в УКРАИНУ
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04.03.2022 17:10 Відповісти
И это все, на что способны трусливые обрезанцы?
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04.03.2022 18:28 Відповісти
Так-такі, да..
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04.03.2022 19:08 Відповісти
 
 