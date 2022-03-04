Співробітники аеропорту в Тель-Авіві подають технічні сигнали російському авіалайнеру українським прапором. ВIДЕО

Співробітники аеропорту в ізраїльському Тель-Авів подають технічні сигнали прибулим російським літакам українським прапором.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з такими діями персоналу аеропорту опублікований в соцмережах.

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