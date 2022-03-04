Співробітники аеропорту в Тель-Авіві подають технічні сигнали російському авіалайнеру українським прапором. ВIДЕО
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Співробітники аеропорту в ізраїльському Тель-Авів подають технічні сигнали прибулим російським літакам українським прапором.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з такими діями персоналу аеропорту опублікований в соцмережах.
Топ коментарі
+29 Andrew Zamoroka 96c181b6
показати весь коментар04.03.2022 13:58
+15 Muni
показати весь коментар04.03.2022 14:03
+15 bit kit
показати весь коментар04.03.2022 14:11
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н
гиром подавай
дешево і ну не сердито, але трішечки невдоволено)