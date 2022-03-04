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"У нас не солдати, а кіборги. Саня, відразу здайся, бо будеш в целофановому пакеті", - українець дає поради колишньому однокласнику, а нині поліцейському з РФ. АУДIО

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У Росії поліцейських планують примусово відправляти воювати проти України, а українці вже пропонують таким "добровольцям" одразу здаватися в полон, оскільки вони не мають шансів перемогти наших військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікували аудіозапис розмови українця зі своїм знайомим із Калінінградської області, який працює у поліції. Росіянин розповів, що надійшов наказ зібрати з регіону 600 осіб – 400 добровольців, а решту примусово відправлятимуть в Україну.

"Ви ж поліцейські, ви не вмієте воювати, вас там покладуть! Проти вас армія, яка воює вісім років, її вісім років вчили воювати. У нас солдати такі чорти, що ви навіть не уявляєте!" – сказав українець.

Водночас росіянин зазначив, що нібито прожив в Україні 20 років і не хоче воювати проти громадян цієї країни, але у нього немає вибору.

"Якщо писати відмовну, то за це кримінальна відповідальність, за це садять у в'язницю", - сказав він.

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Топ коментарі
+28
саня всрався
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04.03.2022 14:30
+12
Під кінець розмови 100% обісрався
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04.03.2022 14:33
+10
"Саня, приїзди зразу у пакеті, можеш навіть в дво"…
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04.03.2022 14:36
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саня всрався
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04.03.2022 14:30 Відповісти
зачем рада хочет миротворчески силы??? не паникер но вода на крым захвачена Мариуполь под угрозой две аес захвачены а миротворцы это заморозка дел на сейчас
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04.03.2022 14:31 Відповісти
Ну либо Честь,либо В Пакет!!! Выбор Всегда Есть.
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04.03.2022 14:31 Відповісти
https://rubryka.com/2022/03/04/rada-vystupaye-za-vvedennya-v-********-myrotvorchyh-syl-**********/
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04.03.2022 14:32 Відповісти
Під кінець розмови 100% обісрався
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04.03.2022 14:33 Відповісти
За "чортів". Дай Їм Б-г здоровья. Будьмо.
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04.03.2022 14:33 Відповісти
Браво! Смерть окупантам!
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04.03.2022 14:34 Відповісти
Как вариант руку можно сломать …
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04.03.2022 14:34 Відповісти
Восемь раз подряд.
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04.03.2022 17:28 Відповісти
Через пів часа шашлики.
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04.03.2022 14:36 Відповісти
"Саня, приїзди зразу у пакеті, можеш навіть в дво"…
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04.03.2022 14:36 Відповісти
Оце перемовник! Три хвилини і опонент злився. А в Миколаєві чортило, вмовляв кацапцьку самку словами - я сам на половину руський.
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04.03.2022 14:37 Відповісти
Це "чортило" захищає твою країну падло ти. Хоча я сумніваюся що Україна це твоя країна.
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04.03.2022 14:46 Відповісти
Ти дебіл, бо навіщо мені умовляння самки, син якої є спецназівцем ГРУ і якого скинули за три кілометри від моєї хати? Таких не треба живими брати, аби потім не обіцяти - приїдьте, віддамо.
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04.03.2022 15:07 Відповісти
Скажи це йому в лице, потім подивимся на тебе диванного істрібітеля бл. А за те що у військовий час ображаєш наших героїв є мінімум стаття. Я збережу твої повідомлення.
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04.03.2022 18:53 Відповісти
А ти знаєш, слушна ідея. Хоч завтра готовий під'їхати і подивитися йому у вічі та запитати, чому він вмовляв замість того, аби наказувати.
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04.03.2022 19:28 Відповісти
Господи, які вони кончєні!
Кончена параша!
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04.03.2022 14:38 Відповісти
НЕ пойдешь воевать - сядешь... Крепостное право...
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04.03.2022 14:54 Відповісти
Антон Геращенко опублікував перший список військовополонених солдатів рф, обманом залучених на територію мирної України.

Матері росії, приїжджайте до Києва та забирайте своїх синів.

Після того пекла, в яке вони потрапили, ми точно знаємо, що ніхто з них більше і пальця не підніме проти України! https://t.me/operativnoZSU/10942
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04.03.2022 14:55 Відповісти
А он их ловил ???
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04.03.2022 15:04 Відповісти
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04.03.2022 15:04 Відповісти
Тільки но писав про це.шо )(уйло по цілій рашці збирає..нове мясо
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04.03.2022 15:26 Відповісти
То есть, сесть на зону на 3 года хуже, чем сдохнуть через 3 дня?
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04.03.2022 17:18 Відповісти
 
 