"У нас не солдати, а кіборги. Саня, відразу здайся, бо будеш в целофановому пакеті", - українець дає поради колишньому однокласнику, а нині поліцейському з РФ. АУДIО

У Росії поліцейських планують примусово відправляти воювати проти України, а українці вже пропонують таким "добровольцям" одразу здаватися в полон, оскільки вони не мають шансів перемогти наших військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікували аудіозапис розмови українця зі своїм знайомим із Калінінградської області, який працює у поліції. Росіянин розповів, що надійшов наказ зібрати з регіону 600 осіб – 400 добровольців, а решту примусово відправлятимуть в Україну.

"Ви ж поліцейські, ви не вмієте воювати, вас там покладуть! Проти вас армія, яка воює вісім років, її вісім років вчили воювати. У нас солдати такі чорти, що ви навіть не уявляєте!" – сказав українець.

Водночас росіянин зазначив, що нібито прожив в Україні 20 років і не хоче воювати проти громадян цієї країни, але у нього немає вибору.

"Якщо писати відмовну, то за це кримінальна відповідальність, за це садять у в'язницю", - сказав він.

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