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Київ (8274) Кличко (2133) ліки (460) аптека (44)

Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу: "Люди годинами стоять у чергах за ліками першої необхідності". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини

Мер Києва Віталій Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу. Бо люди стоять годинами в чергах за ліками першої необхідності до комунальних аптек.

Про це Віталій Кличко заявив у своєму відеозверненні, інфоомує Цензор.НЕТ.

"Ніч у столиці минула відносно спокійно. Кілька разів працювали системи ППО. Зараз місто живе у військовому стані. Автівки їздять, працюють продуктові магазини, більшість комунальних аптек "Фармація". І я звертаюся до власників приватних аптек: відкрийте їх, хто може. Це дуже важливо. Бо люди стоять годинами в чергах за ліками в комунальні аптеки", – сказав Віталій Кличко.

Він нагадав, що в столиці для сполучення між лівим і правим берегом відкриті Північний і Дарницький мости.

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"Але, якщо немає крайньої потреби, утримайтеся від пересування містом. Задля власної безпеки. І не нехтуйте сигналом тривоги. Одразу спускайтеся в укриття! Місто продовжує готуватися до оборони. На вулицях – все більше блокпостів, обмежувальних блоків, їжаків. Зберігаємо витримку! Допомагаємо чим можемо людям, які поруч! Тримаємо Київ! Разом вистоїмо! Слава Україні!" – наголосив Кличко.

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есть еще такая позиция - на нужды военного времени, по законам военного времени и пр и пр
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04.03.2022 14:50 Відповісти
и что,кто то услышал?
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04.03.2022 15:00 Відповісти
На Осокорках ни одна аптека не работает
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04.03.2022 15:22 Відповісти
⚡️Виталий Кличко посетил один из крупных хабов - логистических центров, которые формирует гуманитарный штаб Киева.

"Здесь создают резерв продуктов питания, одежды, вещей первой необходимости, гуманитарной помощи. То есть все для обеспечения жителей города в условиях военного положения. И таких хабов мы создаем несколько в столице", - сообщает мэр города.
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04.03.2022 15:02 Відповісти
Нужно национализировать все частные аптеки, которые отказываются работать во времявойны
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04.03.2022 15:05 Відповісти
Пан мэр, позаботесь об обеспечении киевлян элементарными продуктами питания, хлебом. В магазинах и супермаркетах - шаром покати!
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04.03.2022 15:07 Відповісти
Він наче з місяця , в мирний час фармацевтів не вистачало у аптеках, а зараз це взагалі не реально , це не шаурму продавати
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04.03.2022 15:09 Відповісти
Ну наконец-то на 9 день войны *********** патриот пидалик хоть что-то сделал толковое!!!!!!!!!!!!!
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04.03.2022 15:14 Відповісти
володя конфіскуй аптеки постав там тероборону
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04.03.2022 15:19 Відповісти
Лишить лицензий этих мудаков
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04.03.2022 15:21 Відповісти
Такі аптеки потрібно негайно позбавляти ліцензії. Як трамадолом торгувати то пам'ятаю й ночами працювали... Ось Вам яскрава ілюстрація приватної і страхової медицини. Подобається? Між соціальним обовязком і особистим наваром аморальний барига завжди вибере "жопа в тєпле"...
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04.03.2022 15:39 Відповісти
 
 