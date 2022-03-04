Українські артилеристи вдарили по місцю дислокації окупантів поблизу села Козаровичі. ВIДЕО безпілотника

Українські артилеристи вдарили по місцю дислокації окупантів поблизу села Козаровичі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними української розвідки, там тимчасово дислокувався десантний підрозділ окупантів.

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