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Українські артилеристи вдарили по місцю дислокації окупантів поблизу села Козаровичі. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Події

Українські артилеристи вдарили по місцю дислокації окупантів поблизу села Козаровичі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними української розвідки, там тимчасово дислокувався десантний підрозділ окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путин, бл#, гандон! Я думал, что п#здец нам всем! Я трупов столько не видел. На доллары и командировочные уже всем пох#й!", - окупанти телефонують до РФ. АУДIО

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Топ коментарі
+38
свиноцабак в плен не брать...!
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04.03.2022 15:35
+21
Лесники поймали десяток русских зайцев. Полтавщина



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Українці - це Велика Нація хоробрих Воїнів ! Пишаюсь !
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04.03.2022 15:43
+11
Так! Треба не тільки захищатися, а і нападати. Україна- не терпіла.
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04.03.2022 15:38
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свиноцабак в плен не брать...!
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04.03.2022 15:35 Відповісти
- трохи потрібно , щоб потім на наших вимінювати .
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04.03.2022 15:52 Відповісти
Так! Треба не тільки захищатися, а і нападати. Україна- не терпіла.
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04.03.2022 15:38 Відповісти
Перше відео, де видно затоплену заплаву річки Ірпінь, після підриву дамби
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04.03.2022 15:40 Відповісти
Нужно почаще наносить упреждающие ракетно-бомбовые удары по военным объектам врага (кацапстана).
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04.03.2022 15:40 Відповісти
По тиловому забезпеченню в першу чергу!
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04.03.2022 15:52 Відповісти
Лесники поймали десяток русских зайцев. Полтавщина



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Українці - це Велика Нація хоробрих Воїнів ! Пишаюсь !
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04.03.2022 15:43 Відповісти
Що за фейк??? Жодного попадання по ворогу не нанесено!!! Де відео з попаданням???
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04.03.2022 16:33 Відповісти
Щось слабенько.
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04.03.2022 17:40 Відповісти
Ничого не зрозумів, всі пострели повз цілей, техніка стоїть непошкоджена. С чого така радість?
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04.03.2022 19:10 Відповісти
 
 