Українські артилеристи вдарили по місцю дислокації окупантів поблизу села Козаровичі. ВIДЕО безпілотника
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Українські артилеристи вдарили по місцю дислокації окупантів поблизу села Козаровичі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними української розвідки, там тимчасово дислокувався десантний підрозділ окупантів.
Топ коментарі
+38 Великая Исландия
показати весь коментар04.03.2022 15:35
+21 Бандерівець
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+11 Юрий Хорошунов
показати весь коментар04.03.2022 15:38
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