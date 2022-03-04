Окупанти розстрілюють з артилерії багатоповерхівку в Ірпені. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Російські окупанти розстріляли багатоповерхівку в Ірпені.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бомбардування опублікували місцеві мешканці.
Топ коментарі
+53 Буратино
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+50 Муад Дибб
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+37 Александр Петров 933aff40
показати весь коментар04.03.2022 15:55
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Будь ласка, зачекайте...
🤛 Українцям саме зараз час чинити тотальний народний спротив!
❓Що собою являє тотальний народний спротив:
Танковий батальйон з 30 танків, що уперся в позиції наших ЗСУ, втратить 5-6 танків, але не боєздатність.
⚠️ Якщо зупинити чи знищити тилові колони, які везуть до танків **********, пальне, запасні частини, ремонтників, то батальйон стає недієздатним повністю.
🛠 Ворожі тиловики не броньовані, охороняються солдатами без бойового досвіду і є легкою мішенню.
🪵 Навіть прості засоби на кшталт повалених дерев, дозволять спалити та знищити колону і взяти полонених.
❌ Перекриваємо тилове постачання - завершимо війну за лічені дні.
Тотальне об'єднання - тотальне повстання - тотальна блокада. В хід ідуть усі засоби!
Увага, це стосується тільки територій, де знаходиться ворог.
Петиция по закрытию неба над Украиной
Последние 5 дней голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, больше лучше, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
Перепост кто может для более широкого участия
Glory to Ukraine Glory to Heroes!!!!
God bless Ukraine!!!!
В плен не брать!!!
Хотя конечно есть большие вопросы-чего их пустили по северным дорогам в киев (там сплошные леса,мелкие речушки и болотца,притом на многие километры)
Такие же вопросы по крыму-пустили без единого выстрела
Це "розважається" "простой руський Иван"!!!
СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ!
І це залежить від них САМИХ!
Соответственно это сэкономило нам 13 Javelin. ЗСУ