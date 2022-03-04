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Окупанти розстрілюють з артилерії багатоповерхівку в Ірпені. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Російські окупанти розстріляли багатоповерхівку в Ірпені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бомбардування опублікували місцеві мешканці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 206 батальйон тероборони Києва, створений на базі "ЄС", врятував мешканців Ірпеня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+53
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04.03.2022 15:56
+50
артиллеристы не жильцы.
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04.03.2022 15:54
+37
Зачем?
В плен не брать!!!
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04.03.2022 15:55
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артиллеристы не жильцы.
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04.03.2022 15:54 Відповісти
❗️Частина нашої території тимчасово зайнята російським загарбником.

🤛 Українцям саме зараз час чинити тотальний народний спротив!

❓Що собою являє тотальний народний спротив:

Танковий батальйон з 30 танків, що уперся в позиції наших ЗСУ, втратить 5-6 танків, але не боєздатність.
⚠️ Якщо зупинити чи знищити тилові колони, які везуть до танків **********, пальне, запасні частини, ремонтників, то батальйон стає недієздатним повністю.
🛠 Ворожі тиловики не броньовані, охороняються солдатами без бойового досвіду і є легкою мішенню.
🪵 Навіть прості засоби на кшталт повалених дерев, дозволять спалити та знищити колону і взяти полонених.
❌ Перекриваємо тилове постачання - завершимо війну за лічені дні.
Тотальне об'єднання - тотальне повстання - тотальна блокада. В хід ідуть усі засоби!

Увага, це стосується тільки територій, де знаходиться ворог.
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04.03.2022 16:19 Відповісти
ВАЖНО!!!!!!!

Петиция по закрытию неба над Украиной

Последние 5 дней голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, больше лучше, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine

Перепост кто может для более широкого участия

Glory to Ukraine Glory to Heroes!!!!

God bless Ukraine!!!!
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04.03.2022 16:21 Відповісти
Зачем?
В плен не брать!!!
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04.03.2022 15:55 Відповісти
вата хоче дать поїсти хачапурі=ватникам-колорадам-гнилим пдрсам путлєрастам =відповідь одна =200
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04.03.2022 16:13 Відповісти
Всі кажуть за Грозний.Але якщо все те що випущено по Україні співставити з площею Грозного,то він би був стертий з лиця землі.Грозний довго руйнували.
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04.03.2022 15:55 Відповісти
У них не хватит припасов. Сейчас они по сути сошли с ума. Как я читал пару дней назад в англоязычных сетях, когда обсуждали плененных солдат "молодые мальчики с большими игрушками".
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04.03.2022 16:01 Відповісти
грозный в горах и война в лесистых горах совсем не то ,что на равнинной украине (особенно на безлесной южной части.
Хотя конечно есть большие вопросы-чего их пустили по северным дорогам в киев (там сплошные леса,мелкие речушки и болотца,притом на многие километры)
Такие же вопросы по крыму-пустили без единого выстрела
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04.03.2022 16:04 Відповісти
Грозний на рівнині знаходиться, до горів там відносно далеко.
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04.03.2022 16:12 Відповісти
сам грозный то да-но логистика в лесистых горах по снабжению артиллеррии и полетам авиации намного сложнее ,чем на равнине.
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04.03.2022 16:18 Відповісти
А Карпати нам для чого, половина Чечні це рівнина, і партизанка там йшла не гірше ніж в горах. Та й Грозний після окупації по % диверсійних операцій займав перше місце. Остання відома група опору в Чечні загинула в 2021, група Аслана Батукаєва, достойно до кінця пройшли свій шлях.
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04.03.2022 16:24 Відповісти
А він і був в 99-2000 зруйнований майже повністю, там примінялося все крім ядерної зброї, В неті достатньо відео штурму з обох сторін. Навіть якщо вони оточать наші міста як Грозний то є одна відмінність, Там не було в чеченців чим аж так відповідати, а тут ззовні русню буде накривати наша арта птічкі літаки, плюс насиченість оборони протитанковими і зенітними засобами. Коли оборона Грозного через два місяці з початку штурму стала майже неможливою, Шаміль повів оборонців на прорив через мінні поля, але це вже інша історія.
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04.03.2022 16:11 Відповісти
Тут так не буде. В них значні втрати в бронітехніці. Єдине що в них авіація і то зсу вже багато збили її. Навіть дуже багато.
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04.03.2022 16:24 Відповісти
Щось подібне до Грозного зараз намічається в Маріуполі, повне оточення, неможливість завезти підкріплення ********** і вивезти поранених плюс повно мирних.
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04.03.2022 17:28 Відповісти
Треба допомагати з північного боку - постійно дошкуляти обстрілами тим, хто штурмує місто. Наразі Маріуполь - то єдина перешкода окупантам для створення ними т.з. "південного суходільного коридору" в напрямку Криму та Придністров'я, ключове місто для унеможливлення цього. Друге таке місто на півдні - це Одеса. Їх ніяк не можна втрачати.
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04.03.2022 18:13 Відповісти
А по Києву чи Харкову ясно що в данних умовах ситуація Грозного поки не повториться, бо в русні просто не вистачить мяса, для повного оточення Грозного знадобилось 50-100 к, а як співставити з Києвом то потрібно 300-500 к федералів, плюс треба враховувати чисельність нашого гарнізону і його оборонні можливості.
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04.03.2022 17:33 Відповісти
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04.03.2022 15:56 Відповісти
Не надо ему лишний раз беспокоиться...
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04.03.2022 16:07 Відповісти
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04.03.2022 16:16 Відповісти
хлюздливіе пидо расі, не зря у них ценность это ***** и бабло
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04.03.2022 16:17 Відповісти
Давайте натовские соплежуйки наслаждайтесь видом пока больной гоблин ровняет с землёй Украину.
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04.03.2022 15:57 Відповісти
С фашистами борятся.
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04.03.2022 16:00 Відповісти
Це НЕ Путін стріляє.
Це "розважається" "простой руський Иван"!!!

СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ!
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04.03.2022 16:00 Відповісти
На самом деле Путин и его генералы в этом виноваты в первую очередь. Он создал их армию, которая основана на страхе. Он дезморалил их держа месяц в ужасных условиях возле нашей границы. Потом он провалил все планы. В итоге люди превратились в скотов. Не все, некоторые такими были всегда, но многие.
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04.03.2022 16:03 Відповісти
Одні перетворюються у Скотів, інші у Спартаків.
І це залежить від них САМИХ!
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04.03.2022 16:08 Відповісти
не "руський" !!!!!!!! Кацап , росіянин , рускій !!! А руські жили в Русі де кацапів не було !
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04.03.2022 16:26 Відповісти
Российские оккупанты под Киевом перебили сами себя
Соответственно это сэкономило нам 13 Javelin. ЗСУ
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04.03.2022 16:02 Відповісти
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04.03.2022 16:03 Відповісти
все зрозуміло, російський світ: https://t.me/prezedentnews/16809
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04.03.2022 16:03 Відповісти
Оні нє зналі, у ніх учєнія... Чайку тим підорам принесіть.
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04.03.2022 16:04 Відповісти
зачем????????????? скоты....
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04.03.2022 16:05 Відповісти
русские это не люди!
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04.03.2022 16:05 Відповісти
Аритлерію, ракетчиків, пілотів в полон не брати. І не дати легко здохнути. Кусочок за кусочком відтинати.
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04.03.2022 16:06 Відповісти
.
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04.03.2022 16:07 Відповісти
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04.03.2022 16:08 Відповісти
В якому це районі ІРПЕНЯ? і КОЛИ ЦЕ БУЛО ?
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04.03.2022 16:08 Відповісти
Прямо сейчас там уже в центре идут обстрелы
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04.03.2022 16:16 Відповісти
Цікаво куди джавеліни і нлави поділи.
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04.03.2022 16:10 Відповісти
Аж зуби кришаться з ненависті... Смерть свинособакам, люта і нещадна!
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04.03.2022 16:14 Відповісти
Квоты для пленной русни кончились. Квоты на истребление - неограничены.
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04.03.2022 16:59 Відповісти
Не единичное попадание а мнргкратное и значит целенаправленное уничтожение жилого дома вместе с жильцами. ГААГА ждет
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04.03.2022 17:18 Відповісти
 
 