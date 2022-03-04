"Захисники Маріуполя тримають оборону. Йдуть важкі бої", - заступник командира полку "Азов" звернувся до українців. АУДIО
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Заступник командира полку "Азов" звернувся до українців, розповів про тяжкі бої з окупантами та наголосив на важливості захисту Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозвернення азовця опубліковане в соцмережах.
"Мій позивний Калина, я заступник командира полку Азов. Хочу звернутись до суспільства, до України, що захисники міста Маріуполь тримають оборону. Йдуть важкі бої. Переважаюче за чисельністю угрупування намагається прорвати лінію оборони та увірватись у місто. Зараз важливо втримати Маріуполь. Адже це останнє місто, яке не дає створити сухопутній коридор з Росії до Криму. Важливо розуміти всім, як в Україні та у всьому світі - Маріуполь не можна втратити. Адже це остання фортеця України на Приазов'ї. Втратимо Маріуполь - втратимо всю Україну!", - сказав український воїн.
Будь ласка, зачекайте...
На севере половина армии вторжения варится в котлах. Без топлива еды и боеприпасов. Пути снабжения простреливаются артиллерией. К Киеву с севера пытаются построить трубопровод . Не могут сдвинуть с места ту колону 65км
Некоторые успели залезть на сотни км. Уже начинают искать кому сдаться. Брошенной техники валом. Кажись даже больше чем было у ВСУ до этого.
На юге пока сложнее. В степи надо господство в воздухе. Тогда всё на порядок проще.
Стисло про поточну ситуацію.
▪️Просування мокщів захлинулося. Наступати вони бояться, а відступати команди не було. Тож вони ховаються по окупованих містах та лісосмугах. Але завдяки нашим громадянам та супутникам НАТО ми все це бачимо.
▪️Підрахувати реальні втрати ворога фактично неможливо! Бо ніхто ж не поЇде по тилах їх рахувати. А скільки валять Тероборона та партизани - це взагалі не піддається підрахунку. Так само не реально підрахувати кількість полонених та дезертирів. Їх вже настільки багато, що для прикладу один з підрозділів 14 бригади вже дві доби чекає чергу в контррозвідці, щоб віддати свій улов. Скільки сидять по наших підвалах в цивільному одязі та благають, щоб їх не здавали - також підрахувати не можливо.
▪️В багатьох містах України загони ТРО, які в принципі створювали для оборони міст та вуличних боїв вже відчули смак та наносять удари по ворогу за межами своїх населених пунктів. Вони знають місцевість ідеально. Мокщі не знають нічого. Тому тактика «налетіли, підбили машину, відпрацювали по піхоті, зникли» дає свої результати. Для розуміння, під Харковом наші щодня їздять на джипах по лісних дорогах та з лісу їб@ашать мордорську техніку і швидко зникають.
▪️ЗСУ та інші військові формування постійно лупашать ворога на всіх напрямках. Без зупинки. Поповнення бойових підрозділів також відбувається постійно. Байрактари та наша авіація працює постійно. Арта та реактивщики - це ювеліри!!!
▪️Від наших партнерів до нас прямує все, що треба. А після атаки на ЗАЕС - прямує й те, що раніше нам боялися давати. І незабаром мокші відчують це на собі.
▪️Саме головне - завдяки ретельним розвідданим, наш Генштаб абсолютно чітко та злагоджено проводить свої операції!
🇺🇦 Тому віримо в ЗСУ! Русня палає! Все буде Україна!!!
Denis Pyatigorets©️
Подяка за передрук позитивного посту.
Петиция по закрытию неба над Украиной
Последние 5 дней голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, больше лучше, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
Перепост кто может для более широкого участия
Glory to Ukraine Glory to Heroes!!!!
God bless Ukraine!!!!
У нас патрулі, волонтери день і ніч пашуть і їздять до вас і возять.
І ще дещо не для розголосу.
16:51
Российские войска вступили в бой друг с другом под Севериновкой на Киевщине. В результате чего потеряли 9 танков и 4 БТР, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.
«Только что в Киевской области, под Севериновкой, российские войска вступили в бой с… российскими войсками. В результате, благодаря «friendly fire», были уничтожены 9 танков и 4 БТР. Соответственно это сэкономило нам 13 Javelin», - говорится в сообщении.