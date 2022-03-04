"Захисники Маріуполя тримають оборону. Йдуть важкі бої", - заступник командира полку "Азов" звернувся до українців. АУДIО

Заступник командира полку "Азов" звернувся до українців, розповів про тяжкі бої з окупантами та наголосив на важливості захисту Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозвернення азовця опубліковане в соцмережах.

"Мій позивний Калина, я заступник командира полку Азов. Хочу звернутись до суспільства, до України, що захисники міста Маріуполь тримають оборону. Йдуть важкі бої. Переважаюче за чисельністю угрупування намагається прорвати лінію оборони та увірватись у місто. Зараз важливо втримати Маріуполь. Адже це останнє місто, яке не дає створити сухопутній коридор з Росії до Криму. Важливо розуміти всім, як в Україні та у всьому світі - Маріуполь не можна втратити. Адже це остання фортеця України на Приазов'ї. Втратимо Маріуполь - втратимо всю Україну!", - сказав український воїн.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командир полку "Азов": Маріуполь буде захищений. Ми будемо битися до останньої краплі крові. ВIДЕО