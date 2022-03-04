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"Захисники Маріуполя тримають оборону. Йдуть важкі бої", - заступник командира полку "Азов" звернувся до українців. АУДIО

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Заступник командира полку "Азов" звернувся до українців, розповів про тяжкі бої з окупантами та наголосив на важливості захисту Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозвернення азовця опубліковане в соцмережах.

"Мій позивний Калина, я заступник командира полку Азов. Хочу звернутись до суспільства, до України, що захисники міста Маріуполь тримають оборону. Йдуть важкі бої. Переважаюче за чисельністю угрупування намагається прорвати лінію оборони та увірватись у місто. Зараз важливо втримати Маріуполь. Адже це останнє місто, яке не дає створити сухопутній коридор з Росії до Криму. Важливо розуміти всім, як в Україні та у всьому світі - Маріуполь не можна втратити. Адже це остання фортеця України на Приазов'ї. Втратимо Маріуполь - втратимо всю Україну!", - сказав український воїн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командир полку "Азов": Маріуполь буде захищений. Ми будемо битися до останньої краплі крові. ВIДЕО

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Топ коментарі
+60
У Курській області РФ вибухнув склад боєприпасів!
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04.03.2022 16:27
+48
Sharp`s


Стисло про поточну ситуацію.

▪️Просування мокщів захлинулося. Наступати вони бояться, а відступати команди не було. Тож вони ховаються по окупованих містах та лісосмугах. Але завдяки нашим громадянам та супутникам НАТО ми все це бачимо.

▪️Підрахувати реальні втрати ворога фактично неможливо! Бо ніхто ж не поЇде по тилах їх рахувати. А скільки валять Тероборона та партизани - це взагалі не піддається підрахунку. Так само не реально підрахувати кількість полонених та дезертирів. Їх вже настільки багато, що для прикладу один з підрозділів 14 бригади вже дві доби чекає чергу в контррозвідці, щоб віддати свій улов. Скільки сидять по наших підвалах в цивільному одязі та благають, щоб їх не здавали - також підрахувати не можливо.

▪️В багатьох містах України загони ТРО, які в принципі створювали для оборони міст та вуличних боїв вже відчули смак та наносять удари по ворогу за межами своїх населених пунктів. Вони знають місцевість ідеально. Мокщі не знають нічого. Тому тактика «налетіли, підбили машину, відпрацювали по піхоті, зникли» дає свої результати. Для розуміння, під Харковом наші щодня їздять на джипах по лісних дорогах та з лісу їб@ашать мордорську техніку і швидко зникають.

▪️ЗСУ та інші військові формування постійно лупашать ворога на всіх напрямках. Без зупинки. Поповнення бойових підрозділів також відбувається постійно. Байрактари та наша авіація працює постійно. Арта та реактивщики - це ювеліри!!!

▪️Від наших партнерів до нас прямує все, що треба. А після атаки на ЗАЕС - прямує й те, що раніше нам боялися давати. І незабаром мокші відчують це на собі.

▪️Саме головне - завдяки ретельним розвідданим, наш Генштаб абсолютно чітко та злагоджено проводить свої операції!

🇺🇦 Тому віримо в ЗСУ! Русня палає! Все буде Україна!!!

Denis Pyatigorets©️
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04.03.2022 16:29
+26
заклик до влади щоб почала щось робити на півдні
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04.03.2022 16:29
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У Курській області РФ вибухнув склад ***********!
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04.03.2022 16:27 Відповісти
https://t.me/DailyUkrainianNews/22078
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04.03.2022 16:28 Відповісти
Прекрасное зрелище !👍🧨
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04.03.2022 16:35 Відповісти
Особливо смішно чути в кінці звуки нескрєпного айфона...)
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04.03.2022 16:40 Відповісти
Почему мы не можем дать подкрепление . Я не стратег но в нескольких областях стоят силы готовые ринуться в бой
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04.03.2022 16:34 Відповісти
Изматывают орочню окончательно,чтобы развалить наглухо одним ударом.
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04.03.2022 16:37 Відповісти
Проблема в том, что наши в меньшинстве измотаются быстрее рашистов. тем более, там люди без электричества, отопления, воды, лекарств. И гуманитарный коридор никто делать не собирается
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04.03.2022 16:50 Відповісти
Ну я же не из ГШ. Это была только оптимистическая версия. Надеюсь,не далёкая от правды.
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04.03.2022 16:56 Відповісти
Справді, чому?!
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04.03.2022 16:38 Відповісти
Яким чином? Місто в оточенні, ворог тільки й чекає, щоб відтягнути резерви з інших напрямків. В місті ворог несе багаторазові втрати ніж той, хто обороняється. Я теж диванний стратег, але вірю, що в Генштабі стратеги справжні! 👍
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04.03.2022 16:50 Відповісти
Поэтому и сдали ЗАЭС?
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04.03.2022 16:51 Відповісти
Ну і що вони будуть робити з цією АЕС?
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04.03.2022 16:59 Відповісти
Вони можуть її просто зупинити. І це боляче вдарить по енергосистемі України в цілому. Якщо вони загарбають Південь, це може стати початком розчленування нашої держави на низку маріонеткових псевдо - "республік" та позбавлення України виходу до морського узбережжя Азовського та Чорного морів, що підірве нашу економіку. Тому мені здається, що треба приділити максимум уваги саме південному напрямку та прикласти якомога більше зусиль для захисту Маріуполя, Енергодара, Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, та відновлення контролю над Херсоном та Новою Каховкою. Також дуже треба не дати з'єднатися силам окупантів, які рухаються назустріч одне одному з північного сходу та з півдня. Якщо це станеться, то наші сили ООС можуть опинитися в оточенні та втратити оперативний простір. Цього не можна допускати.
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04.03.2022 17:54 Відповісти
Рано резервы. Ситуация в военном смысле хорошая.

На севере половина армии вторжения варится в котлах. Без топлива еды и боеприпасов. Пути снабжения простреливаются артиллерией. К Киеву с севера пытаются построить трубопровод . Не могут сдвинуть с места ту колону 65км

Некоторые успели залезть на сотни км. Уже начинают искать кому сдаться. Брошенной техники валом. Кажись даже больше чем было у ВСУ до этого.

На юге пока сложнее. В степи надо господство в воздухе. Тогда всё на порядок проще.
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04.03.2022 17:03 Відповісти
Можливо ризик потрапити у котел
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05.03.2022 01:38 Відповісти
Відео: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/478820853725158/
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04.03.2022 17:19 Відповісти
нас там не було а може були та нi, то воно само спалахнуло
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04.03.2022 18:34 Відповісти
Він правий
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04.03.2022 16:27 Відповісти
То надо поддержать, зайти к оркам с тыла немного.
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04.03.2022 16:28 Відповісти
заклик до влади щоб почала щось робити на півдні
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04.03.2022 16:29 Відповісти
Sharp`s


Стисло про поточну ситуацію.

▪️Просування мокщів захлинулося. Наступати вони бояться, а відступати команди не було. Тож вони ховаються по окупованих містах та лісосмугах. Але завдяки нашим громадянам та супутникам НАТО ми все це бачимо.

▪️Підрахувати реальні втрати ворога фактично неможливо! Бо ніхто ж не поЇде по тилах їх рахувати. А скільки валять Тероборона та партизани - це взагалі не піддається підрахунку. Так само не реально підрахувати кількість полонених та дезертирів. Їх вже настільки багато, що для прикладу один з підрозділів 14 бригади вже дві доби чекає чергу в контррозвідці, щоб віддати свій улов. Скільки сидять по наших підвалах в цивільному одязі та благають, щоб їх не здавали - також підрахувати не можливо.

▪️В багатьох містах України загони ТРО, які в принципі створювали для оборони міст та вуличних боїв вже відчули смак та наносять удари по ворогу за межами своїх населених пунктів. Вони знають місцевість ідеально. Мокщі не знають нічого. Тому тактика «налетіли, підбили машину, відпрацювали по піхоті, зникли» дає свої результати. Для розуміння, під Харковом наші щодня їздять на джипах по лісних дорогах та з лісу їб@ашать мордорську техніку і швидко зникають.

▪️ЗСУ та інші військові формування постійно лупашать ворога на всіх напрямках. Без зупинки. Поповнення бойових підрозділів також відбувається постійно. Байрактари та наша авіація працює постійно. Арта та реактивщики - це ювеліри!!!

▪️Від наших партнерів до нас прямує все, що треба. А після атаки на ЗАЕС - прямує й те, що раніше нам боялися давати. І незабаром мокші відчують це на собі.

▪️Саме головне - завдяки ретельним розвідданим, наш Генштаб абсолютно чітко та злагоджено проводить свої операції!

🇺🇦 Тому віримо в ЗСУ! Русня палає! Все буде Україна!!!

Denis Pyatigorets©️
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04.03.2022 16:29 Відповісти
Бережи Всесвіте Українських Солдатів!

Подяка за передрук позитивного посту.
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04.03.2022 16:36 Відповісти
Дай Боже що це все що Ви написали - правда...а то дивишся на ці ******** "переговори", якісь **** політичні ігри "престолів" уже починають нерви здавати і гнів ппц який!
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04.03.2022 16:46 Відповісти
100%!! Я цих перемовин, мля, боюся більше аніж смерчів
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05.03.2022 01:41 Відповісти
Це справжнє свято! Бий свинособак!
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04.03.2022 16:29 Відповісти
держитесь хлопцы, вы настоящие воины Украины.
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04.03.2022 16:29 Відповісти
ВАЖНО!!!!!!!

Петиция по закрытию неба над Украиной

Последние 5 дней голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, больше лучше, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine

Перепост кто может для более широкого участия

Glory to Ukraine Glory to Heroes!!!!

God bless Ukraine!!!!
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04.03.2022 16:30 Відповісти
Подписалась и отослала пеиепосты.
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04.03.2022 17:08 Відповісти
Мало информации по Мариуполю. Нужно подкрепление туда отправить, чтобы хотя бы оттеснить фашистов обратно.
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04.03.2022 16:31 Відповісти
Вот прямо только в этих трёх городах наши войска стоят. А почему не из Тернополя?
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04.03.2022 16:40 Відповісти
Потому что есть такое понятие,как "оперативный резерв".
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04.03.2022 16:43 Відповісти
та іди за руским коритом на)(уй,стратег хреновий.
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04.03.2022 16:57 Відповісти
Позвони в ГШ.
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04.03.2022 16:57 Відповісти
Та немає військ тут. А тероборона ще 27-го з троьх областей поїхала до вас.
У нас патрулі, волонтери день і ніч пашуть і їздять до вас і возять.
І ще дещо не для розголосу.
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04.03.2022 17:20 Відповісти
В тебе дурні питання - в спам !
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04.03.2022 16:55 Відповісти
Подкреплениям надо подготовка. А мы не готовились к войне. В итоге у нас будет готов резерв к концу месяца и позже.
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04.03.2022 16:41 Відповісти
В военкоматах говорят - времени на обучение нету, оставайтесь на линии, мы вам перезвоним
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04.03.2022 16:44 Відповісти
Я вообще к тому что всё идет своим чередом. Оно не будет мгновенно. Технику надо изучить, людей подготовить и прочее. Это не за один день. Россия буквально застала нас со спущенными штанами и единственная причина отчего она нас не завоевала это их тупой план, героизм наших военных и понимание многих из них что Россия может сделать.
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04.03.2022 16:46 Відповісти
Не белорусам нам признаваться. И уж точно не белорусу нас учить. Кстати, как там бульбофюрер? Ветер его ноги на виселице качает? Или "бравые" белорусы только способны других учить и другим советы давать? Разберитесь хотя бы у себя с картофельным вашим папой. А мы тут сами без вас разберемся.
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04.03.2022 17:16 Відповісти
в бан лошару наххх
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04.03.2022 17:16 Відповісти
Бережи вас Господь
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04.03.2022 16:33 Відповісти
На юге остались самые боеспособные отряды орочни. Пока что.
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04.03.2022 16:35 Відповісти
Удачи.
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04.03.2022 16:40 Відповісти
Зеленский, запускай Нептуны, Вильхи та Громы.. можно прямо з ОПы..(
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04.03.2022 16:43 Відповісти
ми вже майже всі ракети Вільхи витратили
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04.03.2022 16:51 Відповісти
І де вони були? Вільха ще в серію не пішла...
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04.03.2022 16:58 Відповісти
у нас 1-2 штуки було та 50+ ракет до них. Вже всі чи майже всі відстріляли.
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04.03.2022 16:59 Відповісти
..та якись незвичний гуркіт-вибух (дожилися) з нашого боку у бік орків вже чув.. та шо то таке - не знаю..(
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04.03.2022 17:13 Відповісти
З асфальту, може зє взять шматок моста, наприклад, з Запоріжжя і в рукопашну. Він же розказував, що в тероборону б пішов, та президенство йому не дозволяє. А то б він ух... Помер би в Криму спочату, а потім 4 рази відслужив))
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04.03.2022 17:13 Відповісти
где пункты сбора азова
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04.03.2022 16:49 Відповісти
Российские войска вступили в бой друг с другом под Киевом
16:51

Российские войска вступили в бой друг с другом под Севериновкой на Киевщине. В результате чего потеряли 9 танков и 4 БТР, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

«Только что в Киевской области, под Севериновкой, российские войска вступили в бой с… российскими войсками. В результате, благодаря «friendly fire», были уничтожены 9 танков и 4 БТР. Соответственно это сэкономило нам 13 Javelin», - говорится в сообщении.
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04.03.2022 16:55 Відповісти
Это говорит об одном. Они дезориентированы и напуганы. Шмалят во все что ни попадя не разбирая.
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04.03.2022 17:12 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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04.03.2022 17:49 Відповісти
 
 