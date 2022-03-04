"В дом бурись куда-то. Отсидись. Бабки обещай. Или тачку нанимай", - окупанти обговорюють спосіб дизертирства та втечі з України. ВIДЕО
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Російські окупанти деморалізовані і принаймні деякі з них шукають способів уникнути боїв з українськими воїнами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це може свідчити фрагмент перехопленої розмови окупантів, що опублікований на телеграм-каналі Pravda Gerashchenko.
Топ коментарі
+72 Сергей Владимирович b9c38e15
показати весь коментар04.03.2022 16:58
+70 экзорцист
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+40 GoodWin
показати весь коментар04.03.2022 16:58
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вас по 300 баксов за рило собирают
а как говорил раскольников когда его спросили "посему ві убили за 20 копеек старуху процентщицу"?
А ПЯТЬ СТАРУШЕК УЖЕ РУБЛЬ!
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Касаби?
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Vам...піZда
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Слава нації
Смерть москалям.
Напихали свинцю в сраку, війна - то не цяцьки!
Источник «Интерфакса» подтвердил, что администраторы Telegram не выдавали властям ключей шифрования, так как «это стало неактуальным в силу технических причин», но мессенджер взаимодействует с властями «по конкретным кейсам в борьбе с терроризмом» https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/18/85906-internet-osvobozhdennyy .
Вы (украинцы) действительно щитаете что то что какие слова Клацаете в телеграм не реадресовывают органам? Я читал отчёты служб кибербезопастности стран не постсов с рекомендациями Непользоватся приложениями РФ среди короых и Телеграм. Коечно, хозяин барин, Поступайте как считаете нужным. Но помните, горький опыт должен чему-то учить.
Орки **....чі!!!!
Слава Україні!!!
Головне- щоб вони не воювали і не вбивали наших!!