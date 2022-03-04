"В дом бурись куда-то. Отсидись. Бабки обещай. Или тачку нанимай", - окупанти обговорюють спосіб дизертирства та втечі з України. ВIДЕО

Російські окупанти деморалізовані і принаймні деякі з них шукають способів уникнути боїв з українськими воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це може свідчити фрагмент перехопленої розмови окупантів, що опублікований на телеграм-каналі Pravda Gerashchenko.

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