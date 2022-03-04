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армія РФ (2698) війна (7386)

"В дом бурись куда-то. Отсидись. Бабки обещай. Или тачку нанимай", - окупанти обговорюють спосіб дизертирства та втечі з України. ВIДЕО

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Російські окупанти деморалізовані і принаймні деякі з них шукають способів уникнути боїв з українськими воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це може свідчити фрагмент перехопленої розмови окупантів, що опублікований на телеграм-каналі Pravda Gerashchenko.

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Топ коментарі
+72
бурись на глубину 1.5 метр
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04.03.2022 16:58
+70
Льоха, у тебе ж є автомат. Застрілись. Краще буде, чим попастися місцевим, кого бомбили.
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04.03.2022 16:57
+40
рубли будет предлагать ? фу бля
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04.03.2022 16:58
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Льоха, у тебе ж є автомат. Застрілись. Краще буде, чим попастися місцевим, кого бомбили.
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04.03.2022 16:57 Відповісти
шотакоэ, мясо ру не хоче смажитись?..

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04.03.2022 17:23 Відповісти
Ну, они перед этим еще и медицину "оптимизировали"
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04.03.2022 18:45 Відповісти
бурись на глубину 1.5 метр
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04.03.2022 16:58 Відповісти
Новий мем від руснявого фашиста "ф дом бурісь і там атсідісь". Це шедеврально. Це навіть зкраще, ніж "запаааарєбрік"
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04.03.2022 17:07 Відповісти
никуда не спрячешься найдут ***********
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04.03.2022 16:58 Відповісти
рубли будет предлагать ? фу ***
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04.03.2022 16:58 Відповісти
Какие рубли там паек просроченный.
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04.03.2022 17:04 Відповісти
умнички мои, давай, сдавайся и побольше
вас по 300 баксов за рило собирают

а как говорил раскольников когда его спросили "посему ві убили за 20 копеек старуху процентщицу"?
А ПЯТЬ СТАРУШЕК УЖЕ РУБЛЬ!
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04.03.2022 16:59 Відповісти
300 баксів за рило? Непогано - три моїх пенсії... А це за живенького чи зажмуреного?
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04.03.2022 18:16 Відповісти
что бы наверняка, подойди к блокпосту и скажи, что пришел с русским миров
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04.03.2022 16:59 Відповісти
І обов"язково додай, що прийшов спасати від біндеровців і укрофашистів. Після цього тебе обов"язково нагодують, напоять, спа-процедури...
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04.03.2022 17:02 Відповісти
******* тобі льоха підарас
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04.03.2022 17:01 Відповісти
Не хочет сдаваться, значит зашкварился где то - утиль
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04.03.2022 17:01 Відповісти
Бурись, ***, бурись. Все одно- як не забуришся, на днях наші забурять.
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04.03.2022 17:02 Відповісти
пока эта русня кукарекала по телефону, пару-тройку памперсов сменить успела, судя по голосу
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04.03.2022 17:02 Відповісти
Прямо в пакет из под просроченного пайка, хоть тепленьким перекусит.
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04.03.2022 17:13 Відповісти
Коротко.
..
Касаби?
...
Vам...піZда
...
Слава нації
Смерть москалям.
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04.03.2022 17:03 Відповісти
Нанимай труповозку и в путь ...
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04.03.2022 17:04 Відповісти
Ползи леха по-пластунски в сторону границы. Если шорох какой стремный, гамном прикинься. Может проканает.
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04.03.2022 17:04 Відповісти
та їм і прикидатися не треба) руssкій дух, ****
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04.03.2022 17:17 Відповісти
Объясните кто нибудь, почему многие пользуются в Украине Telegram? Эту российскую сеть контролирует ФСБ.
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04.03.2022 17:05 Відповісти
ФСБ уже ничего не контролирует. А если серъезно, головной офис находится в Дубае. В остальном, Википедия вам в руки. Не читаете по английски, используйте google translate
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04.03.2022 17:25 Відповісти
Точно, кацапчик? А как Лука винтил своих противников через Телеграм-каналы?
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04.03.2022 18:17 Відповісти
Повязали одного із учасників групи, зайшли з його телефону в теленрам і взяли профілі усіх інших учасників, тим паче шо для роботи з телеграмом потрібно реєеструвати мобільний номер
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04.03.2022 18:48 Відповісти
Во-первых, я не кацапчик, хотя мой родной язык -русский, и я от него отказываться не собираюсь. Во-вторых, о Беларуси ты не знаешь ничего, также как и обо всем остальном, судя по всему. Ну, ничего. Подрастешь, поумнеешь. В Минске ОМОН у всех задержанных проверял телефоны, и если там было приложение Телеграм с каналами о демнострациях, то обходились очень жестко. Так что - учись, студент.
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05.03.2022 10:36 Відповісти
Кстати, Коля. Мне абсолютно безразлично (на твоем лексиконе "пох" что ты думаешь обо мне. Гораздо интереснее, что ты думаешь о себе. Расскажи, как ты с кацапами борешься? При помощи клавиатуры?
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05.03.2022 10:40 Відповісти
Полонених треба знімати на відео, з усіх боків, бити поки на скажуть правду що вони свідомо йшли нас вбивати, відправляти відео зі скигленням їх родичам, а потім повільно забивати до смерті. Якщо нашим воякам на таку забаву бракує сил і часу, віддати людям, які вціліли під бомбами. Хоч якусь розраду отримають
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04.03.2022 17:11 Відповісти
Расстрел войсками РФ мирных жителей в Иванкове | Киевская область https://www.youtube.com/watch?v=m0_LMhq8T4I
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04.03.2022 17:13 Відповісти
Ось й отримали кацапи месника, який буде їх вбивати за батька...
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04.03.2022 19:20 Відповісти
Кацапам смерть
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04.03.2022 22:09 Відповісти
Їхав Льоха в Україну воювать хвацько
Напихали свинцю в сраку, війна - то не цяцьки!
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04.03.2022 17:24 Відповісти
З таким специфічним говором можна навіть про паляницю не питати, а одразу стрілять на звук
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04.03.2022 17:25 Відповісти
хм, можливо дійсно варто, хоча би для тих хто не має на руках кров організувати якийсь телефон, куди можна зателефонувати і здатись. І пообіцяти що після війни їх випустять на московію
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04.03.2022 17:27 Відповісти
пора вже білборди клеїти з номерами для добровільної здачи в полон
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04.03.2022 17:53 Відповісти
23:57, 18 июня 2020Татьяна Васильчук, спецкор
Источник «Интерфакса» подтвердил, что администраторы Telegram не выдавали властям ключей шифрования, так как «это стало неактуальным в силу технических причин», но мессенджер взаимодействует с властями «по конкретным кейсам в борьбе с терроризмом» https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/18/85906-internet-osvobozhdennyy .

Вы (украинцы) действительно щитаете что то что какие слова Клацаете в телеграм не реадресовывают органам? Я читал отчёты служб кибербезопастности стран не постсов с рекомендациями Непользоватся приложениями РФ среди короых и Телеграм. Коечно, хозяин барин, Поступайте как считаете нужным. Но помните, горький опыт должен чему-то учить.
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04.03.2022 18:04 Відповісти
щитаеm
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05.03.2022 08:21 Відповісти
Прогулялись "на марше"...
Орки **....чі!!!!
Слава Україні!!!
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04.03.2022 18:05 Відповісти
Я позавчера опешил прочитав что в телеграме! Украинцы! организовывают (внимание!) слежку за врагом с последующим его уничтожением... слов нет.
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04.03.2022 18:07 Відповісти
На том свете отлежишся! Урод!
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04.03.2022 18:36 Відповісти
Можна приймати! Хай зброю віддають всю.І ми їх переникаємо.
Головне- щоб вони не воювали і не вбивали наших!!
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04.03.2022 18:56 Відповісти
С русским совсем плохо. Что такое " бурись" ?
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04.03.2022 23:04 Відповісти
Мабуть,прикинутись бурятом...
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05.03.2022 01:00 Відповісти
 
 