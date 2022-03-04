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вибух (1384) війна (7386) Росія (28488) склад (45)

"Порушення правил безпеки? Та ніхто й не сперечається", - в ЗСУ прокоментували вибух складу боєприпасів в Курській області РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

В мережі опублікований відеозапис вибухів складів боєприпасів в російському селі Тьоткіно поблизу українського кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські пропагандисти стверджують, що причиною вибухів стали порушення правил безпеки. Відеозапис з місця вибухів опублікований на сторінці Сухопутних військ ЗС України.

"Согласно официальной информации, взрыв стал следствием нарушения норм техники безопасности при ремонте военной техники. Да кто же спорит", - пишуть військові в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "В дом бурись куда-то. Отсидись. Бабки обещай. Или тачку нанимай", - окупанти обговорюють спосіб дизертирства та втечі з України. ВIДЕО

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Топ коментарі
+60
Слава Украине!
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04.03.2022 17:26
+51
⚡️ «Град», который вчера обстреливал Харьков, уничтожен ВСУ - СМИ
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04.03.2022 17:28
+33
Хочу выразить огромную благодарность, нарушевшему правила безопасности!
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04.03.2022 17:34
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04.03.2022 17:26 Відповісти
Слава Украине!
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04.03.2022 17:26 Відповісти
Новый мем для ракоцапов: -Братан, давай назад, бо ну его накуй!
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04.03.2022 17:50 Відповісти
❗️Центр протидії дезінформації при РНБО України
повідомляє про застосування російськими окупантами нової терористичної практики.
Почастішали випадки викрадання російськими військовими автомобілів з автосалонів у тимчасово окупованих містах України.

Вони при цьому можуть бути на номерах реєстрації різних міст України. На цих авто перевдягнені у цивільний одяг диверсанти намагаються проникнути до Києва та Одеси.

‼️Увага!!
Зокрема, у Києві особливу увагу - автомобілям Toyota з такими номерами:

КА3714ЕВ - Rav4
КА7634НТ - Rav4
KA1517AT - Rav4
AA2652XІ- Proace
КА0914СК - C-HR
КА0529АО - Prado
КА9341ЕК - Prado
КА7925ВС - Hillux
КА9688АР - Lexus LX450d

☝🏻Довіряйте лише перевіреній інформації!
💪🇺🇦Боремо #інфотерор разом! https://t.me/operativnoZSU/10990
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04.03.2022 17:26 Відповісти
Кацапская дичь,всю жизнь ездившая на телегах хоть на иномарках покатается ..перед смертью.
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04.03.2022 17:32 Відповісти
а чо,ладу-калину ни берут шоле?
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04.03.2022 17:35 Відповісти
Гарно палає
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04.03.2022 17:26 Відповісти
Ми завжди говорили, це:
Прикре самогубство!
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04.03.2022 17:27 Відповісти
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04.03.2022 17:28 Відповісти
хороший салют
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04.03.2022 17:27 Відповісти
тонкий тролли...
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04.03.2022 17:27 Відповісти
⚡️ «Град», который вчера обстреливал Харьков, уничтожен ВСУ - СМИ
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04.03.2022 17:28 Відповісти
Скоро по всей рашке такие фейерверки будут
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04.03.2022 17:28 Відповісти
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04.03.2022 17:40 Відповісти
На це можна дивитися вічно
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04.03.2022 17:28 Відповісти
Ждем такого же нежданчика с облачком над Кремлем.
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04.03.2022 17:29 Відповісти
низзя курить на рабочем месте...а вот когда такая беспечность приблизится до черты Москвы,будет печальнее...Но пусть не курят в складах со снарядами )
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04.03.2022 17:32 Відповісти
та пусть курят...хоть и хреновая-но привычка.нельзя же за это унижать
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04.03.2022 17:37 Відповісти
Але це дуууже шкодить ЇХНОЬМУ здоров'ю.
І це ДУУЖЕ добре.
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04.03.2022 17:43 Відповісти
"Братаны" давайте все назад!
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04.03.2022 17:34 Відповісти
Хочу выразить огромную благодарность, нарушевшему правила безопасности!
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04.03.2022 17:34 Відповісти
Как ни странно,но кацапне сейчас стало невыгодно спихивать всё на Украину. Ведь "успешная спецоперация по денацификации Украины" почти завершена. В телевизорах уже аквафреш над Банковой развивается. А тут такое. У быдла могут возникнуть кое-какие вопросы. А это лишнее.
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04.03.2022 17:40 Відповісти
Аквафреш)))👍
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04.03.2022 18:11 Відповісти
Мля, а дороги то....сверхдержава.
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04.03.2022 17:40 Відповісти
Байрактар всемогущий.
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04.03.2022 17:42 Відповісти
тьотя, соблюдай гігієну..
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04.03.2022 17:43 Відповісти
Правильно. потрібно якомога більше таких порушень правил безпеки - на всіх їхніх складах з ************ і паливом. Щоб ворогу було нічим стріляти і заправляти свою техніку.
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04.03.2022 17:44 Відповісти
да, бывает, очень часто русские склады и техника просто взрываются сами
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04.03.2022 17:44 Відповісти
Особенно когда они в чужую мирную страну своих орков воевать посылают.
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04.03.2022 17:48 Відповісти
Ну да, а если рядом были наши военные - это просто совпадение.
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04.03.2022 17:55 Відповісти
#Настамнет
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04.03.2022 17:47 Відповісти
Лаптеногі, ЗВИКАЙТЕ дл цього на вашій проклятій педірашке! Слава Україні !!
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04.03.2022 17:50 Відповісти
Ясный хрен! Конечно нарушили технику собственной безопасности, когда влезли в Украину! Погранцы забыли повесить плакаты: «Не влезай - а то вб' є!»
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04.03.2022 17:51 Відповісти
Сварщик вернулся ?
Что то долго не было.
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04.03.2022 17:52 Відповісти
ААААААААА !
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04.03.2022 18:01 Відповісти
тот, что заканчивал строительство корвета "Провороворный"
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05.03.2022 05:19 Відповісти
ЦЕ ВАМ СУКИ ЗА КАЛИНІВКУ!
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04.03.2022 17:58 Відповісти
поволі війна перебираеться до лаптеногих
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04.03.2022 18:02 Відповісти
как в песне прямо...

БАЙРАКТАР!!!
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04.03.2022 18:11 Відповісти
Как упоительны в россии вечера))))
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04.03.2022 18:12 Відповісти
подсвеченные вибухами боеприпасів в областях.
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05.03.2022 00:00 Відповісти
Будет ещё, по всей роSSии!
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04.03.2022 19:12 Відповісти
Яке безглузде самогубство
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04.03.2022 19:19 Відповісти
Главное что бы в журнале по технике безопасности были все подписи сотрудников.
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04.03.2022 21:21 Відповісти
"БРАТАН, ДАВАЙ НАЗАД!!!" может стать неплохим слоганом для контрпропаганды.
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05.03.2022 00:55 Відповісти
Щиро дякую!
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05.03.2022 08:24 Відповісти
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05.03.2022 09:17 Відповісти
Настамнет.
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05.03.2022 09:35 Відповісти
или ..... .
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05.03.2022 09:36 Відповісти
 
 