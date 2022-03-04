"Порушення правил безпеки? Та ніхто й не сперечається", - в ЗСУ прокоментували вибух складу боєприпасів в Курській області РФ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
В мережі опублікований відеозапис вибухів складів боєприпасів в російському селі Тьоткіно поблизу українського кордону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські пропагандисти стверджують, що причиною вибухів стали порушення правил безпеки. Відеозапис з місця вибухів опублікований на сторінці Сухопутних військ ЗС України.
"Согласно официальной информации, взрыв стал следствием нарушения норм техники безопасности при ремонте военной техники. Да кто же спорит", - пишуть військові в коментарі до відео.
Топ коментарі
+60 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар04.03.2022 17:26
+51 Запорізький козак
показати весь коментар04.03.2022 17:28
+33 Pavel Preobrazhenskiy
показати весь коментар04.03.2022 17:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
повідомляє про застосування російськими окупантами нової терористичної практики.
Почастішали випадки викрадання російськими військовими автомобілів з автосалонів у тимчасово окупованих містах України.
Вони при цьому можуть бути на номерах реєстрації різних міст України. На цих авто перевдягнені у цивільний одяг диверсанти намагаються проникнути до Києва та Одеси.
‼️Увага!!
Зокрема, у Києві особливу увагу - автомобілям Toyota з такими номерами:
КА3714ЕВ - Rav4
КА7634НТ - Rav4
KA1517AT - Rav4
AA2652XІ- Proace
КА0914СК - C-HR
КА0529АО - Prado
КА9341ЕК - Prado
КА7925ВС - Hillux
КА9688АР - Lexus LX450d
☝🏻Довіряйте лише перевіреній інформації!
💪🇺🇦Боремо #інфотерор разом! https://t.me/operativnoZSU/10990
Прикре самогубство!
І це ДУУЖЕ добре.
Что то долго не было.
БАЙРАКТАР!!!