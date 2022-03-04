Із роти в 100 людей вижили 4, - російська сенаторка Нарусова. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сенатор Ради Федерації Людмила Нарусова розказала про загибель в Україні 96 солдатів-строковиків армії РФ.
Про втрати росіян вона розповіла на обговоренні поправок до Кримінального кодексу РФ, що передбачають до 15 років колонії за правду про війну в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на "Сибирь.Реалии".
"У результаті з роти у сто людей живих залишилося четверо", - заявила сенатор і попросила представників Міноборони підтвердити чи спростувати цю інформацію, але їй відмовили.
"Незалежно від того, яка стаття в Кримінальному кодексі, російське право влаштоване так, що весь доказ надає слідство. Слідство це доводитиме", - відповіли Нарусовій.
Про те, що на кордон з Україною перекинули солдатів-строковиків, яких під загрозами змушували підписувати контракти або за яких їх підписувало керівництво, вперше заявило "Агентство" з посиланням на Комітет солдатських матерів 24 лютого, у день початку війни.
Після цього Нарусова завітала до матерів і заявила, що вони "просто завалені листами". "Їм нема чого втрачати, вони шукають хоч щось, що дало б їм інформацію. Вони бачили фотографії реальних своїх синів і стали зв'язуватися, і з'ясували, що хтось у полоні, хтось загинув. Але питання про те, щоб бодай тіла загиблих зібрати просто не стоїть", - розповідала вона.
Сенатор також заявила, що не ототожнює себе з тими представниками влади, які "виступають за війну".
Комітет солдатських матерів повідомив про відправлення до кордону-строковиків із п'яти частин. Серед них солдати, мобілізовані в грудні 2021 року, які не встигли пройти жодної підготовки.
Російське Міноборони заперечує, що відправляє військовослужбовців термінової служби у гарячі точки. За законом їх можна скерувати до зони бойових дій не раніше, ніж через чотири місяці після початку служби в армії. Матері повідомили, що їхні сини припинили виходити на зв'язок.
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Якого ж ти дідька за цим в Україну прешся? Збирай потім тебе , закопуй, вивозь. Вони і тут нам мороку зробили, паскуди.
а як в казахстані була війна (путін ввів віська щоб придушити революцію), ми теж не хотіли, щоб війна пришла до нас.
https://www.gazeta.ru/business/news/2022/03/04/17380519.shtml
Вони зрозуміли, добрива вже достатньо
ДОБРИХ МОСКАЛІВ НЕМАЄ, по опрєдєлєнию. Все то звіздьож про руцкую душу і культуру, вони всі хотять панувати над іншими народами.
Повірте, знаю з власного досвіду
y nih vsya "oppozitsiya" ili vyakanie "protiv "
razresheno sverhy.
Tak chto be pitaites ei pripisat horoshie kachestva
Ona ***** nos po vetry derzhit N.A. danni momen
- А мы хатим пасматреть , из-за чего ваша земля такая пладародная?
- Так лягайте в неї - знизу краще видно!
- 1 Украинский солдат лучше 100 кацапских
- кацапы отправляют во двор 100 солдат , никто не вернулся
- снова голос кричит
- один украинский солдат , лучше 1000 кацапских
- отправляют 1000 , никто не вернулся
- опять со двора крик : один украинский воин лучше 2000 кацапских
- отправляют 2000 , идёт бой ,,, выползает один недобитый кацап и орёт
- братья не ходите туда , их там двое
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Цей зрадник продовжує шкодити Україні !
Та мусимо справитись. А Бог нам допоможе.
семерочетверо молодых ребят
а кажуть сталін гарматним м'ясом закидав, не... у нього ефективні менеджери були "более лучше "
а вцілому, яка сумна новина