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Із роти в 100 людей вижили 4, - російська сенаторка Нарусова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сенатор Ради Федерації Людмила Нарусова розказала про загибель в Україні 96 солдатів-строковиків армії РФ.

Про втрати росіян вона розповіла на обговоренні поправок до Кримінального кодексу РФ, що передбачають до 15 років колонії за правду про війну в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на "Сибирь.Реалии".

"У результаті з роти у сто людей живих залишилося четверо", - заявила сенатор і попросила представників Міноборони підтвердити чи спростувати цю інформацію, але їй відмовили.

"Незалежно від того, яка стаття в Кримінальному кодексі, російське право влаштоване так, що весь доказ надає слідство. Слідство це доводитиме", - відповіли Нарусовій.

Про те, що на кордон з Україною перекинули солдатів-строковиків, яких під загрозами змушували підписувати контракти або за яких їх підписувало керівництво, вперше заявило "Агентство" з посиланням на Комітет солдатських матерів 24 лютого, у день початку війни.

Після цього Нарусова завітала до матерів і заявила, що вони "просто завалені листами". "Їм нема чого втрачати, вони шукають хоч щось, що дало б їм інформацію. Вони бачили фотографії реальних своїх синів і стали зв'язуватися, і з'ясували, що хтось у полоні, хтось загинув. Але питання про те, щоб бодай тіла загиблих зібрати просто не стоїть", - розповідала вона.

Сенатор також заявила, що не ототожнює себе з тими представниками влади, які "виступають за війну".

Комітет солдатських матерів повідомив про відправлення до кордону-строковиків із п'яти частин. Серед них солдати, мобілізовані в грудні 2021 року, які не встигли пройти жодної підготовки.

Російське Міноборони заперечує, що відправляє військовослужбовців термінової служби у гарячі точки. За законом їх можна скерувати до зони бойових дій не раніше, ніж через чотири місяці після початку служби в армії. Матері повідомили, що їхні сини припинили виходити на зв'язок.

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Топ коментарі
+63
4? Что-то много выживших
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04.03.2022 17:32
+56
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04.03.2022 17:40
+55
Вы обратили внимание что Украина гораздо меньше боится своего врага, уничтожает его как может по всем фронтам, чем весь "Мощный и Сплоченный" Запад?! Вы посмотрите на реакцию Запада - это трусы, просто трусы, поджавшие свои лапки. Порой их бездействие граничат с предательством!!! (с)
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04.03.2022 17:35
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04.03.2022 17:32 Відповісти
Перший оприлюднений список полонених військовослужбовців ординців на території України. https://t.me/operativnoZSU/10986
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04.03.2022 17:36 Відповісти
Расстрел войсками РФ мирных жителей в Иванкове | Киевская область https://www.youtube.com/watch?v=m0_LMhq8T4I
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04.03.2022 17:40 Відповісти
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04.03.2022 17:46 Відповісти
4? Что-то много выживших
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04.03.2022 17:32 Відповісти
Ці виродки чисто мозгами поїхали. Хочеш покінчити життя самогубством? Будь ласка - вішайся, топись, стрибай з висоти....
Якого ж ти дідька за цим в Україну прешся? Збирай потім тебе , закопуй, вивозь. Вони і тут нам мороку зробили, паскуди.
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04.03.2022 17:49 Відповісти
да... тоже обратил внимание
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04.03.2022 21:22 Відповісти
От її першою і посадять на 15 років.
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04.03.2022 17:32 Відповісти
15 років і на Колиму... нехай відновлює концтабори... за правду в кацапії потрібно платити.
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04.03.2022 17:35 Відповісти
нічого не треба там відновлювати - табори Гулагу стоять цілісінькі
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04.03.2022 17:37 Відповісти
То Валаамський дім інвалідів відновлять, поранених теж дуже багато...
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04.03.2022 17:44 Відповісти
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04.03.2022 18:21 Відповісти
кабыздон встретит песней)))
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04.03.2022 18:36 Відповісти
шкода, що залишилось
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04.03.2022 17:33 Відповісти
русский военный корабль иди *****
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04.03.2022 17:33 Відповісти
Ну ето понятно. Скажите сколько там еще пустых мешков у путена осталось из 45000 которых он приготовил для рузьке солдат?
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04.03.2022 17:34 Відповісти
а они все равно тела не забирают...
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04.03.2022 17:49 Відповісти
да кому они нужны
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04.03.2022 17:50 Відповісти
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04.03.2022 17:34 Відповісти
Вы обратили внимание что Украина гораздо меньше боится своего врага, уничтожает его как может по всем фронтам, чем весь "Мощный и Сплоченный" Запад?! Вы посмотрите на реакцию Запада - это трусы, просто трусы, поджавшие свои лапки. Порой их бездействие граничат с предательством!!! (с)
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04.03.2022 17:35 Відповісти
Вони не тільки боягузи. Там багато хто непогано годується і боїться що рука дающєго оскудєєт
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04.03.2022 17:42 Відповісти
Там много смелых людей. Просто они не чувствуют сейчас реальное беспокойство и вне политики. Так что говорят трусы.
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04.03.2022 17:57 Відповісти
Их волнует местная политика, а не глобальная. У них всё хорошо. Этим пользуются большие дяди, которые привыкли осторожничать и идти на компромисы. Вот с ними работает Путин.
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04.03.2022 19:00 Відповісти
просто в наш дім уже прийшла війна і ми вже з цим зіштовхнулись. нам уже нікуди діватись.

а як в казахстані була війна (путін ввів віська щоб придушити революцію), ми теж не хотіли, щоб війна пришла до нас.
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04.03.2022 19:33 Відповісти
Нажерлися,суки? Заждіть,це ще тілько початок !
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04.03.2022 17:36 Відповісти
Не страшмо з дивану. Стараймося допомагати чим можемо реально.
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04.03.2022 19:01 Відповісти
Живучі падли...
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04.03.2022 17:36 Відповісти
Земля стекловатой оккупантам
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04.03.2022 17:37 Відповісти
Це недопрацювання ВСУ що вдалося тим чотирьом вижити!!!
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04.03.2022 17:38 Відповісти
А що, досить зручно, вся рота на зворотньому шляху помістилась в тамбурі.
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04.03.2022 17:39 Відповісти
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04.03.2022 17:40 Відповісти
Мертвешка-хуйлошка
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04.03.2022 17:43 Відповісти
Остання маленька труна для рашистського фюрера-недопалка
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04.03.2022 17:49 Відповісти
шедевр
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04.03.2022 17:50 Відповісти
Нова страва української національної кухні : «Матрьошка по-путінськи» (згорілий танк з екіпажем всередині) Готується на «грилі» з «Джавеліна» «Стугни» чи «Н ЛАВ»
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04.03.2022 19:04 Відповісти
Ми їх сюди не кликали,
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04.03.2022 17:40 Відповісти
Є такі, що й кликали, на жаль, але зараз вони про це не скажуть.
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04.03.2022 17:52 Відповісти
Минпромторг РФ рекомендовал отечественным производителям остановить экспорт удобрений
https://www.gazeta.ru/business/news/2022/03/04/17380519.shtml

Вони зрозуміли, добрива вже достатньо
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04.03.2022 17:41 Відповісти
а шо такие морды постные , включайте первый канал , там вы уже всех пабИдили ,
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04.03.2022 17:41 Відповісти
..тікайте, кацапи.. українці, які відправили у кращій світ своїх, дуже злі.. навіть я, ботан-інтелектуал-кілер.. дивуюсь Героям, які щось кацапське беруть у полон..(
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04.03.2022 17:41 Відповісти
**** кацапська, її якісь солдацкіє матєрі беспакоят, а те що наших маленьких дітей ихние синавья позавалювали градами в лікарнях і притулках їм взагалі п.х. і не дають забрати тіла та виживших.
ДОБРИХ МОСКАЛІВ НЕМАЄ, по опрєдєлєнию. Все то звіздьож про руцкую душу і культуру, вони всі хотять панувати над іншими народами.
Повірте, знаю з власного досвіду
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04.03.2022 17:42 Відповісти
Нарусова єдина чи одна з не багатьох хто не голосував за приєднання лугандона. Вона з не багатьох, хто хоть має силу волі і совість відкрити рота і сказати правду. Але це ні в якому разі не виправдання її як сенатора країни агресора. Можливо вона ще не така кончена як 99% тих сенаторів, що голосували за війну...
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04.03.2022 17:54 Відповісти
Sorry,oni vse konchenie,vkluchaya ee.Ne bila bi konchenaya to ee v zhivih be bilo bi.
y nih vsya "oppozitsiya" ili vyakanie "protiv "
razresheno sverhy.
Tak chto be pitaites ei pripisat horoshie kachestva
Ona ***** nos po vetry derzhit N.A. danni momen
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04.03.2022 18:12 Відповісти
А чого це ви , "москалі", до нас приперлися?
- А мы хатим пасматреть , из-за чего ваша земля такая пладародная?
- Так лягайте в неї - знизу краще видно!

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04.03.2022 19:07 Відповісти
неплохо
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04.03.2022 17:42 Відповісти
підбитий танк, збитий літак, вбитий пуйловський фашист... це все гарні ліки для зміцнення імунитету України від зачумленої москвської орди.
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04.03.2022 17:42 Відповісти
Подфартило четверым ,но ничего мы их потом достанем ..
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04.03.2022 17:44 Відповісти
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04.03.2022 17:44 Відповісти
96% смертности...перевожу с кацпского на нормальный)
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04.03.2022 17:47 Відповісти
десь анекдота бачIв : идёт бой в городе , какой то двор и от туда крик
- 1 Украинский солдат лучше 100 кацапских
- кацапы отправляют во двор 100 солдат , никто не вернулся
- снова голос кричит
- один украинский солдат , лучше 1000 кацапских
- отправляют 1000 , никто не вернулся
- опять со двора крик : один украинский воин лучше 2000 кацапских
- отправляют 2000 , идёт бой ,,, выползает один недобитый кацап и орёт

- братья не ходите туда , их там двое
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04.03.2022 17:51 Відповісти
...не ходите туда. это ловушка - их там двое...
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04.03.2022 18:14 Відповісти
Ну кацапским терпилам не привыкать ,этих жмуров уже скоро можно и не считать, или для простоты переходить 10 тыс. + 10 тыс., ну и так далее: Чумной барак: Путин требует больше мяса, россияне сами себе врут в газетах
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04.03.2022 17:52 Відповісти
Дохера!!! ЗСУ не до працювало!!!!
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04.03.2022 17:57 Відповісти
У Києві затримали Шуфрича: знімав позиції ЗСУ (фото)


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Цей зрадник продовжує шкодити Україні !
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04.03.2022 18:02 Відповісти
Його скільки *******, а не доходить. Може пора вже грохнути?
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04.03.2022 18:19 Відповісти
Цієї ночі на "Еспресо" Євген Дикий сказав цікаву штуку. Є дані, що в полон до наших потрапила рота курсантів. Здавалось би, дрібниця. Але ще з часів совка було так: курсантами затикали діру тільки тоді, коли більше нічим її затикати. Тому розмови про мобілізацію і воєнний стан у смєхдєржаві - понти для приїжджих.
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04.03.2022 18:05 Відповісти
Ваші слова та БОГОВІ в вуха. Все буде УКРАЇНА з нашою і БОЖОЮ допомогою.
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04.03.2022 19:07 Відповісти
Дякую (невесело). Але то була добра новина від Євгена. Була і гірша: буде дуже тяжко, будуть руйнування, будуть втрати (особливо серед цивільних). А військовим доведеться довго і старанно "перемелювати" всьо то, що сюда орки нагнали. Та й самих орків поналізло, як тарганів.
Та мусимо справитись. А Бог нам допоможе.
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04.03.2022 19:17 Відповісти
Narysova ***** nos po vetry derzhi
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04.03.2022 18:09 Відповісти
Первый, пошёл...
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04.03.2022 18:12 Відповісти
Видимо, сенатор Нарусова, первая заговорила о потерях военнослужащих России... выгонят ее...
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04.03.2022 18:18 Відповісти
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04.03.2022 18:22 Відповісти
"..нас оставалось только трое из ..???"(с)... = тьотья, цыфффра сильно завышена....
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04.03.2022 18:31 Відповісти
гарні новини.
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04.03.2022 18:55 Відповісти
А ця ***** ж мабуть голосувала щоб дозволити путіну розпочати війну. Вона й зараз не проти війни, а лише за те, щоб у кацапні була ліпша підготовка.
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04.03.2022 18:57 Відповісти
Гарна новина))))
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04.03.2022 19:16 Відповісти
в живых осталось только семеро четверо молодых ребят

а кажуть сталін гарматним м'ясом закидав, не... у нього ефективні менеджери були "более лучше "

а вцілому, яка сумна новина
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04.03.2022 19:27 Відповісти
 
 