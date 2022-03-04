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Херсон (340) гуманітарна допомога (265)

У Херсоні місцеві жителі не прийняли "гуманітарної допомоги" Росії, вони вийшли на площу з українськими прапорами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У Херсоні, куди зайшли російські окупаційні війська, містяни вийшли на мітинг з українськими прапорами та відмовилися приймати "гуманітарну допомогу" від агресора. За їхньою інформацією, вантажівки поїхали після того, як люди не прийняли "допомогу" від окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Гордон".

Український режисер Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк заявив у відеозверненні у своєму Facebook з площі в центрі міста, що "привезли бл...дську гуманітарку і зараз її відвозять".

"Зараз немає інтернету, Vodafone та "Київстар" не працюють. Але передайте всім, щоб не хвилювалися, у Херсоні все добре, Херсон – це Україна. Завтра зустрічаємося тут о 10-й годині і продовжуємо говорити із цими козлами і говорити: "Слава Україні!" – крикнув він.


Читайте також: Окупанти не дають "зелений коридор" для гуманітарки на Херсонщину, - ОВА

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Топ коментарі
+46
Туда бы местным оружия подбросить - Я знаю херсонцев, им дай оружие они выметут русский мир вперед ногами.
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04.03.2022 17:48
+28
Тримайтеся, рідні!!! Молодці!!!
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04.03.2022 17:49
+25
ahrenetj.....ljudi u vas prosta zeleznye u kavo nebud iz vas voobshe strah estj , Ukrainci ?
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04.03.2022 17:48
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ahrenetj.....ljudi u vas prosta zeleznye u kavo nebud iz vas voobshe strah estj , Ukrainci ?
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04.03.2022 17:48 Відповісти
Туда бы местным оружия подбросить - Я знаю херсонцев, им дай оружие они выметут русский мир вперед ногами.
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04.03.2022 17:48 Відповісти
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04.03.2022 17:48 Відповісти
Тримайтеся, рідні!!! Молодці!!!
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04.03.2022 17:49 Відповісти
Посылать русню на #уй!
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04.03.2022 17:53 Відповісти
Это дорогого стоит
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04.03.2022 17:53 Відповісти
Херсон молодці.Трмайтеся.Всій Україні зараз важко
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04.03.2022 17:53 Відповісти
Герои!
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04.03.2022 17:54 Відповісти
справжні українці!!! Тут більше нічого добавити
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04.03.2022 17:55 Відповісти
mne strashno chitatj ob etom - a oni s flagami vyhodjat
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04.03.2022 17:57 Відповісти
Лозунг Украины: " Не сцать, стоять, *******!"
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04.03.2022 18:00 Відповісти
***** рашистам!
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04.03.2022 18:04 Відповісти
херсонці, ви - найкращі.. пишаюся.. нема слів..
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04.03.2022 17:58 Відповісти
Так Херсон немцев кошмарил во Второй мировой. Не привыкать. Эта русская ***** так долго не протянет, у них еще все впереди - скоро будут автоматы отбирать у пидаров: бери молоток и спроси как пройти в библиотеку! Одного по башке и второго - трофей два автомата, что а хозяйстве пригодится.
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04.03.2022 17:59 Відповісти
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04.03.2022 18:01 Відповісти
Люда Борейчук

Я вчора дивилась інтерв'ю Комаровського "Голосу Америки".Він казав журналістці ,що ніколи не розумів слів УПА "Слава нації,смерть ворогам!",каже не міг зрозуміти,як лікар,як можна бажати смерті.
А зараз зрозумів.Так і сказав " Слава нації! Смерть ворогам!" І привітався Слава Україні!
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04.03.2022 18:03 Відповісти
***** так довго казало всім, що в Україні всі бандерівці, що його думки матеріалізувались
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04.03.2022 18:16 Відповісти
Зараз бандерівціями ще й увесь світ стає
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04.03.2022 18:17 Відповісти
Слава Вам гордые ,смелые люди!
Ангела Хранителя!
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04.03.2022 18:10 Відповісти
Пишаюся!!!
Слава Україні й таким людям!
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04.03.2022 18:15 Відповісти
А його попереджали - не чіпай бандерівців, бо вони розмножуються швидше мишей
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04.03.2022 18:24 Відповісти
Для такого уйопка, як **********, люба нація стане бандерівцями, щоб знищити цього упиря разом з його фашистським режимом.
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04.03.2022 19:30 Відповісти
⚡️🇺🇦⚡️херсон - це вільне місто!
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04.03.2022 19:48 Відповісти
Достойные граждане свободной Украины!
Российские оккупанты идут за своим кораблем!!
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04.03.2022 20:45 Відповісти
 
 