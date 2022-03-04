У Херсоні місцеві жителі не прийняли "гуманітарної допомоги" Росії, вони вийшли на площу з українськими прапорами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
У Херсоні, куди зайшли російські окупаційні війська, містяни вийшли на мітинг з українськими прапорами та відмовилися приймати "гуманітарну допомогу" від агресора. За їхньою інформацією, вантажівки поїхали після того, як люди не прийняли "допомогу" від окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Гордон".
Український режисер Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк заявив у відеозверненні у своєму Facebook з площі в центрі міста, що "привезли бл...дську гуманітарку і зараз її відвозять".
"Зараз немає інтернету, Vodafone та "Київстар" не працюють. Але передайте всім, щоб не хвилювалися, у Херсоні все добре, Херсон – це Україна. Завтра зустрічаємося тут о 10-й годині і продовжуємо говорити із цими козлами і говорити: "Слава Україні!" – крикнув він.
Читайте також: Окупанти не дають "зелений коридор" для гуманітарки на Херсонщину, - ОВА
Будь ласка, зачекайте...
Я вчора дивилась інтерв'ю Комаровського "Голосу Америки".Він казав журналістці ,що ніколи не розумів слів УПА "Слава нації,смерть ворогам!",каже не міг зрозуміти,як лікар,як можна бажати смерті.
А зараз зрозумів.Так і сказав " Слава нації! Смерть ворогам!" І привітався Слава Україні!
Ангела Хранителя!
Слава Україні й таким людям!
Российские оккупанты идут за своим кораблем!!