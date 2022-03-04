У Херсоні місцеві жителі не прийняли "гуманітарної допомоги" Росії, вони вийшли на площу з українськими прапорами. ВIДЕО

У Херсоні, куди зайшли російські окупаційні війська, містяни вийшли на мітинг з українськими прапорами та відмовилися приймати "гуманітарну допомогу" від агресора. За їхньою інформацією, вантажівки поїхали після того, як люди не прийняли "допомогу" від окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Гордон".

Український режисер Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк заявив у відеозверненні у своєму Facebook з площі в центрі міста, що "привезли бл...дську гуманітарку і зараз її відвозять".



"Зараз немає інтернету, Vodafone та "Київстар" не працюють. Але передайте всім, щоб не хвилювалися, у Херсоні все добре, Херсон – це Україна. Завтра зустрічаємося тут о 10-й годині і продовжуємо говорити із цими козлами і говорити: "Слава Україні!" – крикнув він.



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