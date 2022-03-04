30611 88
Затримано зрадника, який передав ворогу інформацію для обстрілу Луцького військового аеродрому, - СБУ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
СБУ встановила, що зрадник передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Упродовж 24-28 лютого він постійно "зливав" інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.
Завдяки його "допомозі" аеропорт був обстріляний із ракет, що призвело до тотальної руйнації його інфраструктури.
Після цього зрадник доповів про результат удару в РФ.
Посібнику окупантів повідомлено про підозру за ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
Наразі він під вартою і йому загрожує до 15 років ув’язнення.
Топ коментарі
+59 Тетяна Тать
показати весь коментар04.03.2022 17:49
+51 Харьков Сумской
показати весь коментар04.03.2022 17:50
+50 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар04.03.2022 17:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Петиция по закрытию неба над Украиной
Последние 5 дней голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, больше лучше, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
Перепост кто может для более широкого участия
God bless Ukraine!!!!
Хлопи, пальніть його самі
БЕЗ СВІДКІВ
Шкода, що хлопці його тільки затримали ***..., ТРЕБА БУЛО ЇХ ТАМ УСІХ І ВАЛЬНУТИ, як ворогів УКРАЇНИ у військовий час...!!!
·
33 хв
батальйон Порошенка затримав Шуфрича! о_0 "Офигеть!
206-й батальон задержал #Шуфрич.
·
15 хв
Погребиський:
Шуфрича затримали разом з його охороною, яка мала зброю зі збитими номерами.
Це теж є порушенням законодавства.
Нині сидить у кімнаті для допитів, чекають військову контррозвідку.
Зовсім з глузду з'їхали?
У нас є тільки ЗСУ та Народ України!!!
Саме цей фінансує Порошенко.
Що там каломойша, вже роздуплився з ким воює Україна? Допомагає армії?
с формулировкой при попытке к бегству,
Вот отсюда и результат: чуть ли не каждую неделю СБУ арестовывает шпионов в самых разных важных учреждениях, были аресты даже в аппарате Генштаба и даже в самом аппарате СБУ.
Скажіть, де він, я тут, на місці, сам гниду до Кобзона відправлю
Виродок, падло.
СМЕРТЬ ЗРАДНИКАМ УКРАЇНИ...!!!