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Відео Війна в Україні
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аеропорт (405) війна (7386) зрада (62) Луцьк (239) обстріл (5105) СБУ (5559) шпигунство, шпіонаж (336) державна зрада (307)

Затримано зрадника, який передав ворогу інформацію для обстрілу Луцького військового аеродрому, - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ встановила, що зрадник передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Упродовж 24-28 лютого він постійно "зливав" інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.

Завдяки його "допомозі" аеропорт був обстріляний із ракет, що призвело до тотальної руйнації його інфраструктури.

Після цього зрадник доповів про результат удару в РФ.

Посібнику окупантів повідомлено про підозру за ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сказали, все будет как в 2014 году, когда Россия забрала Крым", - СБУ допитала російського окупанта, який виявився українським військовим-зрадником. ВIДЕО

Наразі він під вартою і йому загрожує до 15 років ув’язнення.

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Топ коментарі
+59
підвісити за ноги як мусоліні
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04.03.2022 17:49
+51
Страта - зараз військовий час.
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04.03.2022 17:50
+50
206-й батальйон затримав давно непізж*ного Шуфрича
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04.03.2022 17:51
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підвісити за ноги як мусоліні
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04.03.2022 17:49 Відповісти
подвексить за яйца, вниз головой и пусть сдыхает , пока не сдохнет
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04.03.2022 18:14 Відповісти
ВАЖНО!!!!!!!

Петиция по закрытию неба над Украиной

Последние 5 дней голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, больше лучше, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine

Перепост кто может для более широкого участия

God bless Ukraine!!!!
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04.03.2022 19:17 Відповісти
не порівнюйте з Мусоліні, бо той був патріотом Італії, а цей - мерзенний зрадник, сволота
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05.03.2022 06:32 Відповісти
ЧТБЫ ОСТАЛЬНЫМ, ПРИХВОСТНЯМ РУССО-ФАШИСТАМ НЕ ПОВАДНО БЫЛО !!!!
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05.03.2022 10:09 Відповісти
РУССО -ФАШИСТОВ
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05.03.2022 10:10 Відповісти
Гнида, на палю!
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04.03.2022 17:49 Відповісти
в расход курву
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04.03.2022 17:50 Відповісти
Яйца оторвать незамедлительно .
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04.03.2022 17:50 Відповісти
https://youtu.be/xYHudFLoNVE
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04.03.2022 17:50 Відповісти
Розстріляти привселюдно,на камеру!
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04.03.2022 17:50 Відповісти
Страта - зараз військовий час.
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04.03.2022 17:50 Відповісти
тільки мене, беруть сумніви, що лейтенант Баканов, "зумів" впіймати двох корегувальників вогню аеропортів (Франик та Луцьк)?
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05.03.2022 00:00 Відповісти
Там Шуфрича заловили на съемках позиций одной из бригад. Похоже, его таки в мусорке и похоронят, но сначала не оставят без внимания его глаз
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04.03.2022 17:50 Відповісти
Бляха, нарешті! Ой, а можна посилання на джерело?
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04.03.2022 18:04 Відповісти
Бутусова на нього нема
Хлопи, пальніть його самі
БЕЗ СВІДКІВ
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04.03.2022 18:04 Відповісти
zastrelit ******
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04.03.2022 17:51 Відповісти
за законами війни - розстріл
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04.03.2022 17:51 Відповісти
206-й батальйон затримав давно непізж*ного Шуфрича
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04.03.2022 17:51 Відповісти
zastrelit pri popitke k begstvu
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04.03.2022 17:54 Відповісти
Цих прокремлівських Охрінівших Передастів Злодіїв Жидокомісарів вже давно треба вивести на набережну в Києві і усіх РОЗСТРІЛЯТИ...!!!
Шкода, що хлопці його тільки затримали ***..., ТРЕБА БУЛО ЇХ ТАМ УСІХ І ВАЛЬНУТИ, як ворогів УКРАЇНИ у військовий час...!!!
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04.03.2022 18:05 Відповісти
йому повезло, що тебе не було поряд? Правда ж, щойно вилуплений фірумчанин?
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05.03.2022 00:03 Відповісти
немає жодного сумніву що шуфрич-зрадник...
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04.03.2022 18:50 Відповісти
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04.03.2022 19:06 Відповісти
ЗВОНИТ ГНИДА ***** --- СПАСИ МЕНЯ --- Я Ж ТВОЯ КРЫСА КРЕМЛЕВСКАЯ
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05.03.2022 07:26 Відповісти
Сначала расстрел, потом на 15 лет.
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04.03.2022 17:52 Відповісти
С ПОЛНЕЙШЕЙ КОНФИСКАЦИЕЙ НАПИЗЖЕННОГО ЗА ВСЕ ГОДЫ КОЛЛАБОРАЦИИ
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05.03.2022 10:12 Відповісти
Воно ще живе, чи з Кобзоном дивиться, як пиз...ть кацапню?
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04.03.2022 17:52 Відповісти
Іде війна. Чому б таких не розстрілювати на місці?
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04.03.2022 17:52 Відповісти
воно ще живе ???
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04.03.2022 17:52 Відповісти
Зрадникив треба вбивати. Це найгірше у війні.
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04.03.2022 17:53 Відповісти
Уй@бок. Украина победит, а эти остаток жизни проведут в курятнике
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04.03.2022 17:53 Відповісти
@ChetVic

·
33 хв



батальйон Порошенка затримав Шуфрича! о_0 "Офигеть!
206-й батальон задержал #Шуфрич.
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04.03.2022 17:53 Відповісти
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04.03.2022 17:54 Відповісти
Так Шуфрічу пи##да?
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04.03.2022 17:59 Відповісти
Почему у мрази морда целая?
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04.03.2022 17:59 Відповісти
дайте его мне, скормлю собаке
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04.03.2022 18:09 Відповісти
Відпиз*дити шуфріча кулями, бо Бутусову не дали його придушити
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04.03.2022 18:46 Відповісти
@DigitalBorsh

·
15 хв



Погребиський:
Шуфрича затримали разом з його охороною, яка мала зброю зі збитими номерами.

Це теж є порушенням законодавства.

Нині сидить у кімнаті для допитів, чекають військову контррозвідку.
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04.03.2022 18:48 Відповісти
Видаляє на телефоні докази...
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04.03.2022 20:32 Відповісти
Що значить батальйон Порошенка????

Зовсім з глузду з'їхали?

У нас є тільки ЗСУ та Народ України!!!
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04.03.2022 18:08 Відповісти
Це ви з'їхали. В нас окрім ЗСУ створюються добровольчі батальйони тероборони.
Саме цей фінансує Порошенко.

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04.03.2022 18:11 Відповісти
Нехай інші беруть приклад.
Що там каломойша, вже роздуплився з ким воює Україна? Допомагає армії?
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04.03.2022 20:33 Відповісти
Профінансуйте хоча б відділення - і скромно так , без селфі з військовими і закликами скидати вам на картку гроші - потім напишете як вийшло ((
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04.03.2022 21:24 Відповісти
расстрелять !!!!
с формулировкой при попытке к бегству,
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04.03.2022 17:55 Відповісти
..дайте зраднику мотузку та мило
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04.03.2022 17:55 Відповісти
Щисин!!!
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04.03.2022 17:56 Відповісти
В Харкові уйобка прив"язати до стовпа, хай люди самі засудять цього урода!
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04.03.2022 17:57 Відповісти
Ну і? За законами воєнного часу...Чи як? Чи знову соплі,***** жувати? Може ще заставу йому випишуть?
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04.03.2022 17:58 Відповісти
Я 8 лет говорил что нужно ужесточать наказание за гос. измену, сепаратизм и саботаж вплоть до пожизненного срока. Чтобы предатели задумались стоит оно того чтобы оставшуюся жизнь просидеть на нарах. Теперь к сожалению пожинаем плоды нашего самого либерального в мире закона к предателям и вражеским агентам
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04.03.2022 17:58 Відповісти
ну дык для себя же законы и принимали, как иначе?
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04.03.2022 18:13 Відповісти
Уже много раз по ст.111 давали карикатурно-смешные сроки 5 и 8 лет, вместо 25-30 лет.

Вот отсюда и результат: чуть ли не каждую неделю СБУ арестовывает шпионов в самых разных важных учреждениях, были аресты даже в аппарате Генштаба и даже в самом аппарате СБУ.
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05.03.2022 09:32 Відповісти
Не завадило би розвішувати в містах, де вони жили, фото таких покидьків на білбордах із написом великими літерами ЗРАДНИК.
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04.03.2022 17:58 Відповісти
не-не, не приймаемо
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04.03.2022 17:58 Відповісти
Не треба його судити!
Скажіть, де він, я тут, на місці, сам гниду до Кобзона відправлю
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04.03.2022 18:00 Відповісти
2010 год вербовка пилядь , расстрел 2 раза
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04.03.2022 18:01 Відповісти
Навіщо годувати ось це 15 років? На ньому смерті людей. На кожному зраднику смерті людей! В мирний час є гуманність. А в час війни жодної гуманності до подібних виродків. І ще - чи воно тільки інформацію передавало, чи може ще й вчиняв диверсії? Може, літаки псував чи ще щось?
Виродок, падло.
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04.03.2022 18:02 Відповісти
отпустят...оно ж депутант
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04.03.2022 18:02 Відповісти
это о шуфриче
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04.03.2022 18:04 Відповісти
Дати пожиттєве з повною конфіскацію всього що на ньому записано, а зразу після суду в сортирі повіситься на власній майці чи футфолці
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04.03.2022 18:05 Відповісти
Какие 15 лет...... Расстрелять падлу.... Он уже предал , через 15 лет ждать ещё одной зрады.... И Шуфрича рядом с ним поставить!!!!!!!!!!!
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04.03.2022 18:06 Відповісти
А ГДЕ РАБИНОВИЧ ПАДЛА
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05.03.2022 07:23 Відповісти
Довічне падлу..
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04.03.2022 18:07 Відповісти
По законам военного времени - расстрел!
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04.03.2022 18:08 Відповісти
Молодці хлопці. Там ще десь Шуфріч з Медведчуком бігають.
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04.03.2022 18:08 Відповісти
понять и простить
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04.03.2022 18:09 Відповісти
УСІХ ЗРАДНИКІВ УКРАЇНИ ПРИВСЕЛЮДНО РОЗСТРІЛЮВАТИ у ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС...!!! без будь яких "гуманних" судів та довічних термінів відбування покарання, як посібників терористів та вбивць наших матерів, дружин, дочок, батьків. синів та дітей....!!!
СМЕРТЬ ЗРАДНИКАМ УКРАЇНИ...!!!
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04.03.2022 18:13 Відповісти
Тільки розстріл.
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04.03.2022 18:16 Відповісти
не увидела раскаяния и признания вины, значит в расход
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04.03.2022 18:17 Відповісти
КОНЕШНО!!!! ВИБАЧАЄМ!!!!
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04.03.2022 18:32 Відповісти
Військовий час==тільки страта
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04.03.2022 18:33 Відповісти
Та покласти зрадника на злітній смузі, хай ним займуться окупанти по його наводці.
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04.03.2022 18:39 Відповісти
Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди.
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04.03.2022 19:04 Відповісти
Знаю цю наволоч особисто, він завжди був ватним, але я не думав, що ця **** до такого опуститься!
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04.03.2022 19:26 Відповісти
Гени коцапські своє дають.По фамілії видно внук дєдоввоєвалов нквд.
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05.03.2022 22:56 Відповісти
Да отпустите человека, он же извинился!
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04.03.2022 21:05 Відповісти
в яму...
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04.03.2022 21:56 Відповісти
Розстріляти!
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04.03.2022 22:36 Відповісти
Виривати цьому покидьку по зубику кожний день,а потім взятися за кокоси...
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04.03.2022 23:13 Відповісти
Маме будешь звонить, гандон!!??
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04.03.2022 23:44 Відповісти
***** ЦЮ ТВАРИНУ ТРИМАЮТЬ --- ЧОМУ ЦЮ ПАДЛУ НЕ РОЗСТРИЛЯЛИ . ЙОМУ ЩЕ ПОЖРАТЬ ДАЮТЬ --- ВИДДАЙТЕ ЦЮ МРАЗОТУ ЛЮДЯМ . ЩОБ ЙОГО НА КУСКИ РОЗИРВАЛИ
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05.03.2022 07:20 Відповісти
А скільки наших любих землячків-зрадничків вже в думках приміряють погони поліції ,прокуратури та інших каральних структур у разі перемоги росіян...
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05.03.2022 09:47 Відповісти
Єрмаку, Демченку і Татарову приготуватись......
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05.03.2022 18:54 Відповісти
 
 