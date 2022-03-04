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Лісники та тероборона з Гадяча полонили росіян: "Мы думали, что вы "Азов", - "Якби ми були "Азов", то ти б сцявся стоя". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Лісники та тероборона з Гадяча на Полтавщині полонили окупантів з розбитої військової колони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, полтавчани опублікували відео зі своїми трофейними окупантами.

"Мы думали, что вы "Азов", -  говорить один з полонених і чує від полтавських чоловіків у відповідь: "Якби ми були "Азов", то ти б сцявся стоя".

"Російські солдати слухають Путіна, який каже, що "операция в Украине идёт по плану" і продовжують сдавитися в полон цілими групами. Ще тиждень і росіянам доведеться на вулиці людей хапати, щоб когось в Україну відправити", - пише у дописі до відео головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Неподалік Сум поліцейські разом з теробороною затримали 4 військовослужбовців РФ. ФОТО

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Топ коментарі
+71
відосік відзняли, і в расход
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04.03.2022 18:11
+67
ВСЯ УКРАИНА ДОЛЖНА СТАТЬ АЗОВОМ ,ТОГДА ТОЧНО ОБОСЦУТСЯ ..кстати похоже это и происходит ! СЛАВА УКРАИНЕ !
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04.03.2022 18:11
+65
та зробіть уже з нього кривавий біфштекс..!

Тероборона Киева задержала народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестора Шуфрича за фотографирование военных.
https://t.me/charter97_org/64911
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04.03.2022 18:11
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відосік відзняли, і в расход
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04.03.2022 18:11 Відповісти
А потім ще раз відзняли...
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04.03.2022 18:25 Відповісти
слушна порада, один хрен живих тут нікто шукати не буде, а відосік з мертвими ще знадобиться у підйомі бойового духу
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04.03.2022 18:31 Відповісти
З бойовими набоями на учєнія, в землю на органіку брехунів
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04.03.2022 18:30 Відповісти
Не можна!
Хай здаються. Я розумію що фсб аж сцить що вигадати щоб не здавалися але Українці розумнійше за кацапа, тому й Переможуть!
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04.03.2022 22:11 Відповісти
ВАЖНО!!!!!!!

Петиция по закрытию неба над Украиной

Последние 5 дней голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, больше лучше, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine

Перепост кто может для более широкого участия

God bless Ukraine!!!!
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04.03.2022 19:09 Відповісти
****#т иди у ТРО.
Не слухайте ідіотів. Ага герой у "расход" щоб потім ніхто не здавався й наші гинули!!!
Ти або баран, або русскає фсб - ИДИНАХУЙ!
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04.03.2022 22:09 Відповісти
Тише будь.
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04.03.2022 22:13 Відповісти
А то шо? Вас кацапов вже ніхто не боїться.
ФСБ диряве - ИДИНАХУЙ.
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05.03.2022 00:47 Відповісти
Виростили сатану собі й жодного немає щоб придушити.
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05.03.2022 00:48 Відповісти
та зробіть уже з нього кривавий біфштекс..!

Тероборона Киева задержала народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестора Шуфрича за фотографирование военных.
https://t.me/charter97_org/64911
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04.03.2022 18:11 Відповісти
Російськомовні органічні залишки.
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04.03.2022 18:13 Відповісти
саме цікаве в цьому - як це лайно (яким маршрутом) попало в Україну, в Київ, на блок-пост? літаки з мацкви сюди літають не пасажирські. потяги - не ходять, автобуси не їздять. фсб доправило?
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05.03.2022 05:05 Відповісти
ВСЯ УКРАИНА ДОЛЖНА СТАТЬ АЗОВОМ ,ТОГДА ТОЧНО ОБОСЦУТСЯ ..кстати похоже это и происходит ! СЛАВА УКРАИНЕ !
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04.03.2022 18:11 Відповісти
Азов веде дуже тяжкі бої..надзвичайно Тяжкі

міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі українських телеканалів "Ми вже кричимо на всіх рівнях: Збройним силам України потрібна допомога. Наші героїчні воїни, полк "Азов", Національна гвардія, морська піхота, поліція - вже всі борються за межі нашої батьківщини.

Форпост Маріуполь сьогодні під українським прапором. Але нам потрібна і військова допомога, і коридор, і тиша, щоби можна було евакуювати мирне населення. Я прошу, благаю про підтримку місту Маріуполю".
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04.03.2022 18:15 Відповісти
мы тоже кричим куда идти куда ехать а не дежурное ждите звонка
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04.03.2022 18:25 Відповісти
*** ...по карті видно 100 відсотково-- План )(уйла "Б"...Коридор лднр--крим-придністровя..а Київ маневр для відрізання координації з центру..тому і послали на Київ мясо
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04.03.2022 18:28 Відповісти
После кацапских бомбежек города юга и востока станут более бандеровскими, чем Львов
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04.03.2022 18:21 Відповісти
это гребаная ..непобедимая.. армия . кто же у них в резерве ---- чукчи оленеводы . так их попробуй собери в тундре или алкашня с алтая .---- сейчас японцам самое время забрать острова итуруп . шикотан . хабомаи --- это их земля . а нато сцыт закрыть наше небо даже после обстрелов ЗАЭС . ЖДУТ ГАНДОНЫ ЕЩЕ 15 ЧЕРНОБЫЛЕЙ . БОЯТСЯ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ . ТАК ОНА УЖЕ 9 ДНЕЙ КАК ***** ЕЕ РАЗВЯЗАЛ
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05.03.2022 06:43 Відповісти
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04.03.2022 18:12 Відповісти
дают им курить...
они ******* дома, убивают мирных, а им дают спокойно курить
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04.03.2022 18:12 Відповісти
ганьба ганебна
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04.03.2022 18:19 Відповісти
Нормальный, адекватный мужик готов этих тварей голыми руками в клочья рвать. Зубами глотки грызть из последних сил. Но не опустится до уровня зверя, тем более до уровня этого говна.
Перед смертью не накуришься. Отказать смертнику в сигарете не каждый сможет.
Да, их надо убивать. Окружать и валить нах всех. Но если взяли в плен то уж.........
Это чмо возможно вернется домой и научит сыновей, что к нам нех соваться. Лучше женой чеченской.
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04.03.2022 18:21 Відповісти
Підтримую!

Людяність т- це те, що відрізняє нас від оціх ординців!

Вони би точно замочили!
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04.03.2022 19:34 Відповісти
мисливці на дічь
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04.03.2022 18:13 Відповісти
Пострелять и прикопать этот биомусор с лишней хромосомой
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04.03.2022 18:13 Відповісти
😀МОЛОДЕЦ!100% Правда
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04.03.2022 18:14 Відповісти
рашистам все кто не цветами встречает будет азов казаться
а бомбить школы и больницы видимо профилактика
вдруг там тоже азов....
бараны тупорылые
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04.03.2022 18:15 Відповісти
Тримаймось!🤗

Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.

Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.
І зараз у нас виснаження.

Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.
.
Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми почуваємо себе тотально виснаженими.
Можуть бути ознаки депресії через постійну тривогу.
.
Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!
Залякати. Обдурити. Знешкодити.
.
Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.
.
✅За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;

✅П'ємо воду. Зневоднений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;

Робимо інформаційні паузи від читання новин;

✅Виключаємо режим жалості за всім матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.

❗️Ми усе відбудуємо. Гроші нам на це нададуть.

✅Включіться в план «що я зроблю після війни». Це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;

Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;

✅Обіймайтеся;

✅Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.

🇺🇦Не вірити, не поширювати неперевірену інформацію.
Нас ніхто ніколи не здасть!
І ми Не Здаємося!

Христя Кішик
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04.03.2022 18:16 Відповісти
Так, в процесі спілкування на форумах мордора, одне тільки згадування АЗОВ, їх коряче в дулю. А коли я кажу їм, що я Бандерівець....
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04.03.2022 18:16 Відповісти

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04.03.2022 19:30 Відповісти
Азовский Бандеровец
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04.03.2022 19:32 Відповісти
Українці, мешканці передмість! Руйнуйте залізниці з боку рашки чи бульбашів, якими окупанти підтягують резерви та паливо!
Для цього принаймні потрібні трос і лебідка, може ще й гайковий ключ та лом.
Щоб зруйнувати залізницю, по-перше, знайдіть місце, де коло рельсів стоїть міцний стовп.
По--друге, будь-яким чином послабте кріплення одного рельса до шпали (того, що ближчий до стовпа; тут багато залежить від способу кріплення рельса до шпали). Послабте його кріплення протягом декількох метрів в обох напрямках від стовпа.
По-третє, за допомогою лебідки притягніть рельс до стовпа принаймні на 10-15 сантиметрів. Дуже бажано, щоб при цьому рельс вийшов з підкладок.
Ото й усе. Вдачі вам!
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04.03.2022 18:17 Відповісти
Может сделать батальон из россиян доя свержения хремлевских старцев
и посадить там украинскую марионетку ?
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04.03.2022 18:17 Відповісти
Связать их рука к руке и вокруг наших домов поставить. А офицеров сверху на крышу пристегнуть
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04.03.2022 18:18 Відповісти
Им пох..уй ,будут ****...ить .Для них это всё равно пушечное мясо.
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04.03.2022 18:29 Відповісти
всі Українці - Аzов
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04.03.2022 18:19 Відповісти
Думали они .."Азову" не до всякой кацапской ********, лазящей по лесам. Местные мужики проехались свежим воздухом подышать да трофеи пособирать.
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04.03.2022 18:21 Відповісти
повага полтавцям - знаю, ви зможете, коли зхочете..
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04.03.2022 18:24 Відповісти
браво, Азов! це вже що називається репутація і авторитет
браво, місцеві хлопці!
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04.03.2022 18:27 Відповісти
Скоро мамки на рашкостані дітей будть лякати не бабаєм,а АЗОВОМ!
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04.03.2022 18:27 Відповісти
Та Гадяч вже місто-герой
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04.03.2022 18:29 Відповісти
чому ця падаль ще там жива? хлопці?
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04.03.2022 18:29 Відповісти
Якби ми були "Азов", то ти б сцявся стоя... Молодцы!
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04.03.2022 18:32 Відповісти
навіщо ви їх жалієте? вони вбивають наших дітей і жінок! в мене жалісті до цих срочніків немає ніякої! тільки чорний пакет, і додоми в расію
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04.03.2022 18:33 Відповісти
А потом пришёл лесник...
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04.03.2022 18:34 Відповісти
"православньіе армяшки приехали убивать украинцев.

@bozkurt_omar



Вчера, когда семён пегов на своей передаче засветил армян которые воюют за русню в Украине.

Видео:

https://twitter.com/i/status/1499601475445694464
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04.03.2022 18:34 Відповісти
"Армяне - это такие мини-русские" Ю. Нестеренко
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04.03.2022 18:56 Відповісти
и резко все начинают понимать украинский язык
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04.03.2022 18:35 Відповісти
Эмка с глушителем 14 на сек?))Молодцы!!!!!!
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04.03.2022 18:42 Відповісти
Але ж дивіться, яку добрі все-таки в нас люди? Цигарки їм дали, зараз на трасу виведуть, відправлять їх назад до наших вбивць.
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04.03.2022 18:52 Відповісти
главное не вестись сказки, что мы ехали на учения, но не туда заехали..., они все знали
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04.03.2022 19:03 Відповісти
Якщо їх не знищити, ********** їх поверне до нас вбивати.
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04.03.2022 19:10 Відповісти
Ми повинні зрозуміти, що поки ми сильні і успішно протидіємо російським фашистам, кривавим вбивцям та терористам, не повинно бути жалю та поблажливого ставлення до них. Вони зараз деморалізовані супротивом, але ворог, який замахнувся змінити світовий порядок ще не відступився, щоб знищити нас. Треба так їм дати прикурити, щоб вони забули напрямок до України. Повірте, вони нас за людей не рахують.
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04.03.2022 19:20 Відповісти
Ти б курво усрався і з'їв
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04.03.2022 19:47 Відповісти
Не зовсім правильно хлопці діють, спочатку мордою до землі, обшук під прицілом, бронежилети геть, каски геть, брючні ремені перерізати, руками штани тримати і в колоною по одному-двоє марш в полон, сигарети та запальнички слід відібрати.
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04.03.2022 19:53 Відповісти
ще й цигарки дають... - розстріляти и все!
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04.03.2022 19:55 Відповісти
***... і куди тому москалику податись... на заході - Бандерівці, на сході - Азов, в Донецьку - кіборги... а ще десь є Ярош з візитками)
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04.03.2022 20:15 Відповісти
ну пыку намяли трохи.надо было больше.а я понял оставили тем кому передадут.красавцы.
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05.03.2022 15:38 Відповісти
 
 