Лісники та тероборона з Гадяча полонили росіян: "Мы думали, что вы "Азов", - "Якби ми були "Азов", то ти б сцявся стоя". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Лісники та тероборона з Гадяча на Полтавщині полонили окупантів з розбитої військової колони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, полтавчани опублікували відео зі своїми трофейними окупантами.
"Мы думали, что вы "Азов", - говорить один з полонених і чує від полтавських чоловіків у відповідь: "Якби ми були "Азов", то ти б сцявся стоя".
"Російські солдати слухають Путіна, який каже, що "операция в Украине идёт по плану" і продовжують сдавитися в полон цілими групами. Ще тиждень і росіянам доведеться на вулиці людей хапати, щоб когось в Україну відправити", - пише у дописі до відео головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+71 Максим Дяченко
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+67 Мистер Икс 00711c20
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+65 olele
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Будь ласка, зачекайте...
Хай здаються. Я розумію що фсб аж сцить що вигадати щоб не здавалися але Українці розумнійше за кацапа, тому й Переможуть!
Петиция по закрытию неба над Украиной
Последние 5 дней голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, больше лучше, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
Перепост кто может для более широкого участия
God bless Ukraine!!!!
Не слухайте ідіотів. Ага герой у "расход" щоб потім ніхто не здавався й наші гинули!!!
Ти або баран, або русскає фсб - ИДИНАХУЙ!
ФСБ диряве - ИДИНАХУЙ.
Тероборона Киева задержала народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестора Шуфрича за фотографирование военных.
https://t.me/charter97_org/64911
міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі українських телеканалів "Ми вже кричимо на всіх рівнях: Збройним силам України потрібна допомога. Наші героїчні воїни, полк "Азов", Національна гвардія, морська піхота, поліція - вже всі борються за межі нашої батьківщини.
Форпост Маріуполь сьогодні під українським прапором. Але нам потрібна і військова допомога, і коридор, і тиша, щоби можна було евакуювати мирне населення. Я прошу, благаю про підтримку місту Маріуполю".
они ******* дома, убивают мирных, а им дают спокойно курить
Перед смертью не накуришься. Отказать смертнику в сигарете не каждый сможет.
Да, их надо убивать. Окружать и валить нах всех. Но если взяли в плен то уж.........
Это чмо возможно вернется домой и научит сыновей, что к нам нех соваться. Лучше женой чеченской.
Людяність т- це те, що відрізняє нас від оціх ординців!
Вони би точно замочили!
а бомбить школы и больницы видимо профилактика
вдруг там тоже азов....
бараны тупорылые
Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.
І зараз у нас виснаження.
Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.
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Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми почуваємо себе тотально виснаженими.
Можуть бути ознаки депресії через постійну тривогу.
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Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!
Залякати. Обдурити. Знешкодити.
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Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.
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✅За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
✅П'ємо воду. Зневоднений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
✅Робимо інформаційні паузи від читання новин;
✅Виключаємо режим жалості за всім матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
❗️Ми усе відбудуємо. Гроші нам на це нададуть.
✅Включіться в план «що я зроблю після війни». Це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
✅Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
✅Обіймайтеся;
✅Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
🇺🇦Не вірити, не поширювати неперевірену інформацію.
Нас ніхто ніколи не здасть!
І ми Не Здаємося!
Христя Кішик
Для цього принаймні потрібні трос і лебідка, може ще й гайковий ключ та лом.
Щоб зруйнувати залізницю, по-перше, знайдіть місце, де коло рельсів стоїть міцний стовп.
По--друге, будь-яким чином послабте кріплення одного рельса до шпали (того, що ближчий до стовпа; тут багато залежить від способу кріплення рельса до шпали). Послабте його кріплення протягом декількох метрів в обох напрямках від стовпа.
По-третє, за допомогою лебідки притягніть рельс до стовпа принаймні на 10-15 сантиметрів. Дуже бажано, щоб при цьому рельс вийшов з підкладок.
Ото й усе. Вдачі вам!
и посадить там украинскую марионетку ?
браво, місцеві хлопці!
@bozkurt_omar
Вчера, когда семён пегов на своей передаче засветил армян которые воюют за русню в Украине.
Видео:
https://twitter.com/i/status/1499601475445694464