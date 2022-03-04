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Українські воїни відбили військовий аеродром Кульбакине в Миколаєві. ВIДЕО
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Українські воїни відбили військовий аеродром Кульбакине в Миколаєві і підняли там державний прапор.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+62 Виктор Дийнега
показати весь коментар04.03.2022 18:19
+54 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар04.03.2022 18:18
+54 Огусто
показати весь коментар04.03.2022 18:19
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