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Українські воїни відбили військовий аеродром Кульбакине в Миколаєві. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни відбили військовий аеродром Кульбакине в Миколаєві і підняли там державний прапор.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі
+62
Красавчики. Украинцы в массе своей герои. Смотрите НАТО - это вам не видосики красивые снимать. ВСУ это реальная сила!
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04.03.2022 18:19
+54
Героям Слава!
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04.03.2022 18:18
+54
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04.03.2022 18:19
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вроде пару минут назад орки пошли в контрнаступление. ждем
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04.03.2022 18:18 Відповісти
Значит будет меньше российских фашистов.
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04.03.2022 18:23 Відповісти
Героям Слава!
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04.03.2022 18:18 Відповісти
Слава Україні !
Смерть ворогам !
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04.03.2022 18:22 Відповісти
krutie parni ! gerojam slava !
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04.03.2022 18:18 Відповісти
Слава воїнам
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04.03.2022 18:19 Відповісти
Бінго! Кацапи пішли "в Україну" на 2 м.
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04.03.2022 18:19 Відповісти
+ 100 !

результат "військово-технічної спецоперації" ***** -

вторглись в Україну на 2 метри вглуб
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04.03.2022 18:27 Відповісти
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04.03.2022 18:19 Відповісти
да ну нах - не такие мі беззащитніе как тут малюют прозаподніе политики. украинці кацапам еще фору дадут как воевать уметь надо
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04.03.2022 19:19 Відповісти
Красавчики. Украинцы в массе своей герои. Смотрите НАТО - это вам не видосики красивые снимать. ВСУ это реальная сила!
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04.03.2022 18:19 Відповісти
Это факт!
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04.03.2022 18:21 Відповісти
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Но уж это не по вине ВСУ! Вот тут не надо! Они разгребают дерьмо 73%
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04.03.2022 18:25 Відповісти
Ти почав виправдовуватися перед кацапським трольом та ще й таким чином ,що став обсирати українців . Воно того варто чи твоя голова не привчена думати ?
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04.03.2022 18:38 Відповісти
Сидоров-Пидоров почему не в ушанке зо звездой и не проводишь спецоперацию ? Из Лахты не отпускают ?
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04.03.2022 18:36 Відповісти
Ну ,а я шо говорил ,у нас в Николаеве не забалуешь ,резать будем оккупантов как свиней во СЛАВУ УКРАИНЫ !
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04.03.2022 18:20 Відповісти
Це дійсно так!
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04.03.2022 19:23 Відповісти
Мне в последнее время так и хочется спросить знакомых ******* - вы все еще овцы не интересуюсь политикой?!
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04.03.2022 18:21 Відповісти
Только спросить? Мне их ****** хочется, которые кричали не раскачивайте лодку а то херло нападет!
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04.03.2022 18:24 Відповісти
сегодня одна в очереди имела несчастье сказать погибайте за это правительство,а нужно свою землю освобождать
я даже рот не успела открыть,тётку послали в нокаут
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04.03.2022 21:45 Відповісти
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Чесно? Я в ауте. Ваши беженци в молдове вообще не знают Украинский язык. Это позор мля...
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04.03.2022 18:23 Відповісти
это видимо жители одесской и черновицкой областей - этнические румыны,молдоване,болгары.Они и вправду не знают укрязык.Есть такое.
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04.03.2022 18:26 Відповісти
Серйозно? В Чернівцях більшість говорить українською.
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04.03.2022 18:27 Відповісти
На півдні Чернівецької області проживає велика група румун/молдаван.Я не за самі Чернівці кажу.
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04.03.2022 18:34 Відповісти
У нас є молдавський район (Новоселиця) і два румунських ( Герца і Глибока) і шматок Сторожинецького. Все.
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04.03.2022 18:37 Відповісти
Да они так иговорят что с Одесы. но это же не ответ. это отговорка.
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04.03.2022 18:28 Відповісти
Молдавська молодь знає мову, а от румунська чомусь не дуже.
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04.03.2022 18:31 Відповісти
Так намагалися навчити, ***** заявило, що це нацифікація і дало команду знищувати уже всіх без розбору
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04.03.2022 18:28 Відповісти
когда приднестровье освобождать будете? лучшего времени не будет и никто за вас этого не сделает, хотя может вам пох и так нравится..
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04.03.2022 18:30 Відповісти
Для цього зараз немає резервів
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04.03.2022 18:52 Відповісти
А у Предністровьі молдавській знають всі???? А чому ви тода прагните на цей регіон????
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04.03.2022 18:35 Відповісти
Провокационный вопрос.
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04.03.2022 18:59 Відповісти
в 1992 році біженці з Придністровя не знали молдавської, півОдеси їх було наводнено! А зараз ти сам провокуеш на конфлікт.... Подобається жити з **** у жопі у вигляді 14 армії РФ ?
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04.03.2022 19:07 Відповісти
Заставьте пленных говорить - ВСУ сила! Украина СИЛА!
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04.03.2022 18:23 Відповісти
Языки отрезать, тогда точно они уже не полезут к нам.
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04.03.2022 18:27 Відповісти
Хлопці, жмурів шукайте і виставляйте. Свинособача дохлятина це те що найбільше піднімає настірй українцям, включно з дітьми, в цей скуртний час . Нічого більше не тонізує настільки сильно.
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04.03.2022 18:24 Відповісти
Героям Слава! Ви дійсно справжні Герої. І мер у Миколаєві Герой. Слава Україні! Удачі вам! Бережіть себе.
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04.03.2022 18:26 Відповісти
Храни ВАС БОЖЕ, ЯНГОЛИ ЗАХИСНИКИ НАШІ
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04.03.2022 18:27 Відповісти
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*** ...по карті видно 100 відсотково-- План )(уйла "Б"...Коридор лднр--крим-придністровя..а Київ маневр для відрізання координації з центру..тому і послали на Київ мясо
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04.03.2022 18:27 Відповісти
ДЯКУЄМО ВАМ НАШІ ГЕРОЇ! МАТІР БОЖА, СПАСИ І СОХРАНИ ВОЇНІВ СВІТЛА! ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ!
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04.03.2022 18:29 Відповісти
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04.03.2022 18:30 Відповісти
ЦЯ СВОЛОТА ЇСТЬ НАШИХ ГЕРОЇВ!
ШУФРИЧ, А ТВОЇМ НАЩАДКАМ , ГОРЕ БУДЕ!
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04.03.2022 18:32 Відповісти
Шурфіча треба бити на аукціоні для збору коштів для ЗСУ
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04.03.2022 18:35 Відповісти
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04.03.2022 18:47 Відповісти
206 батальон затримав Шуфріча!!! Брати по Зброї кращі!!! Воно вирішило пофотографувати один з постів нашого батальону... Олександр Погребиський
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04.03.2022 18:43 Відповісти
полиция даже...
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04.03.2022 18:49 Відповісти
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Маріуполь знищують, мер вимагає зелений коридор
карта боевых действий !
Репостим !!!
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04.03.2022 18:54 Відповісти
Господи дай сили цим чудовим хлопцям,бережи їх Пресвята Богородице.
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04.03.2022 19:04 Відповісти
Потрібні гранатомети.Побільше.Де корсари??
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04.03.2022 19:08 Відповісти
Вбивайте цапів без жалю! Окупант не має право на життя!
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04.03.2022 19:14 Відповісти
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В теробороне устроили стрельбу. Скорей всего предатели.
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04.03.2022 19:23 Відповісти
На последнем кадре нач. патрульной полиции Николаева - вновь назначенный. Предшественник вроде где то отсутствует по неизвестной причине.
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04.03.2022 21:04 Відповісти
Гнида!!!🤖
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04.03.2022 21:06 Відповісти
 
 