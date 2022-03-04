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Житомир після авіаудару росіян. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мирний Житомир 1 березня постраждав від нальоту російської авіації.

Зйомки з міських вулиць публікує Ukrainian witness, інформує Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі
+14
Отослала 3 000 евро на Счет ВСУ . Хельсинки Суоми. СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.03.2022 19:46
+11
31 грудня 2022 р в Житомирі буде стояти пам'ятник Степану Андрійовичу.
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04.03.2022 19:39
+9
Я думаю він і в Сімферополі стоять буде.
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04.03.2022 19:47
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31 грудня 2022 р в Житомирі буде стояти пам'ятник Степану Андрійовичу.
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04.03.2022 19:39 Відповісти
Я думаю він і в Сімферополі стоять буде.
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04.03.2022 19:47 Відповісти
В каждом дворе, на каждом подоконнике. Вместо икон на каждой торпеде. В каждой витрине.
В каждой душе!
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04.03.2022 19:48 Відповісти
Россия пытается превратить Украину в Сирию
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04.03.2022 19:40 Відповісти
Ну точно не в багату європейську країну.
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04.03.2022 19:47 Відповісти
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04.03.2022 19:42 Відповісти
Без сліз не можливо дивитись. Ось би з москвою так
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04.03.2022 19:42 Відповісти
Всех задержанных эсесовцев *********** растрелять на камеру и отправить видео в ********* вместе с видео того, что они натворили.
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04.03.2022 19:42 Відповісти
Хлопці доки в нас багато сил та духу, треба знищувати та гнати цю наволоч до самої москви. Неможна затягувати війну на роки, борги треба віддавати одразу.
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04.03.2022 19:45 Відповісти
народ
там клиника
если говоришь что вы бомбите города
они говорят что вы сами бомбите ....
так они точно так же в 95 96 и 99-2000х говорили
что чеченцы сами себя бомбят
у них даже методички не изменились
сми врут нагло
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04.03.2022 19:46 Відповісти
Отослала 3 000 евро на Счет ВСУ . Хельсинки Суоми. СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.03.2022 19:46 Відповісти
Героям слава!

Щира подяка за допомогу нашим бійцям 👍🏼💪✊🙏🏼
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04.03.2022 19:49 Відповісти
Дякуємо за вашу підтримку
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04.03.2022 19:57 Відповісти
Дякую!
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04.03.2022 20:26 Відповісти
Путлер , здихати будеш в страшних муках , від своїх кривавих злодіянь
в нашій краіні !!

За що ?😡що тобі , тварюко , потрібно від українців ?
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04.03.2022 19:47 Відповісти
Кацапський льотчиків, як і артилеристів, різати, як свиней. І в майбутньому теж. Дістанемо усіх, хай второпають це! А обмінного фонду маємо достатньо.
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04.03.2022 19:50 Відповісти
Де наша ППО???
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04.03.2022 19:50 Відповісти
асфальтована з "малесеньким" гешефтом.
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04.03.2022 20:26 Відповісти
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04.03.2022 19:50 Відповісти
фашисские ублюдки должны за всё ответить.
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04.03.2022 19:51 Відповісти
Решту своїх днів хуіло проведе в бункері. Його вже свої шукають.
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04.03.2022 19:53 Відповісти
кацапский фашизм немецкому даже не снился
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04.03.2022 19:53 Відповісти
Вот нелюди! А мир этого всего как бы не замечает. Я много раз тут писал, глобалисты-прогрессисты что у власти на Западе НИКОГДА не будут уничтожат паРашу. Она им нужна как контролируемая глобальная сила. Поэтому и оружие дают Украине (когда уже ну никак не могли не заметить вторжения) ровно столько, чтобы Украина сразу не проиграла войну, но и чтоб не выиграла. Т.е. чтобы война тянулась неопределённо долго. При этом глядят в сторону не замечая таких вот кадров и сцен
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04.03.2022 19:55 Відповісти
Народ прошу не пишіть в коментах руцкіє, росія. КАЦАПИ ***** !!!ОРДА !!!
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04.03.2022 20:20 Відповісти
Я ходила цими вулицями.
Житомир - мирне місто.

Як можна таке робити ?
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04.03.2022 20:50 Відповісти
Шануємось, гуртуємось, перемагаємо фашистів РФ.
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04.03.2022 20:55 Відповісти
 
 