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Житомир після авіаудару росіян. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мирний Житомир 1 березня постраждав від нальоту російської авіації.
Зйомки з міських вулиць публікує Ukrainian witness, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+14 0ff3e5b9
показати весь коментар04.03.2022 19:46
+11 Muron
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+9 Dmytro Sirenko 95bc076b
показати весь коментар04.03.2022 19:47
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Будь ласка, зачекайте...
В каждой душе!
там клиника
если говоришь что вы бомбите города
они говорят что вы сами бомбите ....
так они точно так же в 95 96 и 99-2000х говорили
что чеченцы сами себя бомбят
у них даже методички не изменились
сми врут нагло
Щира подяка за допомогу нашим бійцям 👍🏼💪✊🙏🏼
в нашій краіні !!
За що ?😡що тобі , тварюко , потрібно від українців ?
Житомир - мирне місто.
Як можна таке робити ?