У Херсоні зірвали мітинг за створення так званої "ХНР". ВIДЕО

У Херсоні не відбувся мітинг за створення так званої "Херсонської народної республіки" (ХНР).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне Херсон".

У повідомленні сказано: "У Херсоні не відбулося мітингу за створення ХНР. На площу вийшли люди з українськими прапорами, не побоявшись озброєних російських військових".

За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, Херсон стоїть у переліку тих, кого потрібно якнайшвидше евакуювати:

"На жаль, сьогодні Росія не дає добра, щоб почати евакуацію в Херсоні. Вони вважають, що тримають під контролем місто, але це не так. Ми розраховуємо на Червоний Хрест".

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Раніше повідомлялося, що окупаційні війська РФ планують проголосити "ХНР". Але жителі Херсона всупереч блокуванню окупантами української гуманітарної допомоги масово відмовилися навіть від "допомоги", яку росіяни привезли в центр міста.