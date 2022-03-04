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У Херсоні зірвали мітинг за створення так званої "ХНР". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Херсоні не відбувся мітинг за створення так званої "Херсонської народної республіки" (ХНР).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне Херсон".

У повідомленні сказано: "У Херсоні не відбулося мітингу за створення ХНР. На площу вийшли люди з українськими прапорами, не побоявшись озброєних російських військових".

За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, Херсон стоїть у переліку тих, кого потрібно якнайшвидше евакуювати:

"На жаль, сьогодні Росія не дає добра, щоб почати евакуацію в Херсоні. Вони вважають, що тримають під контролем місто, але це не так. Ми розраховуємо на Червоний Хрест".

Читайте також: Окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для "картинки" у росЗМІ: до міста звозять людей із окупованого Криму, - СБУ

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська РФ планують проголосити "ХНР". Але жителі Херсона всупереч блокуванню окупантами української гуманітарної допомоги масово відмовилися навіть від "допомоги", яку росіяни привезли в центр міста.

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Топ коментарі
+84
Респект!
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04.03.2022 20:12
+75
-- Мы Херсон взяли?
-- Нет,только ХЕР.
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04.03.2022 20:15
+55
Люблю я Україну і Українців!!!
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04.03.2022 20:13
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04.03.2022 20:12 Відповісти
клас
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04.03.2022 20:13 Відповісти
Люблю я Україну і Українців!!!
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04.03.2022 20:13 Відповісти
ХЕРэНэР идет ***** ))))
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04.03.2022 20:14 Відповісти
-- Мы Херсон взяли?
-- Нет,только ХЕР.
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04.03.2022 20:15 Відповісти
По самые гланды.
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04.03.2022 20:20 Відповісти
Поправка.
... полностью ...
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04.03.2022 20:55 Відповісти
Молодцы, хоть и под дулом автоматов, это кибер герои
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04.03.2022 20:15 Відповісти
тітушня блатная мазу не тягла
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04.03.2022 20:15 Відповісти
Это пока раздачу их жрачьки сорвали. А митинг попытаемся сорвать завтра. Кто с Херсона приходите.
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04.03.2022 20:15 Відповісти
Мои земляки, херсонцы - РЕСПЕКТИЩЕ!!!………
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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04.03.2022 20:16 Відповісти
Не хотите-заставим. Не подчинитесь-убьём. Типичный кацапский метод "единения всех народов".
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04.03.2022 20:16 Відповісти
ви там рашисти краще собі цвинтар організовуйте ... щоб по ланам не валятися
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04.03.2022 20:16 Відповісти
та без разницы)) этот кацапский биомусор все равно на удобрения пойдет
Херсону - респект!
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04.03.2022 20:22 Відповісти
Ніякого цвинтаря.
Канави.
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05.03.2022 07:51 Відповісти
А здесь окупанты такие херои тычут в людей автоматами.... Нужно лучше показывать окупантам как их коллеги в плену размазывают сопли по морде и рассказывают что заблудились и просят маму забрать домой
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04.03.2022 20:16 Відповісти
Как купить оружие для украинских войск



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****: UA023223130000002600101286329
BANK OF BENEFICIARY: JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"
SWIFT: EXBSUAUXXXX
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04.03.2022 20:17 Відповісти
Велике Крадівництво
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04.03.2022 21:22 Відповісти
Після нашої перемоги всі готелі/санаторії/приватний сектор....-,тільки Херсон

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04.03.2022 20:17 Відповісти
Херсонцы КРАСАВЕЛА!!!
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04.03.2022 20:17 Відповісти
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04.03.2022 20:17 Відповісти
ХЕР ім,а ні ХНР
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04.03.2022 20:18 Відповісти
Хер На Рыло точнее
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04.03.2022 20:24 Відповісти
Гордость за Херсон просто распирает.
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04.03.2022 20:18 Відповісти
ХНР - иди *****
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04.03.2022 20:18 Відповісти
ВСЕ залежить від людей. Тому в нас деякі дуже бояться словосполучення українська нація, бо це одержавлений народ, що має свою власну національну державу.
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04.03.2022 20:18 Відповісти
ХЕРСОН ТРИМАЙСЯ, Україна - знає,. хйло - то хйло.. воно - скресне..
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04.03.2022 20:19 Відповісти
Шо такое хнр? ****** НедоРеспублика?
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04.03.2022 20:20 Відповісти
Х%й На Рыло оккупантам!
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04.03.2022 21:07 Відповісти
*** реально люди з тітановими яйцями
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04.03.2022 20:23 Відповісти
треба чим скоріше відбивати херсон. а то наші дождуться, що окупатни там дійсно хнр створять.
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04.03.2022 20:23 Відповісти
"На жаль, сьогодні Росія не дає добра, щоб почати евакуацію в Херсоні. Вони вважають, що тримають під контролем місто, але це не так. Ми розраховуємо на Червоний Хрест"

Яке евакуювати? як ти евакуюєш 300 000 місто? Його відбивати треба, а не евакуювати.
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04.03.2022 20:24 Відповісти
Походу русский спецназ прифигел немного от такого... это вам не планктон с шариками разгонять, тут НАЦИЯ и люди лягут насмерть, но не пустят вас дальше
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04.03.2022 20:25 Відповісти
сміливі люди. захоплююсь!
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04.03.2022 20:25 Відповісти
Суки кацапи куди ви не влізете тільки біду несете ,розвалюєте будь який регіон ,згадаєм: лнр ,днр придністров'я,абхазія горіть паскуди з вашим "русским миром"
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04.03.2022 20:25 Відповісти
Та у тих рашистських курв грошей вже не має ... а ті ****** тільки алкашів та злиднів можуть за пляшку горілки набрати ... санкції зе теж дієва херня - ніхто не поведеться на бабки, коли їх нема
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04.03.2022 20:28 Відповісти
*********** народній республіці хана!
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04.03.2022 20:28 Відповісти
Вибачте за мат, але ії можна назвати тільки ******* народною республікою.
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04.03.2022 20:28 Відповісти
Ожидания: Харьковская Народная Республика
Чуть позже, ожидания: Херсонская народная республика

Реальность: русский корабль или *****
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04.03.2022 20:29 Відповісти
ХНР - хер на росию ,большой ,извините за мой херанцузський
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04.03.2022 20:32 Відповісти
Ядрен батон а как же они их хотят распознавать ХНР ( харьковскую) , ХНР (херсонскую), ХНР (хмельницкую)
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04.03.2022 20:34 Відповісти
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04.03.2022 20:58 Відповісти
Все просто ХарНР (Харэнерго), ХерНР (все понятно), ХмНР (даже не знаю...)
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04.03.2022 21:43 Відповісти
Херсонцы насовали херов роSSийским асвабадителям
Пуйло, это провал!!!
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04.03.2022 20:35 Відповісти
ХНР - Ху* На Рило
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04.03.2022 20:39 Відповісти
Пусть лучше кормят бомжей крымских, Украинцы слишком брезгливы, чтобы брать всякий непотреб.
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04.03.2022 20:41 Відповісти
Озброєні чужинці бруднючими садистськими руками підсовують русскую дерьмомолочку. Людям, звиклим їсти вершкове масло і вершки. Людям, що мають Волю і Право Голосу!
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04.03.2022 21:32 Відповісти
Логика верещучки: у оккупантов не вышло провозгласить хнр, поэтому нужно эвакуировать город...
Ну чтобы провозгласить, штонипанятна?
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04.03.2022 20:41 Відповісти
В Рашке на митинг боятся выйти, а Украинцы автоматов не боятся, посылают по известному адресу.
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04.03.2022 20:43 Відповісти
Не успела исправить на рашку.
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04.03.2022 20:44 Відповісти
минобороньі раисе уже седало из єтого ролик счастливьіх херсонцев, которьіх солдатьі кормят хлебом.
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04.03.2022 20:44 Відповісти
Какой нахер митинг?? Кто в это поверит?? Разве что сами лаптеногие?? И то наверно кто совсем тупой, любой адекват скажет - ну подстава же чистой воды!!!
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04.03.2022 20:45 Відповісти
Мы вами гордимся!!!! Херсон - СИЛА!!!!
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04.03.2022 20:48 Відповісти
Тримайтеся, всі плачемо за вас, за всіх наших хлопців що стоять за свою країну. У всіх віримо, всім низький уклін, а за цих паразитів не плаче ніхто, нікому вони не потрібні, тут і прорлстуть, навіть не соняшники, забагато честв, осотами(будяками)
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04.03.2022 20:50 Відповісти
Зрадники хочуть купити Харківчан за шматочок вкраденого ними українського хліба в умовах воєнного часу. За це має бути застосована смертна кара на місті злочину.
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04.03.2022 20:51 Відповісти
У перспективі не буде такої країни як Росія. Буде Іди на х..й.. Адже і вказівники на дорогах Україні вже є.
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04.03.2022 20:59 Відповісти
Нема слів,щоб виразити повагу. Москальську шваль ми виженемо. Ці хлопці вже в історії України.
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04.03.2022 21:01 Відповісти
Респект Херсону. Молодці!
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04.03.2022 21:13 Відповісти
Не ну это герои! Молодцы мужики!
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04.03.2022 21:15 Відповісти
Захоплюємося Вами, дорогі наші Українці!!! Херсон!Прошу,будьте обережні з цим підступним кацапським лайном!
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04.03.2022 21:24 Відповісти
***** вам а не хнр
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04.03.2022 21:30 Відповісти
Херсонцам респект. А Верещучка - дура! Херсон нужно отбивать!
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04.03.2022 21:36 Відповісти
Я есть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була !!!!!
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04.03.2022 21:36 Відповісти
Свинопсы жопорукие имбицилы, даже фейк состряпать не смогли
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04.03.2022 21:58 Відповісти
Повага вам, херсонці !
Молодці !
Хай самі давляться своєю "допомогою".
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05.03.2022 07:53 Відповісти
 
 