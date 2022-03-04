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"Ніхто й ніколи не здасть Харків!" - Терехов. ВIДЕО

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Міський голова Харкова Ігор Терехов спростував чутки про те, що йому та його підлеглим нібито дали 72 години для того, аби вони здали Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Нам нема коли відволікатися, ми розвозимо продукти, ми отримали гуманітарну допомогу і зараз я дізнався, що від мого імені поширюються фейкові заяви, начебто мої друзі, мої працівники обдзвонюють людей і кажуть, що Харкову і мені дали 72 години на здачу...

Повірте мені, це нахабна брехня! Ніхто ніколи не здасть місто Харків. Ми разом. Ми тримаємося. Ми переможемо! Ми — харків'яни!" – заявив Терехов.

Також читайте: Російські військові підривають підстанції в Харкові, частина районів без електроенергії, - Терехов

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Топ коментарі
+26
Харків - Місто-Герой! Слава Україні!
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04.03.2022 20:29
+24
Захисникам Харкова - Героям Слава!
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04.03.2022 20:30
+9
нещодавно стикнувся з цікавою думкою - хуйло так завзято бомбить Харків через те що Харків'яни придумали йому призвісько
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04.03.2022 20:39
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Харків - Місто-Герой! Слава Україні!
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04.03.2022 20:29 Відповісти
Захисникам Харкова - Героям Слава!
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04.03.2022 20:30 Відповісти
кацапські кораблі йдуть *****
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04.03.2022 20:39 Відповісти
нещодавно стикнувся з цікавою думкою - ***** так завзято бомбить Харків через те що Харків'яни придумали йому призвісько
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04.03.2022 20:39 Відповісти
Мабуть, через те, що ***** думало, що Харків на 100% "рюський", а насправді отримало пести.
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04.03.2022 20:42 Відповісти
Слобідьска Україна ніколи не була рюською!
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04.03.2022 20:52 Відповісти
Херсонці не взяли допомоги від окупантів і послали їх туди, куди й русский корабль.
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04.03.2022 20:41 Відповісти
Ребята Харьковчане вы просто молодцы,у меня нет слов мы гордимся вами.
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04.03.2022 20:46 Відповісти
Харьковчане теперь могут еще громче, прямо в ухо рашиSSким ************* спеть шо путин-ху@ло и пристрелить к херам!
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04.03.2022 21:09 Відповісти
Харкiв це була i буде Украiна, Смерть ворогам!!! Украiна понад усе!!!
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04.03.2022 22:05 Відповісти
А Терехов не х..ло.
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04.03.2022 22:36 Відповісти
 
 