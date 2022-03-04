"Ніхто й ніколи не здасть Харків!" - Терехов. ВIДЕО

Міський голова Харкова Ігор Терехов спростував чутки про те, що йому та його підлеглим нібито дали 72 години для того, аби вони здали Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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"Нам нема коли відволікатися, ми розвозимо продукти, ми отримали гуманітарну допомогу і зараз я дізнався, що від мого імені поширюються фейкові заяви, начебто мої друзі, мої працівники обдзвонюють людей і кажуть, що Харкову і мені дали 72 години на здачу...

Повірте мені, це нахабна брехня! Ніхто ніколи не здасть місто Харків. Ми разом. Ми тримаємося. Ми переможемо! Ми — харків'яни!" – заявив Терехов.

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