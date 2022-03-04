"Якщо ви ще будете шлятися по наших блокпостах, то вас будуть просто вбивати", - Данілов - до ОПЗЖ після затримання Шуфрича. ВIДЕО
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Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до партії "Опозиційна платформа - За життя" після затримання на блокпосту тероборони Києва члена фракції Нестора Шуфрича.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
На новину про затримання Шуфрича Данілов відреагував в ефірі українського телебачення.
Секретар Радбезу наголосив, що під час війни зрадників дозволено вбивати. Данілов закликав членів ОПЗЖ не вештатися блокпостами, назвавши їх "колаборантами".
"Я хотів би прямо сказати народним депутатам з ОПЗЖ: Якщо ви ще будете шлятися по наших блокпостах, то вас будуть просто вбивати. Краще сидіть вдома і чекайте на краще. Тому що коли ви сунетеся на наші блокпости і починаєте їх фотографувати, а потім передавати ворогу, ви будете знищені на місці. Вам нема там що робити. Це ви спільно привели в нашу країну війну, спільно з російським агресором, тому що ви є колаборанти", - звернувся Данілов.
Нагадаємо, бійці 206-го батальйону територіальної оборони у Києві затримали в п’ятницю, 4 березна, нардепа "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича, який фотографував блокпост. У нього вилучено арсенал зброї. Сам Шуфрич пояснив свої дії так: "вийшов сфотографуватися на тлі місцевої пам'ятки".
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