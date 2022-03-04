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війна (7386) Данілов (591) шпигунство, шпіонаж (336) Шуфрич (299) блокпост (96)

"Якщо ви ще будете шлятися по наших блокпостах, то вас будуть просто вбивати", - Данілов - до ОПЗЖ після затримання Шуфрича. ВIДЕО

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Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до партії "Опозиційна платформа - За життя" після затримання на блокпосту тероборони Києва члена фракції Нестора Шуфрича.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На новину про затримання Шуфрича Данілов відреагував в ефірі українського телебачення.

Секретар Радбезу наголосив, що під час війни зрадників дозволено вбивати. Данілов закликав членів ОПЗЖ не вештатися блокпостами, назвавши їх "колаборантами".

"Я хотів би прямо сказати народним депутатам з ОПЗЖ: Якщо ви ще будете шлятися по наших блокпостах, то вас будуть просто вбивати. Краще сидіть вдома і чекайте на краще. Тому що коли ви сунетеся на наші блокпости і починаєте їх фотографувати, а потім передавати ворогу, ви будете знищені на місці. Вам нема там що робити. Це ви спільно привели в нашу країну війну, спільно з російським агресором, тому що ви є колаборанти", - звернувся Данілов.

Також дивіться: Шуфрича затримали на блокпосту (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, бійці 206-го батальйону територіальної оборони у Києві затримали в п’ятницю, 4 березна, нардепа "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича, який фотографував блокпост. У нього вилучено арсенал зброї. Сам Шуфрич пояснив свої дії так: "вийшов сфотографуватися на тлі місцевої пам'ятки".

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Топ коментарі
+73
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04.03.2022 20:45
+33
Невже не можна придушити цю мразоту у військовий час?
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04.03.2022 20:48
+33
ВСЕХ ублюдков с жопы нужно повесить . Медведчука киву всех кто свалил найти и прибить
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04.03.2022 20:50
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04.03.2022 20:45 Відповісти
ВОНО недолуге, воно тупе, воно сміття!
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04.03.2022 20:47 Відповісти
ВСЕХ ублюдков с жопы нужно повесить . Медведчука киву всех кто свалил найти и прибить
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04.03.2022 20:50 Відповісти
Ківа на рюському ТВ зараз малюється.
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04.03.2022 21:00 Відповісти
из зорро в зеро ))
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04.03.2022 21:04 Відповісти
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04.03.2022 21:10 Відповісти
«Ой ***** ліл» (с)
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04.03.2022 21:22 Відповісти
Гыга дай мне его .я собаку покормлю
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04.03.2022 21:50 Відповісти
та он еще не пижж.ный
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04.03.2022 22:25 Відповісти
Прямо Зорро невловимый, для комиксов сойдет!
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04.03.2022 22:03 Відповісти
еще один ничего не знал о войне, наверное приехал на учения и вышел из машины пофокаться. а его охрана думала что они бэтмены, не иначе.
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05.03.2022 05:24 Відповісти
Шуфрич не Дункан МакЛауд - життя в нього одне....)))
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04.03.2022 20:47 Відповісти
Данілову хвала!
Шуфрича на мотузку!
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04.03.2022 20:47 Відповісти
Невже не можна придушити цю мразоту у військовий час?
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04.03.2022 20:48 Відповісти
не можна!
жопоблоківця після війни треба показово судити, розмазуючи його електорат по стенке
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04.03.2022 21:02 Відповісти
очень даже можно, повесить прилюдно на софиевской площади с табличкой на груди как изменника Родины. так деды наши делали и мы так должны делать!
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04.03.2022 21:22 Відповісти
Ну хоч відпіZділи його? Це я так про традіції нагадала ..
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04.03.2022 20:48 Відповісти
Данилов сделай исключение перестрели его сейчас.
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04.03.2022 20:48 Відповісти
хм.. а давайте их будем просто вбивати и независимо от того где они шляются !? Где поймаем - там и расход!!!
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04.03.2022 20:48 Відповісти
Надо его было сфоткать с автоматом в руках возле парочки дохлых лапотных,пусть бы потом отмазывался.
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04.03.2022 20:49 Відповісти
тогда бы у него оба глаза были заклеены, а в третьем, скрепном, черенок от лопаты торчал.
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04.03.2022 20:54 Відповісти
Народный депутат из фракции партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич был задержан в пятницу батальоном Теробороны за попытку сфотографировать блокпост.

Журналистка Валерия Егошина рассказала, что охрана Шуфрича отстреливалась от бойцов Теробороны.

ПИТАННЯ: чому з блок-поста у відповідь не зробили решето з цієї швалі?
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04.03.2022 20:51 Відповісти
Та хто его знает что с ними
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04.03.2022 22:00 Відповісти
Рідіють ряди 5 колони
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04.03.2022 20:52 Відповісти
сфотографируйте шуфрича голым в зоопарковой клетке на соломке.
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04.03.2022 20:57 Відповісти
Впевнений, що знайдуться люди, які швидко і без непотрібних сантиментів будуть деактивовувати подібних русофілів. Навіть за межами України.
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04.03.2022 20:59 Відповісти
колись давно в саксафоністів було популярна мелодія для соло - УБИЛИ НЕГРА. А хітом нету стане відак як убьют Шуфрича, Данилов попередив, що таки убьють. Ліпше ногами пройтись по ньому. А бандос є бандос, а телефончик там цікавий ой як цікавий. Читати і писати не вміють, а все по телефону. Але літінант Баканов може забрати у (звязку з нововиявленими обставинами). До речі, а де він є, щось не чути - засекретився, чув що поміняв замів місцями. А Коля котлеткин що поробляє - напевне в ресторанах чистоту наводить. А було б цікаво подивитись як він своїм широким задом буде крутити.
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04.03.2022 21:02 Відповісти
Почему всех зажопников не арестовали?
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04.03.2022 21:04 Відповісти
потому,что они в Европу свалили ещё до войны
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04.03.2022 21:12 Відповісти
опзж , добро пожаловать на блокпосты !
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04.03.2022 21:12 Відповісти
Вооружите бок посты автоматическим трофейным хотя бы!
Люди с ружьями стоят против армии в брониках.
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04.03.2022 21:17 Відповісти
послушайте шановне панство, я- русскоговорящий гражданин Украины, молюсь и чем могу поддерживаю и помогаю моей Нэньке, но этих тварей, Рабиновичей, Шуфричей, Медвечкуов, Кив, и пр. *******, их же давно уже идентифицировали не только в Украине, как мразь и предателей! и сколько можно делать им "последние китайские предупреждения", вы в своем уме?! идет война, и эту сволочь нужно стрелять на месте, как предателей и пособников врага! Сколько можно им прощать, ******* по морде и отпускать?! Очнитесь! Война!
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04.03.2022 21:17 Відповісти
А шуфричу чая налили и отпустили?
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04.03.2022 21:37 Відповісти
Якого ... його не повісили???😡
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04.03.2022 22:16 Відповісти
наверное он решил, что его идиотское оправдание - это очень смешно... посмеемся мы, когда эту гниду наконец вздернут на киевском каштане..., не, жалко каштан, а то еще завянет, хватит и столба...
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04.03.2022 22:29 Відповісти
Ще одного ОПздЖопника треба пристрелити Ермак: Украина или пойдет на поклон, или Путин сожжет все дотла - третьего варианта нет
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04.03.2022 22:40 Відповісти
 
 