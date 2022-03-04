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"Нашу колонну просто расх#ярили. У них современное оружие, современная техника", - полонений російський лейтенант Ковоярцев. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полонений окупант - лейтенант Дмитро Ковоярцев, захоплений у полон, розповів свої враження від контакту із ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео з окупантом розміщено в фейсбуці Віталія Уманця.

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Топ коментарі
+71
Все пленные такие добренькие и мирные няшки...
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04.03.2022 21:23
+54
Тварь!
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04.03.2022 21:23
+44
ОТАК ПОДИВИШСЯ ЗДАЛЯ НА МОСКАЛЯ (С) Т.Шевченко
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04.03.2022 21:25
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Тварь!
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04.03.2022 21:23 Відповісти
По методичке пишешь?
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04.03.2022 21:29 Відповісти
Все пленные такие добренькие и мирные няшки...
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04.03.2022 21:23 Відповісти
мімімі, ну просто поверни автомат йому і нехай далі стріляє, така зайка
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04.03.2022 21:25 Відповісти
І очима кліпає....
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04.03.2022 21:23 Відповісти
ОТАК ПОДИВИШСЯ ЗДАЛЯ НА МОСКАЛЯ (С) Т.Шевченко
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04.03.2022 21:25 Відповісти
що в нього з формою? там на 5 розмірів більше?
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04.03.2022 21:24 Відповісти
Не, просто ********** патроны дал, а пайку армяне на продскладах *****.ли, так 8 суток без еды.
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04.03.2022 21:26 Відповісти
Их, пленных, можно кстати на органы пускать. Думаю черные трансплантологи из Европы по дешовке будут с нами сотрудничать!!!
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04.03.2022 21:24 Відповісти
Хм... Дійсно, гарна ідея!
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04.03.2022 21:25 Відповісти
Нікому вони не треба з пропитою печінкою та пройобаними мозгами
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04.03.2022 21:34 Відповісти
У молодих строковиків і курсантів з печінкою порядок. Щоб її посадити в 19 рочків це треба постаратись!!!
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04.03.2022 22:02 Відповісти
Уявіть собі - паталогоанатоми констатують що у алкоголіків - печінка це єдиний орган який пошкоджений , решта як у немовлят ((
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04.03.2022 22:14 Відповісти
Думайте що писати, Скабеева тут теж читає, і так воні від кацапстану на весь світ.
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04.03.2022 21:36 Відповісти
скабєєву теж на органи пустимо, на половиє
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04.03.2022 22:07 Відповісти
"а че, так можно было?" (с)
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04.03.2022 21:38 Відповісти
А скількох чудових людей врятувати можна ((
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04.03.2022 22:15 Відповісти
в Чечні у кацапів були карти 70-х років, зараз в них карти 90-х років.
Теж модернізувались, чо.
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04.03.2022 21:24 Відповісти
Карты у них точные
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04.03.2022 21:30 Відповісти
аха!!,.пальцем в небо" называются!!
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04.03.2022 21:40 Відповісти
Я млять на всю жизнь запомнил запах, когда на службе в вяликом непабядимом совке, в боевом полку амуниция была ху.зна каких годов, воняющая плесенью.
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04.03.2022 21:30 Відповісти
Зато у "нас" были самые толстые "боевые" генералы.
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04.03.2022 21:31 Відповісти
какой год? прапор небось жигули себе купил?
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04.03.2022 21:43 Відповісти
ГСВГ конец 80х.
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04.03.2022 22:42 Відповісти
Не верю
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04.03.2022 21:25 Відповісти
всі кацапи нє вєрять поки не присмажаться.
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04.03.2022 21:26 Відповісти
ми тута всі "нє вєрю" трохи Станіславські
це перші дні вірилося, що дитину обманом затягли
а теперка вірити ушльопкам все важче
ХАРКІВ
БУЧА
ІРПІНЬ
....................................................................................

ти знаєш, як вони на наш борщ кажуть?
ПЄРВОЕ БЛЮЮДО

ПОВБИВАВ БИ КЛЯТИХ!
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04.03.2022 21:44 Відповісти
Скажуть, що заставили бо читає.
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04.03.2022 21:26 Відповісти
Украинский депутат после задержания за съемку объектов ВСУ
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04.03.2022 21:29 Відповісти
⚡️Минобороны Украины подтвердило задержание народного депутата страны Нестора Шуфрича при фотографировании позиций ВСУ.
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04.03.2022 21:32 Відповісти
... уйобіще... Офіцер має залізні нерви, а міг ж просто пристрелити і був би правий.
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04.03.2022 21:36 Відповісти
Лучшие из лучших хотят принять участие в битве света против тьмы:
В Украину прибыли первые ветераны спецназа Израиля
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04.03.2022 21:29 Відповісти

Голуби Армении​только Армянское правительство получила 100 заявок на перевод бизнеса из России и Белоруссии............
Аrny Records​Дайте 1 000 000 долларов, и его люди убьют путину.........
Tuareg​ Из Казахстана вчера вылетел первый самолет с помощью Украины. Медикаменты и продукты собраны на пожертвования от казахстанцев. Украина жасасын! Слава Україні!
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04.03.2022 21:30 Відповісти
Лучше бы вылетело несколько казахстанских батальонов в помощь ВСУ.
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04.03.2022 22:55 Відповісти
ЗСУ ВИ НАЙКРАЩІ!!! Ми віремо в Вас, Великий уклін Вам від всього Українського Народу! Слава Україні!
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04.03.2022 21:31 Відповісти
Залишився без роботи. Можу працювати катом. Всі види катувань на любий смак "клієнта". Можу працювати скоро або повільно (на вибір клієнта" ) Якісно, безкоштовно. Ще ніхто не скаржився...
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04.03.2022 21:31 Відповісти
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04.03.2022 21:40 Відповісти
Є одна робота,правда не безкоштовна, вже мільйон пропонують, а там ще всі скинуться))
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04.03.2022 21:40 Відповісти
45 млн по 10 баксів з людини,сума непогана вийде.Де той герой,що затушить окурка?
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04.03.2022 21:59 Відповісти
Я готовий продати свій позашляховик, на який довго складав гроші і ввіддати все такому Герою.
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04.03.2022 22:03 Відповісти
****...ненавижу..................
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04.03.2022 21:36 Відповісти
Взяли киздюки бойові патрони, загрузилися снарядами, мінами. Підвішали бомби під ватольоти і пішли-поїхали на навчання.
Брехливі куски лайна.
Росіяни повністю підтримують і виправдовують війну в Україні: опитування
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04.03.2022 21:37 Відповісти
По итальянской прессе прошло сообщение, что Польша планирует предоставить Украине самолеты.
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/
2022/03/04/nato-polonia-pianifica-di-fo
rnire-aerei-a-kiev_af4631a5-ec62-4150-b
6a8-e33b40e4e23b.html#:~:text=(ANSA)%20
%2D%20BRUXELLES%2C%2004,Jens%20Stoltenb
erg%2C%2***%20conferenza%20stampa.
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04.03.2022 21:37 Відповісти
планирует, планирует... пусть предоставят, а планировать будут потом, пока мы ватопитеков на фарш пустим!
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04.03.2022 21:40 Відповісти
good news . thank you !
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04.03.2022 21:46 Відповісти
Ага, на флайтрадаре интересные движения
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04.03.2022 21:59 Відповісти
Прибув - добре, тільки нафіга це писати?
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04.03.2022 22:56 Відповісти
Абсолютно правильно!!! Извини, но не сдержался.
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04.03.2022 22:59 Відповісти
Так я же забыл сказать. Турки сообщили что Байрактары куплены не у них, а в военторге.
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04.03.2022 23:16 Відповісти
i privezli ix polskim fermeram dlia posevnoj
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04.03.2022 23:44 Відповісти
об этом 4 дня мусолят . если бы предоставили самолеты кацапов в Украине не было бы давно , кроме трупов конечно .
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04.03.2022 21:45 Відповісти
Байрактари не для літаків, вони винищувачі наземних цілей.
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04.03.2022 21:52 Відповісти
епт да хрен он там "лайт"-лейтенант, они так себя там назівают, обычный бычок, пастух которого загнали на убой, лейт никогда бы так не лепетал.
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04.03.2022 21:39 Відповісти
на камеру такие все правильные
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04.03.2022 21:39 Відповісти
вид у него как у умственно отсталого . И эти олигофрены хотять изменить Украину? Да что б вы все сдохли быстрее куйла .
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04.03.2022 21:43 Відповісти
вот именно это нас и бесит. Что эти олигофрены и другие кацы хотят изменить Украину....
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04.03.2022 23:23 Відповісти
приговорить к 15 лет строительных работ ...
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04.03.2022 21:44 Відповісти
***** ,пизываю,алузее,нам песта
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04.03.2022 21:57 Відповісти
чуєш кровирянцев - не у них потрібно говорити

А у Великого Українського Народу .
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04.03.2022 22:04 Відповісти
Клоун Вася -а не рашистский офицер …..))
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04.03.2022 22:07 Відповісти
убейте его, надоели их фальшивые раскаяния!
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04.03.2022 22:11 Відповісти
В рашке 70% населения поддерживают войну, за этот период рейтинг пуйла вырос. Все они знают, все они понимают и наслаждаются. Им по кайфу то, что у других вызывает желание отвести взгляд. Им нравится разрушать, им нравится мучать.
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04.03.2022 22:21 Відповісти
А ты *****, неси гуманитарку в Мариуполь, пешком! В Харкове работы полно или Чернигове, пусть эти суки работают. Раньше говорили, что нашим дают участок земли и три раба, так вот же.
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04.03.2022 22:50 Відповісти
Вид у этих героев росии как у алкашей, расстрелять!
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04.03.2022 23:13 Відповісти
Ущербное какое-то. Если там такие командиры, то какие же там подчиненные??
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05.03.2022 00:11 Відповісти
наче реп читає, лицемір
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05.03.2022 01:29 Відповісти
 
 