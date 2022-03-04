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"Нашу колонну просто расх#ярили. У них современное оружие, современная техника", - полонений російський лейтенант Ковоярцев. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Полонений окупант - лейтенант Дмитро Ковоярцев, захоплений у полон, розповів свої враження від контакту із ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео з окупантом розміщено в фейсбуці Віталія Уманця.
Топ коментарі
+71 Sandra from Lithuania
показати весь коментар04.03.2022 21:23
+54 V Malina
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+44 Тетяна Тать
показати весь коментар04.03.2022 21:25
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Будь ласка, зачекайте...
Теж модернізувались, чо.
це перші дні вірилося, що дитину обманом затягли
а теперка вірити ушльопкам все важче
ХАРКІВ
БУЧА
ІРПІНЬ
....................................................................................
ти знаєш, як вони на наш борщ кажуть?
ПЄРВОЕ БЛЮЮДО
ПОВБИВАВ БИ КЛЯТИХ!
В Украину прибыли первые ветераны спецназа Израиля
Голуби Армениитолько Армянское правительство получила 100 заявок на перевод бизнеса из России и Белоруссии............
Аrny RecordsДайте 1 000 000 долларов, и его люди убьют путину.........
Tuareg Из Казахстана вчера вылетел первый самолет с помощью Украины. Медикаменты и продукты собраны на пожертвования от казахстанцев. Украина жасасын! Слава Україні!
Брехливі куски лайна.
Росіяни повністю підтримують і виправдовують війну в Україні: опитування
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/
2022/03/04/nato-polonia-pianifica-di-fo
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А у Великого Українського Народу .