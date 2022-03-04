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"Оккупанты - домой": В Мелітополі місцеві жителі блокують транспорт військ РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Місцеві жителі в Мелітополі Запорізької області протестують проти військ РФ.

Відповідне відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте: Інформація про трансляцію з телевежі у Мелітополі російського телебачення не відповідає дійсності, - Держспецзв'язку

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Топ коментарі
+24
МОЛОДЦЫ ! Долой рашистскую нечисть !
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04.03.2022 22:14
+16
Але, й круті люди! Це вам не "мітингарі" в роїсі та в Бєларусі!
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04.03.2022 22:22
+11
Даа.... Я в шоці....
Визволителі ї*ані....
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04.03.2022 22:20
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МОЛОДЦЫ ! Долой рашистскую нечисть !
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04.03.2022 22:14 Відповісти
Даа.... Я в шоці....
Визволителі ї*ані....
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04.03.2022 22:20 Відповісти
Але, й круті люди! Це вам не "мітингарі" в роїсі та в Бєларусі!
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04.03.2022 22:22 Відповісти
почему им не раздали оружие???
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04.03.2022 22:24 Відповісти
Зі зброєю вони б не виглядали мирними і їх би кацапи розстріляли не вагаясь як ТРО Херсона...
А так маємо потужний антипропогандонний ефект...
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04.03.2022 22:31 Відповісти
Сильно!!!
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04.03.2022 22:24 Відповісти
Все ще на "навчаннях", підлюки?!!!!
Навчайтесь гнити по всій Україні!
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04.03.2022 22:25 Відповісти
Це відео має побачити весь світ.
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04.03.2022 22:25 Відповісти
По етим тварям хорошо бы с Птура ввалить, чтобы суки не думали что захватили город и уже стали здесь хозяевами
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04.03.2022 22:27 Відповісти
Тьі придурок. Тьі таких как я, рабов, привьік вертеть, когда они сами в автозак садятся. А тут люди!
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04.03.2022 22:28 Відповісти
просто красавцы
дупали пальнут ,посигналят и все разбегутся
но это Украина кацапы
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04.03.2022 22:29 Відповісти
Фашисты!
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04.03.2022 22:29 Відповісти
Нужно в Мелитополь отправить Байрактар чтобы ***бнул парочку вражеских машин чтобы народ Мелитополя видел что о них не забыли а окупанты срать боялись выйти и на небо все время смотрели
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04.03.2022 22:33 Відповісти
людям респект! надо было еще яйцами закидать... но в блокаде еда дефицит!
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04.03.2022 22:35 Відповісти
Яйцями треба тих хто гуманітарку роздає закидувати....
Боже, а які чудові дороги....
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04.03.2022 22:41 Відповісти
А як на рахунок цвяхів в колеса , або піска в радіатор ...
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04.03.2022 22:40 Відповісти
Перефразовуючи відомого гуманіста А. Капоне "Добрим словом і гранатометом від москаля можна досягти набагато більшого ніж лише добрим словом".
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04.03.2022 23:01 Відповісти
 
 