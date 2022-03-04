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"Оккупанты - домой": В Мелітополі місцеві жителі блокують транспорт військ РФ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Місцеві жителі в Мелітополі Запорізької області протестують проти військ РФ.
Відповідне відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+24 Vika Lysenko
показати весь коментар04.03.2022 22:14
+16 Александр Р 5690b569
показати весь коментар04.03.2022 22:22
+11 Pawlo Kit
показати весь коментар04.03.2022 22:20
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Будь ласка, зачекайте...
Визволителі ї*ані....
А так маємо потужний антипропогандонний ефект...
Навчайтесь гнити по всій Україні!
дупали пальнут ,посигналят и все разбегутся
но это Украина кацапы
Боже, а які чудові дороги....