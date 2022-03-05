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Ніхто нікуди не втік, працюємо в Києві, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський залишається на своєму робочому місці у Києві.

Про це глава держави сказав у відео, яке опублікував в Інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.

 
 
 
 
 
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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

"Кожні два дні з’являється інформація, що я кудись втік – з України, з Києва, з Офісу. Ось бачите, я знаходжуся тут, на місці. Андрій Борисович (Єрмак – ред.) тут. Ніхто нікуди не втік. Тож ми працюємо. Ми любимо побігати, але зараз немає часу на різні кардіотренування, тому працюємо! Слава Україні!" - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі
+15
вот меня и пугает что дЕрьмак "працює"
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05.03.2022 00:23
+10
Віктор Одиниця

5 hrs ·



Попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати за потреби про це іншим.

Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.

І зараз ми можемо спостерігати у нас виснаження.
Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.

Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми можемо почувати себе тотально виснаженими. Можуть спостерігатися ознаки депресії через постійну тривогу.

Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!

Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.

За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
Робимо інформаційні паузи від читання новин;
Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
Ми усе відбудуємо.
включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
Обіймайтеся;
Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
не вірити, не поширювати не перевірену інформацію
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05.03.2022 00:26
+7
Так-так...
Але на ВР чомусь відсутні 40 депутатів із "Слуг", без поважної причини.
Де ж вони?
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05.03.2022 00:35
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05.03.2022 00:20 Відповісти
Оставляем комментарии с фото)
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05.03.2022 00:21 Відповісти
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 00:23 Відповісти
вот меня и пугает что дЕрьмак "працює"
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05.03.2022 00:23 Відповісти
Вы хотите поговорить об этом?
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05.03.2022 00:37 Відповісти
він наляканий і з ним ще 13 переляканих , вони не в змозі говорити .
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05.03.2022 10:39 Відповісти
А вот меня злит. Пока Елдака не было, Зеленский вёл себя как подобает президенту в военное время. Только Елдак нарисовался - ЗЕ начал нести полную ахинею и ********** методички. И ещё эти переговоры с террористом. О чём?
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05.03.2022 20:15 Відповісти
а без андрія борисовича срати не сядеш..
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05.03.2022 00:26 Відповісти
Дозволяємо Єрмаку відбути на родіну.
Я так розумію, це его пращур Сибір завойовував?
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05.03.2022 00:50 Відповісти
Віктор Одиниця

5 hrs ·



Попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати за потреби про це іншим.

Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.

І зараз ми можемо спостерігати у нас виснаження.
Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.

Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми можемо почувати себе тотально виснаженими. Можуть спостерігатися ознаки депресії через постійну тривогу.

Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!

Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.

За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
Робимо інформаційні паузи від читання новин;
Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
Ми усе відбудуємо.
включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
Обіймайтеся;
Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
не вірити, не поширювати не перевірену інформацію
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05.03.2022 00:26 Відповісти
Так-так...
Але на ВР чомусь відсутні 40 депутатів із "Слуг", без поважної причини.
Де ж вони?
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05.03.2022 00:35 Відповісти
у депутатов всегда было две отмазки "выехали в регионы к избирателям" и "работаем в комитетах"
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05.03.2022 13:09 Відповісти
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що є країни, які готові забезпечити захист українського неба в війні проти Росії. Але не став уточнювати, що це за країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі марафону єдиних новин.

За його словами, деякі країни НАТО можуть надати Україні літаки і засоби ППО, але не альянс як організація.
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05.03.2022 00:36 Відповісти
Після пасажів Зеленського Кулеба замість валеріани...
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05.03.2022 00:49 Відповісти
Не лише ***** володіє мистецтвом дезінформування, дійшло нарешті
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05.03.2022 01:01 Відповісти
Зачем перед говноедами постоянно оправдываться,завтра опять ту же пургу гнать будут."убежал,танки в Киеве,нацики разбежались"
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05.03.2022 00:54 Відповісти
Где они вообще этих нациков придумали?
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05.03.2022 01:10 Відповісти
Гавноедов не перевоспитаешь ,особенно тех что за деньги напрягались, хорошо что их стало меньше так как некоторые кое что поняли и прозрели, другие сейчас в лучшем случае не принимают участие в подобных темах , так сказать обходят мимо
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05.03.2022 15:14 Відповісти
Якщоб андрій борисович кудись забіг назавжди,то мабуть було непогано. Не подобається він мені. Зовсім
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05.03.2022 01:32 Відповісти
Кива на росТВ брякнул эту херню Скабеевой и те уже растиражировали. Зачем вообще на эти фейки обращать внимание?.. Хотя Киве язык укоротить не помещало бы.
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05.03.2022 11:14 Відповісти
А Путін втік.
Слава Україні!!!
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05.03.2022 12:28 Відповісти
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05.03.2022 20:17 Відповісти
Все хорошо, токо хромакей очень заметно
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05.03.2022 15:17 Відповісти
Ну що можу сказати ,тримайся Зеленський ,бо тобі випало на долю стати президентом великої,неперевершеної націі,не підведи.
Тримаймося разом.
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05.03.2022 19:43 Відповісти
Йому це випало зовсим випадково-стати през-том великої нациї.І він використовує це якомога ширше:у черговий раз поміняв форму борідки (і його обізянка-так само)-мабуть, так захісний колір одягу краще вигляає? Кількість бреду в речах не зменшилась чомусь. І чому це так? Не всі дороги для танків підготував?
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05.03.2022 21:06 Відповісти
Зараз твоя робота,володимире олександровичу,в тім,що б не заважати військовим ,і андрія борисовича теж
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05.03.2022 20:28 Відповісти
главное не борзей, проси союзников вежливо
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05.03.2022 20:41 Відповісти
Не кожен може так швидко та вправно у повітрі перевзутись! У серіалі відрепертував. Але ж і просити допомоги треба було раніше, коли чемно носом тикали, а воно робило ображений вигляд , та підстрибувало у відповідь. Чомусь наслідки зараз на нас, а очильник стривожено записує чергові речі.
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05.03.2022 21:52 Відповісти
 
 