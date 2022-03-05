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Ніхто нікуди не втік, працюємо в Києві, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський залишається на своєму робочому місці у Києві.
Про це глава держави сказав у відео, яке опублікував в Інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.
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"Кожні два дні з’являється інформація, що я кудись втік – з України, з Києва, з Офісу. Ось бачите, я знаходжуся тут, на місці. Андрій Борисович (Єрмак – ред.) тут. Ніхто нікуди не втік. Тож ми працюємо. Ми любимо побігати, але зараз немає часу на різні кардіотренування, тому працюємо! Слава Україні!" - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+15 Alex Bender
показати весь коментар05.03.2022 00:23
+10 Cinichny Bandera
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+7 Small Jerboa
показати весь коментар05.03.2022 00:35
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Смерть москалям
Я так розумію, це его пращур Сибір завойовував?
5 hrs ·
Попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати за потреби про це іншим.
Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.
І зараз ми можемо спостерігати у нас виснаження.
Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.
Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми можемо почувати себе тотально виснаженими. Можуть спостерігатися ознаки депресії через постійну тривогу.
Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!
Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.
За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
Робимо інформаційні паузи від читання новин;
Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
Ми усе відбудуємо.
включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
Обіймайтеся;
Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
не вірити, не поширювати не перевірену інформацію
Але на ВР чомусь відсутні 40 депутатів із "Слуг", без поважної причини.
Де ж вони?
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі марафону єдиних новин.
За його словами, деякі країни НАТО можуть надати Україні літаки і засоби ППО, але не альянс як організація.
Слава Україні!!!
Тримаймося разом.