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танк (270) тероборона (149)

"Соляра ось. Фате того масла", - українська тероборона заправляє трофейні танки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська тероборона "віджала" кілька російських танків. Бійці привезли спеціально пальне для броньованих машин.

Як повідомля. Ценор.НЕТ відео події розповсюджуєтья у соцмережах.

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Топ коментарі
+20
"Самая сильная армия в мире" Так, рашисти? Стидоба то яка :D Покидали стправні танки и в ліс втекли
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05.03.2022 00:26
+15
Скоро на ОЛХ авто Знай де!
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05.03.2022 00:25
+12
Хуйлу все равно. Вата затянет пояса потужи, шоб победить хващистав. Они ебнутые там все. Их ни голод, ни концлагеря, не расстрелы не пугают...
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05.03.2022 00:31
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Скоро на ОЛХ авто Знай де!
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05.03.2022 00:25 Відповісти
"Самая сильная армия в мире" Так, рашисти? Стидоба то яка :D Покидали стправні танки и в ліс втекли
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05.03.2022 00:26 Відповісти
Зачет)))
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05.03.2022 00:28 Відповісти
бункерная крыса осознала масштаб надвигающегося пи*деца:
https://youtu.be/L-Yl5--enBE?t=1316
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05.03.2022 00:28 Відповісти
***** все равно. Вата затянет пояса потужи, шоб победить хващистав. Они ******* там все. Их ни голод, ни концлагеря, не расстрелы не пугают...
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05.03.2022 00:31 Відповісти
Не, ну я ще надеялся, на метал что то останется порезать.
Но ***... Это какой-то ... Позор)))
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05.03.2022 00:30 Відповісти
сколько такой танк стоит не в курсе?
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05.03.2022 00:32 Відповісти
Рузке танчики стоят лямов 10, эти бушные минимум ляма 2, максимум думаю 5
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05.03.2022 00:40 Відповісти
Не битый, не крашеный???
Нууу... За лямчик можно загнать)))
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05.03.2022 00:42 Відповісти
По лівому борту динамічний захист збитий, хтось в нього влучив )) Може тому всралися і кинули ))
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05.03.2022 09:32 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3321628/novitniyi_litak_okupantiv_su35_zbyv_u_nebi_nad_chernigovym_mobilizovanyyi_z_ukrposhty_kapitan_za_dopomogoyu
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05.03.2022 00:31 Відповісти
Тільки не паліть їх - ще пригодяться.
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05.03.2022 00:32 Відповісти
МОЛОДЦЫ!КРАСАВА…
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05.03.2022 00:36 Відповісти
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05.03.2022 00:37 Відповісти
Ми ще таке й в реалі можемо побачити...
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05.03.2022 01:26 Відповісти
Как писал украинский классик:
"***** масла..."
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05.03.2022 00:53 Відповісти
😂😂😂
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05.03.2022 01:30 Відповісти
А де армати? ЗСУ для колекції
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05.03.2022 01:09 Відповісти
Треба на танк напис накласти: НА МОСКВУ!
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05.03.2022 01:58 Відповісти
Наш доблестный народ вооружит ВСУ без всяких нато и Ко, если надо
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05.03.2022 11:20 Відповісти
 
 