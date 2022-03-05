35630 23
"Соляра ось. Фате того масла", - українська тероборона заправляє трофейні танки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська тероборона "віджала" кілька російських танків. Бійці привезли спеціально пальне для броньованих машин.
Як повідомля. Ценор.НЕТ відео події розповсюджуєтья у соцмережах.
Топ коментарі
+20 Funt Gor
показати весь коментар05.03.2022 00:26
+15 Підлога Маккартні
показати весь коментар05.03.2022 00:25
+12 Підлога Маккартні
показати весь коментар05.03.2022 00:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/L-Yl5--enBE?t=1316
Но ***... Это какой-то ... Позор)))
Нууу... За лямчик можно загнать)))
"***** масла..."