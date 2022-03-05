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ЗСУ вмикають гімн України та заважають російським окупантам передавати свої плани короткохвильовим радіо. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти намагаються передати свої плани короткохвильовим радіо, а Україна глушить їх національним гімном.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat.
War of words, songs and bombs: Russian offices struggle to communicate attack plans on short-wave radio, while Ukraine jams them with... their national anthem. Shivers. pic.twitter.com/B6dcQTE1Qm— Christo Grozev (@christogrozev) March 5, 2022
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