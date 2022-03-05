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ЗСУ вмикають гімн України та заважають російським окупантам передавати свої плани короткохвильовим радіо. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти намагаються передати свої плани короткохвильовим радіо, а Україна глушить їх національним гімном.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російських окупантів в Україні чекає "логістичний кошмар", - Грозєв

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Топ коментарі
+31
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05.03.2022 03:53
+12
Вмикайте заклики здаватися!
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05.03.2022 03:55
+8
какая прелесть ))))))
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05.03.2022 03:55
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Гарно
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05.03.2022 03:47 Відповісти
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05.03.2022 03:53 Відповісти
какая прелесть ))))))
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05.03.2022 03:55 Відповісти
Вмикайте заклики здаватися!
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05.03.2022 03:55 Відповісти
Прошу передать роSSийским оккупантам песню группы Пирятин - Арта. И предложите здаться. Заранее спасибо, дорогая редакция!
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05.03.2022 04:31 Відповісти
У пеклі будуть вічно гімн український слухати ці потвори
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05.03.2022 04:43 Відповісти
Такі да !!!
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05.03.2022 08:23 Відповісти
Глушити Ефір високочастотним звуком, Щоб аж різало вуха
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05.03.2022 16:39 Відповісти
Шо у педеров цифровой связи нет?
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05.03.2022 18:04 Відповісти
У них до сих пор в основном аналоговая. Как говорится аналАговнет.
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05.03.2022 21:32 Відповісти
 
 