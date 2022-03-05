Відомий "руйнівник міфів" Гайнеман підтримав Україну. ВIДЕО

Колишній ведучий популярного американського телешоу "Руйнівники міфів" (MythBusters) Джеймі Гайнеман записав відео, в якому підтримав українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, дане відео опублікував офіційний Twitter-аккаунт України.

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Своє звернення Гайнеман почав російською мовою, щоб його зрозуміли ті, до кого він звертається.

"Я Джеймі Гайнеман. Багато хто з вас бачив мене на телебаченні. Мені потрібно дещо сказати: "Русский военный корабль, иди нах*й!" - сказав екстелеведучий.

Після цього він перейшов на свою рідну англійську мову і заявив, що російські солдати повинні йти з території України і повертатися додому.

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Наприкінці свого звернення "руйнівник міфів" похвалив українців за їхню боротьбу з окупантами, і заявив, що українці - молодці!