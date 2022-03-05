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Відомий "руйнівник міфів" Гайнеман підтримав Україну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колишній ведучий популярного американського телешоу "Руйнівники міфів" (MythBusters) Джеймі Гайнеман записав відео, в якому підтримав українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, дане відео опублікував офіційний Twitter-аккаунт України.

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Своє звернення Гайнеман почав російською мовою, щоб його зрозуміли ті, до кого він звертається.

"Я Джеймі Гайнеман. Багато хто з вас бачив мене на телебаченні. Мені потрібно дещо сказати: "Русский военный корабль, иди нах*й!" - сказав екстелеведучий.

Після цього він перейшов на свою рідну англійську мову і заявив, що російські солдати повинні йти з території України і повертатися додому.

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Наприкінці свого звернення "руйнівник міфів" похвалив українців за їхню боротьбу з окупантами, і заявив, що українці - молодці!

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Топ коментарі
+39
Треба було йому ще сказати про те, що міф про силу російської армії зруйновано)
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05.03.2022 07:48
+19
дуже вірно розставлені всі наголоси - нема чого і додати.
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05.03.2022 07:47
+17
Наш хлопець
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05.03.2022 07:45
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Наш хлопець
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05.03.2022 07:45 Відповісти
дуже вірно розставлені всі наголоси - нема чого і додати.
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05.03.2022 07:47 Відповісти
Треба було йому ще сказати про те, що міф про силу російської армії зруйновано)
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05.03.2022 07:48 Відповісти
Ось, берете українську армію, берете всю зброю у москалів, і пуляєте, ось виходе мобілізований, бере у нас цигарку і повертається, ШОК!! Ось берете коцапську армію, ось, берете, ось, оператор, де вон, як? Куди? Де вони? Друзі, наш експеремент припиняється, бо українська армія вже частину москалів загасила, інша пішла по бояришник, та не поврнулась
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05.03.2022 07:56 Відповісти
Козак!
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05.03.2022 07:50 Відповісти
правда- вона-така
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05.03.2022 08:02 Відповісти
Браво!Bravo!
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05.03.2022 08:16 Відповісти
Российскую премьер-лигу исключили из Европейской профессиональной футбольной ассоциац....Сегодня, 5 марта, сотрудники полиции оцепили площадь Ленина и усилили концентрацию сил на площади Пименова перед ГПНТБ. Как видно на камерах видеонаблюдения, выходящих на локации, у площадей также припаркованы автозаки. Площади Новосибирска оцепили сотрудники полиции
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05.03.2022 08:21 Відповісти
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РАПТОМ зрозумів, що "руйнівник міфів" із нього надто дрібний.
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05.03.2022 08:47 Відповісти
ОПУСТИЛИ ПУТИНА )))
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05.03.2022 09:14 Відповісти
Украине нужно срочно зарегистрировать авторские права на путин ***** и русский корабль иди *****. Роялти от их сотен миллионов повторений по всему миру вполне могут стать неиссякаемым источником ежедневного пополнения бюджета страны. ТМ Соса-Соla сосет в сторонке.
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05.03.2022 11:28 Відповісти
Я русский но твои предложения ВЕРНЫ, прости меня одного из русских.
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06.03.2022 06:09 Відповісти
Я на работе высказался на счет стрельбы в спину, всех перекосило.
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06.03.2022 06:19 Відповісти
 
 