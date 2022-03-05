"Ми не боїмося! Херсон - Україна!", - окупанти намагаються стримати роззлючених херсонців. ВIДЕО

Роззлючені херсонці вийшли на акцію супротиву проти російських окупантів і намагаються вигнати їх з міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозапису жителі міста виголошують проукраїнські гасла і вимагають від окупантів покинути місто.

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