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"Ми не боїмося! Херсон - Україна!", - окупанти намагаються стримати роззлючених херсонців. ВIДЕО

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Роззлючені херсонці вийшли на акцію супротиву проти російських окупантів і намагаються вигнати їх з міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозапису жителі міста виголошують проукраїнські гасла і вимагають від окупантів покинути місто.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні зірвали мітинг за створення так званої "ХНР". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+45
Чорним по білому. Просто і однозначно. Вони нас хочуть знищити. Не перевиховати, не перетворити на вату, а саме винищити. Домовленості і переговори не змінять цього. Нам потрібно це зрозуміти на рівні підсвідомості, на рівні рефлексів. І відкласти вбік на певний час мораль і чесність у відносинах з населенням рф. Я не буду стверджувати що там немає хороших людей. Але їхня кількість мізерна. І серйозні протести там можливі лише через голод. Якщо ми найближчим часом не почнем активну підривну діяльність в тилу ворога, то шлях до перемоги буде значно довшим і кривавішим. Я не військовий, звичайний боєць тероборони глибоко в нашому тилу, але заради Нашого Життя готовий пожертвувати своїм. І впевнений, таких багато. Слава Україні! Смерть ворогам!
© Олек Жук
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05.03.2022 10:57
+31
Украина...мой родной Херсон ....вы сила и гордость!!!
Я пишаюсь тим шо я украiнка)
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05.03.2022 11:00
+29
Херсоньці - you are really the best!
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05.03.2022 10:59
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Чорним по білому. Просто і однозначно. Вони нас хочуть знищити. Не перевиховати, не перетворити на вату, а саме винищити. Домовленості і переговори не змінять цього. Нам потрібно це зрозуміти на рівні підсвідомості, на рівні рефлексів. І відкласти вбік на певний час мораль і чесність у відносинах з населенням рф. Я не буду стверджувати що там немає хороших людей. Але їхня кількість мізерна. І серйозні протести там можливі лише через голод. Якщо ми найближчим часом не почнем активну підривну діяльність в тилу ворога, то шлях до перемоги буде значно довшим і кривавішим. Я не військовий, звичайний боєць тероборони глибоко в нашому тилу, але заради Нашого Життя готовий пожертвувати своїм. І впевнений, таких багато. Слава Україні! Смерть ворогам!
© Олек Жук
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05.03.2022 10:57 Відповісти
Я цілком припускаю можливість терору проти росіян як засобу самозахисту українців. Ми не маємо такої потужної зброї яку мають кацапи. То ж можемо використовувати отруту, чи підриви інфраструктури чи будь що, що допоможе нам вижити.
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05.03.2022 11:08 Відповісти
Українцям стає пох*й, звідси випливає що окупантам скоро прийде ******ь!
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05.03.2022 10:58 Відповісти
Херсоньці - you are really the best!
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05.03.2022 10:59 Відповісти
Украина...мой родной Херсон ....вы сила и гордость!!!
Я пишаюсь тим шо я украiнка)
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05.03.2022 11:00 Відповісти
Ну, так давай!
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05.03.2022 11:08 Відповісти
Не говорите глупости. Кто как может так и борется. Сколько лично вы танков сожгли по ночах?
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05.03.2022 11:08 Відповісти
Ви звідки , Іван?
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05.03.2022 11:10 Відповісти
З дивану він
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05.03.2022 11:14 Відповісти
парашники не будут властвовать даже во временно захваченных городах. самим их им не проконтролировать, а найти кучу коллаборантов у них не получитья. уже понятно, кто в этих городах хозяин.
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05.03.2022 11:03 Відповісти
мужнi люди!
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05.03.2022 11:03 Відповісти
Вот что такое НАРОД УКРАИНЫ !!! Слава Украине !!!
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05.03.2022 11:07 Відповісти
Нація...
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05.03.2022 11:12 Відповісти
С 7 утра на центральной площади Мелитополя у места, где вчера враг раздавал подачки из так называемого гумконвоя, уже людно. Народ выстраивается в очередь, хотя самих машин с «помощью» на месте нет.

Можно было бы уверять, что все пришедшие - это завезенная массовка из Крыма. Актеры, которые играют роли для картинки на пропагандистском ТВ. Но, увы, в толпе есть мелитопольцы.

Патриотично настроенные горожане пытаются их вразумит, объяснить, что сотрудничество с врагом уголовно наказуемо. Но в ответ слышат контрагументы:

- а че такого?

- у Украинцев не так вкусно

- что вы прикопались, у людей право выбора

- нам детей кормить

- твой дед воевал?

- уходите, ,бандеровцы

- захватили - пусть кормят.

Большинство же людей молча отворачиваются, пишет на своей страничке в Фейсбук Татьяна Кумок, которая и пыталась достучаться до людей в очереди.
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05.03.2022 11:12 Відповісти
І ось уявити собі, якщо в Мелітополі знаходилися наші військові частини... Бо дуже багато дописувачів бідкається, чому там не було наших військових. Ці частини би брали в облогу, як в Криму в 2014
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05.03.2022 11:26 Відповісти
Слава громадянам України!!! Героям Слава! Українці- ви герої!!!💛💙💛💙💛💙💛💙🇺🇦
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05.03.2022 11:14 Відповісти
Просто маленька цитата з вікі від уродженця Херсонщини для тих хто не в курсі.
Олешки розташовані на півдні України, за 4 км від Херсона. У 1711-1728 роках в урочищі Олешки розташовувалась Олешківська Січ - територіально-військова організація запорозьких козаків України у пониззі на лівому березі Дніпра на території володінь Кримського ханства. Землі під Січ були надані ханом Девлет-Гіреєм ІІ на прохання кошового отамана Костя Гордієнка. Тож Херсонці бандерівці ті ще... 💪
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05.03.2022 11:16 Відповісти
Героям Слава!!!
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05.03.2022 11:18 Відповісти
Вань, "ставить" вас будут скоро все, кому не лень.
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05.03.2022 11:28 Відповісти
ты идиот или удмурт?
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05.03.2022 11:31 Відповісти
ХЕРСОН - ЦЕ УКРАЇНА!
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05.03.2022 11:26 Відповісти
это твоим мордовским сородичам привыкать к земле уже пора.
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05.03.2022 11:39 Відповісти
Тут попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати про це іншим.
.
Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.
.
І зараз у нас виснаження.
.
Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.
.
Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми почуваємо себе тотально виснаженими. Можуть бути ознаки депресії через постійну тривогу.
.
Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!
Залякати. Обдурити. Знешкодити.
.
Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.
.
✅За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
✅П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
✅Робимо інформаційні паузи від читання новин;
✅Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
❗️Ми усе відбудуємо. Гроші нам на це нададуть.
✅включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
✅Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
✅Обіймайтеся;
✅Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
🇺🇦не вірити, не поширювати не перевірену інформацію. Нас ніхто ніколи не здасть!
І ми Не Здаємося!
.
Всіх люблю. Обійматися будемо під час перемоги.

Автор Христя Кішик
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05.03.2022 12:01 Відповісти
В мене вже почалася емоційна гойдалка від ейфорії до депресії туди-сюди. Схоже це одна з ознак неврологічного розладу.
Аналогічні симтпоми має й шизофренія. Проте колись на лекції психіатра в ютюбі чув, що якщо людина усвідомлює свій стан і задумується, чи не шизофренія в неї то це 100% не шизофренія. Майте на увазі.
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05.03.2022 12:16 Відповісти
те ж саме. Психотравматичний синдром...
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05.03.2022 15:49 Відповісти


ІнфоВійська України/Ukraine

@i_army_org

·
3 хв

В Херсоні мітингувальники віджали у росіян БТР.

Відео:

https://twitter.com/i/status/1500048280776019968
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05.03.2022 12:05 Відповісти
не отжали а реквизировали. не у роисян а у монголоидных свинособак.
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05.03.2022 12:07 Відповісти
Перед херсонцами не грех и на колени стать!
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05.03.2022 12:14 Відповісти
История повторяется.
Мальчишки с Карантинного острова 1942 год
2022 год только вместо фашистов рашисты.
Теперь понятно, что эти мрази имеют ввиду под "можем пАвтарить".
Гаага тоже повторится.

"Ми гинемо, але не здаємось!"

Все буде Україна!
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05.03.2022 13:41 Відповісти
 
 