Житомирський бронетанковий завод потрапив під російський авіаудар: двоє поранених, - голова ОВА Бунечко. ВIДЕО

Російські війська завдали авіаудару по Житомирському бронетанковому заводу, внаслідок чого травмовані двоє людей.

Про це у відеозверенні повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

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"Ввечері відбувся авіаційний удар по двох об’єктах – по Озерному і нашому бронетанковому заводу. На бронетанковому, на жаль, дві людини отримали поранення, жертв немає. Тому ось так виглядає війна на Житомирщині", - зазначив Бунечко.

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За його словами, в області російський агресор обстрілює не лише військові об’єкти, а й знищує цивільну інфраструктуру.

"Я хочу сказати, що дуже дивно виглядає спецоперація Російської Федерації саме в місті Житомирі. Знищено 25-ий ліцей прямим ударом ракети, який взагалі немає жодного відношення до військової сфери. Я вчора казав і далі буду казати, що ми відновимо всі школи, які будуть знищені. Там будуть навчатися військові, які дадуть гідну відсіч будь-якому агресору", - додав голова ОВА.