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Українські воїни збили ворожий вертоліт. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Українські воїни збили ворожий вертоліт

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований відеозапис успішної атаки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські артилеристи вдарили по місцю дислокації окупантів поблизу села Козаровичі. ВIДЕО безпілотника

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+162
На это можно смотреть вечно!
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05.03.2022 11:01
+93
красивое низко пошёл к снегу наверное
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05.03.2022 11:02
+87
Он думал лететь низко и спрятаться от ПВО, ну-ну..
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05.03.2022 11:02
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Забурился!
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05.03.2022 11:25 Відповісти
я собі летю летю, на навченнях я...
мамочка кацапская вже не побачить учня.
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05.03.2022 11:26 Відповісти
При его скорости его слышно за 30 секунд до появления - тут без вариантов.
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05.03.2022 11:28 Відповісти
Пошел на жесткую посадку, так как оказался тяжелее воздуха
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05.03.2022 11:29 Відповісти
Для "безтолкових" тут публікували кілька днів тому розпізнавальне маркування вертольотів наших і російських - у наших на хвостовій балці біле кільце і вони пофарбовані в сіро-зелений камуфляж А російські - набагато темніші На відео видно біле кільце?
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05.03.2022 11:38 Відповісти
не кільце а дві полоси білі, та на борту жовто синє коло
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05.03.2022 14:29 Відповісти
Якраз КІЛЬЦЕ!!! Воно охоплює навкруги хвостову балку!
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05.03.2022 14:56 Відповісти
А що по-твоєму компроміс? Чи ти як в заповідях: вдарили по правій шоці, підстав ліву?
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05.03.2022 12:21 Відповісти
Демонстрация выполнения требований пид*рашки. Демиталиризация (минус один стингер, это правда) и денацификация (минус несколько нацистов) в одном видео.
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05.03.2022 11:32 Відповісти
Денацификацией кацаполёта, удовлетворён! )))))
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05.03.2022 11:32 Відповісти
До попадания ракеты - Меня пытаются сбить фашисты.
После попадания и возможного продолжения жизни - Меня сюда послали фашисты.
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05.03.2022 11:34 Відповісти
Перезування у повітрі.
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05.03.2022 11:40 Відповісти
10 разів передивився та ще не насолодився
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05.03.2022 11:35 Відповісти
По турецькому телебаченню постійно ці кадри крутять
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05.03.2022 12:57 Відповісти
коми чуваша ужалило Жало.
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05.03.2022 11:40 Відповісти
тяжелее воздуха
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05.03.2022 11:41 Відповісти
Алгоритм действий для крымчан, чтобы избежать призыва в армию РФ на войну с Украиной

https://zmina.info/ru/articles-ru/algorytm-dejstvyj-dlya-kr%D1%8Bmchan-chtob%D1%8B-yzbezhat-pryz%D1%8Bva-v-armyyu-rf-na-vojnu-s-ukraynoj/
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05.03.2022 11:43 Відповісти
-1 ми-35
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05.03.2022 11:45 Відповісти
BBC
Россия теряет командиров и не смогла обеспечить превосходство в воздухе

Источники западных СМИ в разведке сообщают, что за последние дни российские войска в Украине начали терять командиров, выезжавших на линию фронта.

Так погиб Андрей Суховецкий один из заместителей командира 41-й общевойсковой армии, которого убил снайпер.

Также сообщается о гибели командира дивизии и командира полка. Их имена не называются.

Также источники говорят, что на ход войны серьезно повлияла неспособность российской армии с первого дня подавить украинские ПВО и завоевать превосходство в воздухе. Сегодня отсутствие воздушного превосходства российской армии может определить исход конфликта.
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05.03.2022 11:50 Відповісти
Льтчиків, ракетків і артилеристів у полон не брати....Жаль, що кораблі нічим *******ти...
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05.03.2022 11:50 Відповісти
Незнаю які слова добрати до цих покидьків :"

Одна із залізничних колій у напрямку Ірпеня була підірвана російськими військами. Це призвело до сходження двох вагонів поїзда, який прямував для евакуації громадян, повідомив член наглядової ради "Укрпзалізниці" Сергій Лещенко.

"По дорозі мав подаватися евакуаційний рейс для порятунку жителів міста, який атакують окупанти. Зійшли два вагони. Тепер евакуація здійснюватиметься з іншої точки", - написав він у телегарм-каналі у суботу.
Війська Росії підірвали залізницю в Ірпені, якою йшла евакуація - Укрзалізниця
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05.03.2022 11:51 Відповісти
"горы стреляют, стингер взлетает" . красивое. представляю их рожи когда они направо смотрели на "след" от ракеты
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05.03.2022 11:52 Відповісти
Слава Україні
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05.03.2022 11:52 Відповісти
Схожий на К-52
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05.03.2022 11:54 Відповісти
це Ми-24 або його модифікація. До того ж у якогось незвичного кольору с темним хвостом
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05.03.2022 12:47 Відповісти
произошло небольшое задымление
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05.03.2022 12:04 Відповісти
хлопок, задымление, жесткая посадка
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05.03.2022 15:00 Відповісти
Все знают, что джавеллин продается в любом военторге. Но, к сожалению, инструкции к нему на английском языке. Разобраться с этой проблемой решил сайт Милитарный и теперь у вас не будет проблем, как использовать этот девайс.
https://mil.in.ua/uk/articles/posibnyk-z-ekspluatatsiyi-javelin/?fbclid=IwAR1-4-VNLQjcY6g7Njvv0nvJpYuZjfyA5WHYzorLDmY_RXtk7bBt9D4HS4M
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05.03.2022 12:09 Відповісти
Не бачу потреби взагалі щось кому пояснювати. Стінгер робить запит свій чужий і тому збити свій вертоліт, навіть в умовах бою - Н Е М О Ж Л И В О
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05.03.2022 12:09 Відповісти
Олександр Бригинець

@bryhynets

·
23 хв



Фашистська колона з чорнобильської зони завдовжки в 65 км, яка кілька днів тому зафіксована космозйомкою, виявляється, наполовину знищена і на 90% паралізована в русі - шансів кудись доїхати у неї немає.

Гарматне м'ясо там розкладається або фізично, або морально Слава Україні!
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05.03.2022 12:11 Відповісти
Вангую-это новый хит интернета)))
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05.03.2022 12:15 Відповісти
А город подумал ученья идут .....
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05.03.2022 12:29 Відповісти
Можна дивитися вічно дуже заворожуюче відео.
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05.03.2022 12:51 Відповісти
тоже так хотел написать
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05.03.2022 13:42 Відповісти
Дивився б і дивився як горить та дохне кацапсяча свлолота. Дякуємо вам наші Воїни. Честь вам хвала та низький уклін! Слава Україні та Героям Слава!
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05.03.2022 13:03 Відповісти
Гравіцапа доліталась...куу...
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05.03.2022 13:13 Відповісти
Этот знал, что если на копаное упасть, то его фермеры на некоторое время с того света вернут!
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05.03.2022 13:17 Відповісти
Он просто упал
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05.03.2022 14:38 Відповісти
У Кобзона пополнение к концерту.
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05.03.2022 17:45 Відповісти
Кацапи своїми жопами піджарили місцевих хробаків. Ну ніфіга не піклуються про природу
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05.03.2022 21:50 Відповісти
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