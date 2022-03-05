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Українські воїни збили ворожий вертоліт. ВIДЕО
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Українські воїни збили ворожий вертоліт
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований відеозапис успішної атаки.
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+162 Александр Александров 7fa1b22d
показати весь коментар05.03.2022 11:01
+93 Шимус
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мамочка кацапская вже не побачить учня.
После попадания и возможного продолжения жизни - Меня сюда послали фашисты.
https://zmina.info/ru/articles-ru/algorytm-dejstvyj-dlya-kr%D1%8Bmchan-chtob%D1%8B-yzbezhat-pryz%D1%8Bva-v-armyyu-rf-na-vojnu-s-ukraynoj/
Россия теряет командиров и не смогла обеспечить превосходство в воздухе
Источники западных СМИ в разведке сообщают, что за последние дни российские войска в Украине начали терять командиров, выезжавших на линию фронта.
Так погиб Андрей Суховецкий один из заместителей командира 41-й общевойсковой армии, которого убил снайпер.
Также сообщается о гибели командира дивизии и командира полка. Их имена не называются.
Также источники говорят, что на ход войны серьезно повлияла неспособность российской армии с первого дня подавить украинские ПВО и завоевать превосходство в воздухе. Сегодня отсутствие воздушного превосходства российской армии может определить исход конфликта.
Одна із залізничних колій у напрямку Ірпеня була підірвана російськими військами. Це призвело до сходження двох вагонів поїзда, який прямував для евакуації громадян, повідомив член наглядової ради "Укрпзалізниці" Сергій Лещенко.
"По дорозі мав подаватися евакуаційний рейс для порятунку жителів міста, який атакують окупанти. Зійшли два вагони. Тепер евакуація здійснюватиметься з іншої точки", - написав він у телегарм-каналі у суботу.
Війська Росії підірвали залізницю в Ірпені, якою йшла евакуація - Укрзалізниця
https://mil.in.ua/uk/articles/posibnyk-z-ekspluatatsiyi-javelin/?fbclid=IwAR1-4-VNLQjcY6g7Njvv0nvJpYuZjfyA5WHYzorLDmY_RXtk7bBt9D4HS4M
@bryhynets
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23 хв
Фашистська колона з чорнобильської зони завдовжки в 65 км, яка кілька днів тому зафіксована космозйомкою, виявляється, наполовину знищена і на 90% паралізована в русі - шансів кудись доїхати у неї немає.
Гарматне м'ясо там розкладається або фізично, або морально Слава Україні!