Українські воїни збили ворожий вертоліт. ВIДЕО

Українські воїни збили ворожий вертоліт

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований відеозапис успішної атаки.

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