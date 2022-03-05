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Впевнений, що скоро скажемо людям: "Повертайтеся, загрози немає" – Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Країна більше не знає вихідних, захисники України боронять нашу державу, незалежно від того, який день у календарі.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ. 

"Упевнений, що вже скоро ми зможемо сказати нашим людям: повертайтеся! Повертайтеся з Польщі, з Румунії, Словаччини та всіх інших країн. Повертайтеся, бо загрози більше немає", - зазначив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто нікуди не втік, працюємо в Києві, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Весь этот огромный блок, НАТО, не сделал и тысячной доли того, что сделала Украина.
НАТО -- сборище импотентов !!!
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05.03.2022 11:22
+17
❗️Зараз в соцмережах активно поширюється інформація, ніби переселенці зі сходу ведуть себе на заході не як біженці, а як туристи.
🔺Працівники Центру особисто обдзвонили всі великі курорти і санаторії Західної України, щоб дізнатись правду.
🔺Власники готелів повідомили, що переселенці ведуть себе скромно, записуються в тероборону і допомагають зі збором гуманітарної допомоги.
❗️Фейк поширюється з метою розколоти Схід і Захід, але ми зараз об'єднані як ніколи!
От себя добавлю, что люди бывают разные и может быть всякое. И среди беженцев и среди обслуживающего персонала могут быть ватники и просто быдло. Но в любом случае, это не массовое явление. А отмороженные распальцованные мажоры все равно не там, а уже свалили на запад.
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05.03.2022 11:23
+11
Да нормально вони себе ведуть, звісно є поодинокі випадки мажорства, але то фігня, нормальні люди.
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05.03.2022 11:26
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Давай Вова,пора закінчувати цю війну
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05.03.2022 11:20 Відповісти
Украина - удивительная страна.
Здесь даже у клоунов вырастают стальные яйца.
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05.03.2022 11:23 Відповісти
Еще раз! Это не яйца,а стльные кулаки двух Б(Байден Беня)!
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05.03.2022 12:04 Відповісти
пора закінчувати цю війну ПЕРЕМОГОЮ
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05.03.2022 11:30 Відповісти
Весь этот огромный блок, НАТО, не сделал и тысячной доли того, что сделала Украина.
НАТО -- сборище импотентов !!!
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05.03.2022 11:22 Відповісти
Тому що ми не в НАТО.Потрібно негайно вступати або як мінімум мати статус країни союзника вне НАТО із США, Великобританії, Канада, Польщі.
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05.03.2022 11:24 Відповісти
Вот потому они нас и не берут, что сцутся от Рашки.
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05.03.2022 11:25 Відповісти
Нах воно нам,там тільки турки сша і англія з боєздатною армією
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05.03.2022 11:39 Відповісти
Це ганьба, що навіть довбаний Пакістан який не те що не засудив агресію проти України а й взагалі реально допомогав Талібану має цей статус, а Україна - ні.
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05.03.2022 11:26 Відповісти
А что такое НАТО в военном смысле? Это боеспособные армии США и Турции, + ядерный потенциал Франции и Британии. Все. Остальные члены под их защитой обьедененные финансовой системой которая и делает Нато мощным инструментом.
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05.03.2022 11:27 Відповісти
Вспоминаю кадры из детства, про войну с немецкими фашистами, как стояла их бронетехника с замёрзшими насмерть трупами солдат. А у нас на днях ниже -10 ночью.
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05.03.2022 11:22 Відповісти
Будемо просити Бога ще -12 вночі
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05.03.2022 11:31 Відповісти
❗️Зараз в соцмережах активно поширюється інформація, ніби переселенці зі сходу ведуть себе на заході не як біженці, а як туристи.
🔺Працівники Центру особисто обдзвонили всі великі курорти і санаторії Західної України, щоб дізнатись правду.
🔺Власники готелів повідомили, що переселенці ведуть себе скромно, записуються в тероборону і допомагають зі збором гуманітарної допомоги.
❗️Фейк поширюється з метою розколоти Схід і Захід, але ми зараз об'єднані як ніколи!
От себя добавлю, что люди бывают разные и может быть всякое. И среди беженцев и среди обслуживающего персонала могут быть ватники и просто быдло. Но в любом случае, это не массовое явление. А отмороженные распальцованные мажоры все равно не там, а уже свалили на запад.
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05.03.2022 11:23 Відповісти
Да нормально вони себе ведуть, звісно є поодинокі випадки мажорства, але то фігня, нормальні люди.
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05.03.2022 11:26 Відповісти
так ..товариш розповідав..сєпарки повтікали з донеччини..в 2014 -15 році і пожили в Україні ,а потім стався безвіз і в Польщі проклинали Україну
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05.03.2022 11:27 Відповісти
Є й таки. Є ще "руцкій бізнес".
Продали за 3 л первака 120мм міномет з мінами.
Поки вони бухали,їх накрили ціми мінами.
Невиправні.
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05.03.2022 12:47 Відповісти
Польша боїться.бо знає слідуючі можуть бути вони...щось бачу Зеленський задоволений
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05.03.2022 11:24 Відповісти
Першими будуть країни Балтії, бо вони маленькі: пуйло подивиться, яка буде відповідь, і залежно від неї, вирішуватиме, чи йти йому на Польщу.
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05.03.2022 13:00 Відповісти
От трандулет!
Уже дозвизделся,что НЕТ 70 самолетов! И не будет!
Не трандеть,а работать надо,как Порох в 2014-2019!
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05.03.2022 11:24 Відповісти
Зеля виноват, что НАТО обосралось дать нам устаревшие самолёты ?
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05.03.2022 11:27 Відповісти
Зеля винен, що не готувався до оборони. Не потрібно йому дефирамби співати. Провалена ракетна програма і фінансування армії- кров цивільного населення і на його руках теж
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05.03.2022 11:36 Відповісти
Кров Українців на руках Президента України?
У вас там в Ольгіно зовсім дах поїхав ???
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05.03.2022 11:39 Відповісти
Не НАТО,а зеля виноват! И виноват конкретно! Потом разберемся и все напомним.
Пока пиарился "нам дадут!" раша приняла контрмеры по конкретным странам!
А надо было не трындеть и пиариться,а тихо работать по перекраске и перегонке в Украину,и не звиздеть,где будут базироваться! Пиарщик херов.
Короче,ему до Пороха как до Марса раком!
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05.03.2022 12:02 Відповісти
Не подобається відповідь,расеянін?
Це не Ольгіно!
Так думає багато українців,але ці питаня, поки воно хоч якось виконує обов'язки,відкладено до перемоги.
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05.03.2022 12:25 Відповісти
А где то в карпатских бункерах ученые заканчивают разработку ядерного оружия..)
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05.03.2022 11:24 Відповісти
навіщо? у нас є Атомні єлектростації -це ще страшніша зброя..бо куди повіє вітер туди піде радіація..бомба бухнула все ,а Атомну треба гасити довго
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05.03.2022 11:30 Відповісти
Мені цікаво: що в голові такої людини? Звідки такі знання про бомби та Атомні?
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05.03.2022 11:43 Відповісти
Знаня після Чорнобиля є у багатьох!
Більш,ніж бажаня.
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05.03.2022 12:43 Відповісти
Поверхневі, від того бажання не розумні...
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05.03.2022 12:46 Відповісти
Звісно, десь в бункері за Уралом.
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05.03.2022 11:27 Відповісти
Вздернешься на колорадской ленточке к 9 мая...
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05.03.2022 11:29 Відповісти
В принципі можеш, просто люди заспамлять, Бандера на відміну від ***** не вбив жодної людини.
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05.03.2022 11:35 Відповісти
Да можно...руссскiй народ ******* встает с бутылки и одевается на швабру.
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05.03.2022 11:37 Відповісти
А коля тищенко - де зараз?
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05.03.2022 11:25 Відповісти
Мабуть десь подалі від війни,поруч з кухнею.
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05.03.2022 12:11 Відповісти
іноді краще промовчати.
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05.03.2022 11:27 Відповісти
РоSSияне, вы в полной жопе! Ваших пацанов ложат тысячами, а останки не хотят забирать. Ваша экономика и фондовый рынок уже в конвульсиях! Остановите свое безумное правительство!
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05.03.2022 11:33 Відповісти
Вони-зомбаки.80% цей треш схвалює. Там нема до кого звертатись. Якщо ви чекаєте, що москалі знесуть *****- забудьте
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05.03.2022 11:38 Відповісти
українці працюють зараз без вихідних, допомогаючи "братнім" відпускникам якнайшвидше повернутись в рай "берёзовых крестов"
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05.03.2022 11:35 Відповісти
І лягти черговим шаром в українську землю.
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05.03.2022 12:40 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЫ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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05.03.2022 11:46 Відповісти
От трандулет!
Уже дозвизделся,что НЕТ 70 самолетов! И не будет!
Не трандеть,а работать надо,как Порох в 2014-2019!
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05.03.2022 12:09 Відповісти
Зебилы не нравиться правда?
От трандулет!
Уже дозвизделся,что НЕТ 70 самолетов! И не будет!
Не трандеть,а работать надо,как Порох в 2014-2019!
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05.03.2022 12:08 Відповісти
Саме так! Особливо на ВПН!
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05.03.2022 12:35 Відповісти
Так! Поки йде евакуація,окупанти просуваються,як завжди прикриваючи жінками і дітьми!
Але вивезши людей легше утілізувати наволоч.
Не буде за ким ховатись.
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05.03.2022 12:38 Відповісти
а ким повинні прикриватись? (мова не про дітей... це дійсно окрема категорія.. але до деякого віку...)
якщо жінки підуть в армію, на рівні з чоловіками, - як і повинно бути! то...
ой, та у нас теж - декларована рівність жінок і чоловіків! прикинь! як в русні!
цікаво, чи не так?
а по факту що?
по факту - жінок прирівняли до дітей... до дітей, Карл! повнолітніх, дієздатних.... - навіть ти сам це зробив!
але прав забули їх позбавити! чи обовязками наділити.. нарівні з чолоівками!

Так що, не прикриваються вони жінками - бо жінки ж воюють на рівні з ними. Чи не так?
на рівні з ними йдуть захоплювати територію України! чи не так?

Ой, нашими жінками? а що це наші "рівноправні" жіночки -сильні-та-незалежні - не знищують цих покидьків???
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05.03.2022 15:09 Відповісти
Все так! Я там нагадав вислов їх плешфюрера " мы будем стоять за женщинами и детьми! За их женщинами и детьми! И пусть они попробуют стрелять!"
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05.03.2022 17:41 Відповісти
 
 