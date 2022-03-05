Впевнений, що скоро скажемо людям: "Повертайтеся, загрози немає" – Зеленський. ВIДЕО

Країна більше не знає вихідних, захисники України боронять нашу державу, незалежно від того, який день у календарі.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Упевнений, що вже скоро ми зможемо сказати нашим людям: повертайтеся! Повертайтеся з Польщі, з Румунії, Словаччини та всіх інших країн. Повертайтеся, бо загрози більше немає", - зазначив він.

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