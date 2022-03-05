У Херсоні мітингувальники прогнали із центру міста окупантів. ВIДЕО

В Херсоні, куди напередодні змогли вдертися війська РФ, люди масово йдуть на мітинг проти окупації.

Про це на своїй сторінці у соцмережі фейсбук радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

У Херсоні мітингувальники забрали БТР у окупантів та їздять містом з українським прапором! Українці – ми не переможні!", - написав Геращенко.

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