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У Херсоні мітингувальники прогнали із центру міста окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Херсоні, куди напередодні змогли вдертися війська РФ, люди масово йдуть на мітинг проти окупації.
Про це на своїй сторінці у соцмережі фейсбук радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
У Херсоні мітингувальники забрали БТР у окупантів та їздять містом з українським прапором! Українці – ми не переможні!", - написав Геращенко.
Топ коментарі
+44 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар05.03.2022 13:06
+25 Small Jerboa
показати весь коментар05.03.2022 13:08
+19 Олександр Гаврилюк 8c9aeb9a
показати весь коментар05.03.2022 12:32
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Будь ласка, зачекайте...
Реально віджали БТР.
Всі "вояки" з центру сбігли.
Да і залишили їх там мало, кацапи же не гадали, що мешканці так одностайно вийдуть під автомати.
Захистіть Херсон від можливих атак з повітря!
Це "Бандерштат 2.0"
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8 хв
А це Мелітополь!
Відео:
https://twitter.com/i/status/1500064309325479936
https://www.change.org/p/united-nations-officially-recognize-the-current-russian-regime-as-fascist
Я думаю, что все понимают, что такое признание очень важно.
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