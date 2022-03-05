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армія РФ (2384) війна (6922) мітинг (394) Херсон (300)

У Херсоні мітингувальники прогнали із центру міста окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Херсоні, куди напередодні змогли вдертися війська РФ, люди масово йдуть на мітинг проти окупації.

Про це на своїй сторінці у соцмережі фейсбук радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

У Херсоні мітингувальники забрали БТР у окупантів та їздять містом з українським прапором! Українці – ми не переможні!", - написав Геращенко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми не боїмося! Херсон - Україна!", - окупанти намагаються стримати роззлючених херсонців. ВIДЕО

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Топ коментарі
+44
Бляха, скільки ж у нас чудових людей. Ніде в світі стільки немає. Нам би нормальну владу, ми б таку країну побудували................
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05.03.2022 13:06
+25
Ні
Реально віджали БТР.
Всі "вояки" з центру сбігли.
Да і залишили їх там мало, кацапи же не гадали, що мешканці так одностайно вийдуть під автомати.
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05.03.2022 13:08
+19
Скоріше за все той відчайдух заскочив з українським прапором на БТР кацапів, а вони й не знають, бо бояться навіть з люка висунутися.
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05.03.2022 12:32
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Це не провокація???
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05.03.2022 12:31 Відповісти
Чия провокація ?
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05.03.2022 12:33 Відповісти
Скоріше за все той відчайдух заскочив з українським прапором на БТР кацапів, а вони й не знають, бо бояться навіть з люка висунутися.
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05.03.2022 12:32 Відповісти
Ні
Реально віджали БТР.
Всі "вояки" з центру сбігли.
Да і залишили їх там мало, кацапи же не гадали, що мешканці так одностайно вийдуть під автомати.
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05.03.2022 13:08 Відповісти
Якщо орда з міста вийшла, є велика загроза бомбардувань, як решти міст, які їм не здалися.
Захистіть Херсон від можливих атак з повітря!
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05.03.2022 13:36 Відповісти
Я з Франківська. Але ... без перебільшення.

Це "Бандерштат 2.0"
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05.03.2022 13:36 Відповісти
Херсон чітер )
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05.03.2022 12:32 Відповісти
Бляха, скільки ж у нас чудових людей. Ніде в світі стільки немає. Нам би нормальну владу, ми б таку країну побудували................
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05.03.2022 13:06 Відповісти
Розберуться з орками,а потім і за внутрішніх ворогів візьмуться.
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05.03.2022 13:12 Відповісти
Вчера за шуфрича уже взялись , а там и другие подтянутся.
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05.03.2022 13:27 Відповісти
Для нормальної влади Україні потрібна нормальна демократична виборча система. Після нашої перемоги все буде.
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05.03.2022 13:41 Відповісти
Смерть кацапским оккупантам ! Только лютая смерть ! Молодцы херсонцы !
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05.03.2022 13:09 Відповісти
Украина - не россия
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05.03.2022 13:10 Відповісти
Слава Мешканцям Херсону!!!
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05.03.2022 13:11 Відповісти
МОЛОДЦІ!!
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05.03.2022 13:12 Відповісти
Пишаюсь!!
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05.03.2022 13:13 Відповісти
Слава Громадянам України!!! Героям Слава!!!
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05.03.2022 13:14 Відповісти
@babaikit
·
8 хв

А це Мелітополь!

Відео:


https://twitter.com/i/status/1500064309325479936
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05.03.2022 13:15 Відповісти
А они думали Херсон??? Хер вам, а не сон..
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05.03.2022 13:22 Відповісти
Хєр вже отримали, тепер тільки сон... вічний.)))
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05.03.2022 13:27 Відповісти
а рашка в Северную Корею превращается. сидят стадо баранов и бекать могут разве что
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05.03.2022 13:27 Відповісти
Українській народ разом із ЗСУ - непереможні,Херсон- уклін та шана!
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05.03.2022 13:31 Відповісти
Ні разу не була в Херсоні .Після перемоги обов"язково приїду! Це чудові люди! Просто неймовірні.!
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05.03.2022 13:33 Відповісти
Херсон! Це просто супер!!!
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05.03.2022 13:34 Відповісти
Ігор Семенчев, депутат міськради, веде переговори з окупантами, щоб очолити місто. Передавай вітання Кірєєву
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05.03.2022 13:38 Відповісти
Рашисти можуть помститися місту. Забезпечте повітряну безпеку Херсону!
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05.03.2022 13:47 Відповісти
коментар відмічено як спам
Толпа Дебилов!
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05.03.2022 13:47 Відповісти
Московские нацисты нагло утверждают, что они пришли "освобождать Украину от "нацистов"". Абсурд.
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05.03.2022 13:49 Відповісти
Здесь свежая петиция для мирового признании режима РФ фашистским:
https://www.change.org/p/united-nations-officially-recognize-the-current-russian-regime-as-fascist
Я думаю, что все понимают, что такое признание очень важно.
Кто сможет подпишитесь. И распространяйте ссылку.
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05.03.2022 13:52 Відповісти
 
 