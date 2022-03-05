"На Чернигов был первый вылет", - збитий російський пілот Красноярцев розповів про отримані "бойові" завдання. ВIДЕО

Російський військовий пілот майор Красноярцев, якого захопили у полон після збиття ворожого штурмовика на Черніговом, запевняє, що це був його перший виліт у напрямку міста.

Відео допиту Красноярцева опублікував пресцентр Генштабу, інформує Цензор.НЕТ.

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