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"На Чернигов был первый вылет", - збитий російський пілот Красноярцев розповів про отримані "бойові" завдання. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський військовий пілот майор Красноярцев, якого захопили у полон після збиття ворожого штурмовика на Черніговом, запевняє, що це був його перший виліт у напрямку міста.

Відео допиту Красноярцева опублікував пресцентр Генштабу, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного з пілотів збитого у Чернігові російського СУ-25 затримано, другий - знищений. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+72
пиздит ССУКА!!!!
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05.03.2022 13:28
+54
Выведать информацию и расстрелять. Это не пилот. Это палач
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05.03.2022 13:28
+37
Це аналог "учєній" для авіаторів(((
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05.03.2022 13:29
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05.03.2022 13:28 Відповісти
Це аналог "учєній" для авіаторів(((
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05.03.2022 13:29 Відповісти
Расстрелять суку--это убийца
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05.03.2022 13:35 Відповісти
второго - оприходовали
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05.03.2022 14:19 Відповісти
Оно небось еще и в Сирии отметилось сотнями вылетов. Разбомбили там всё, что нашли на google maps. У нас тоже также бомбят. Только погода плохая. Летят низко (боятся). Поэтому точность +-1км
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05.03.2022 13:46 Відповісти
Да да - эти падлы там мирняк бомбили типа игил
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05.03.2022 14:20 Відповісти
Й останній в його смердючому житті(((
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05.03.2022 13:28 Відповісти
Выведать информацию и расстрелять. Это не пилот. Это палач
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05.03.2022 13:28 Відповісти
перший за сьогдяшній ранок...вибийте йому зубі,він тоді все вспам'ятає.
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05.03.2022 13:29 Відповісти
" учения", "миничегонезнали", "мамазабериминядамой " СУКИ ! Сцыкливые СУКИ .
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05.03.2022 13:29 Відповісти
Бреше падло. Хоче жити.... щеб сказав що "заблукав". Витягнуть інформацію й розстрвляти!
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05.03.2022 13:29 Відповісти
...летів у відпустку на штурмовику, бо в росії аерофлот не працює...
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05.03.2022 13:37 Відповісти
так он же в начале ролика говорит - нам не доводили, ****, на что него культурно спросили - ты чт слепой?
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05.03.2022 14:22 Відповісти
******
Хотя учитывая его весовую категорию может с резерва был
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05.03.2022 13:30 Відповісти
какой резерв?? это что сцыкопехота какая нибудь??
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05.03.2022 13:54 Відповісти
Ага, еще скажи что на учения...
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05.03.2022 13:30 Відповісти
Почему это существо живое?
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05.03.2022 13:30 Відповісти
Намагався втекти, але його впіймали. Не для збереження йому життя, а для міжнародного трибуналу за всі ті злочини, які його країна вчинила проти України і її людей. За всіх жінок, дітей, чоловіків, чиї життя вони забрали.
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05.03.2022 13:40 Відповісти
чтоб росияне не кричали вывсеврете. Документы не так действуют, как живой. Чей то муж, чей то сын... опознают, покажут.
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05.03.2022 13:48 Відповісти
никто в рашковании и не узнает о его судьбе. жена получит отписку "пропал без вести", а кредит все равно гасить.
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05.03.2022 13:52 Відповісти
к тому же он был уволен из рядов рашкованской армии еще 3 года назад
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05.03.2022 13:52 Відповісти
Информация о пилотх РФ есть у разведчиков, его досье найдут и посчитают вылеты
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05.03.2022 13:30 Відповісти
Бгг, вторым заявлением конечно же будет, что он заблудился, так как руль заклинило и ручник отказал.
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05.03.2022 13:30 Відповісти
«Intel засуджує вторгнення Росії в Україну, і ми призупинили всі постачання клієнтам як у Росії, так і в Білорусі.
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05.03.2022 13:30 Відповісти
Цікаво чи AMD припинила співпрацю з кацапопітеками?
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05.03.2022 13:46 Відповісти
Да

В один день причём
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05.03.2022 13:50 Відповісти
Конєчно, конєчно. Пєрвий вилєт... я нє знал... нам сказалі... я єщьо нє успєл нікаво убіть. Уйобок. Прописати б йому арматурою в табло.
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05.03.2022 13:30 Відповісти
Ну-да, ну-да!
Він взагалі на навчаннях на Уралі був.
А тут БАХ! - прокинувся, навколо Україна, Чернігів, катапульта, ....
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05.03.2022 13:31 Відповісти
Его взяли на борт вместо бомбы ?!
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05.03.2022 13:31 Відповісти
********, в расход его
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05.03.2022 13:32 Відповісти
Типа заблудился бо не было названия города.
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05.03.2022 13:32 Відповісти
отдать родственникам погибших под его обстрелом
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05.03.2022 13:32 Відповісти
Как только сбили и взяли в плен, так сразу и всрался и обоссался, и превратился в маленькую невинную овечку, коллекционра марок и бабчек. - я не виноват. отправили на учения. ничего не обїяснили. єто был самый первый вылет..... допросить и показать видео всему миру. а потом решать шо с этим пидаром делать
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05.03.2022 13:32 Відповісти
ой, да им политруки так сказали поступать. украинцы, мол, мирные и не будут вас пытать и убивать.
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05.03.2022 13:38 Відповісти
ну да и бомбы подвесили его к самолету случайно.
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05.03.2022 13:42 Відповісти
Ну а якже, перший! І взагалі йому сказали що це навчання таке. Виходить збили його неправомірно. Сто раз казав :надмірна гуманність до ворога призводить до великої смертності друзів. І дітей. І батьків. Ну і звичайно напевне захоче зателефонувати мамі або "заї"-жінці... ВИРОДКИ
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05.03.2022 13:33 Відповісти
Ни в коем случае нельзя допустить обмен этого мясника!
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05.03.2022 13:33 Відповісти
Правильно .а отписка - скончался от полученных травм при падении.
Но в Гааге он должен быть по любому.
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05.03.2022 13:43 Відповісти
охринеть. во мордвин дает. Как только его ужалили так он мордвина включил, што типа он мимо проходил. нужно ему на камеру кокошник отрезать, как в старые добрые времена делали муджахеды в демократической республике афганистан.
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05.03.2022 13:33 Відповісти
брехло. друзі, там же ж у орків наш льотчик в полоні. я дуже переживаю за нього.
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05.03.2022 13:33 Відповісти
Бреше падлюка. Він вже вбивав людей в Сирії.

ІнфоВійська України/Ukraine

@i_army_org

·
5 хв



Взятий в полон російський пілот збитого літака "відзначився" і в Сирії.



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05.03.2022 13:34 Відповісти
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05.03.2022 13:35 Відповісти
то воно?
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05.03.2022 13:35 Відповісти
Морда також аж репається.
СБУ має точно з'ясувати.
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05.03.2022 13:39 Відповісти
Скиньте хтось цю інфу сирійцям!!!
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05.03.2022 14:17 Відповісти
Ще й бинтами обмотали, хай би **** кров"ю гнилою стікав
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05.03.2022 13:35 Відповісти
стара пісня--іхтамнєти...а тепер --учєнія
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05.03.2022 13:35 Відповісти
За брехню надо бить тапочком по губам. Пока храпач не станет похож на жен. пол. орган. Чтоб все видели какой он ********.
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05.03.2022 13:35 Відповісти
Обміняти на нашого пілота.
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05.03.2022 13:35 Відповісти
Як цей бегемот взагалі вліз у кабіну пілота?
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05.03.2022 13:35 Відповісти
Певно, так само, як восьминоги у вузькі проміжки між підводним камінням.
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05.03.2022 13:42 Відповісти
на кол на Хрещатике и пусть все ему ссут в рожу пока не сдохнет
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05.03.2022 13:35 Відповісти
Одно не понятно: в кацапии ВКС, а у этого хряка на шевроне ВВС. Или им не только пайки, а и форму просроченную выдают?
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05.03.2022 13:35 Відповісти
Ми вже байки про "єхалі на ученія" чули, тепер про "пєрвий вилєт" не повіремо.
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05.03.2022 13:36 Відповісти
✈️ з москви, через петербург, летить офіційний літак кремлівської делегації у Вашингтон. Хто у цьому літаку - невідомо. може куйло? Зараз цей гівноборт коло Ісландії
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05.03.2022 13:36 Відповісти
Йшов,побачив літака ,сів покататися, вітер дмухнув і понесло в Україну.
Тварина яка бомбила нашіх діточок,обірвала маленькі життя .
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05.03.2022 13:36 Відповісти
...........как же они уже за9бали со своими соплями , первый вылет........учения.......не знал......заблудился............они марсиане ?
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05.03.2022 13:38 Відповісти
Видати чи пригрозити видати опозиції в Сирії ?
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05.03.2022 13:38 Відповісти
Подивіться на будинки в Чернігівщині. Чи потрібно його залишати живим ?Я думаю що правильно було б не дивитися на всякі конвенції і народним судом просто розірвати його на частини. Може і інші скоти зрозуміли - що таке їх може чекати за те що вони ******* Україну
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05.03.2022 13:38 Відповісти
Ты смотри какой у него флюс. Стоматолог-бандеровец будет ну очень рад помочь "другу".
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05.03.2022 13:39 Відповісти
Су-25 учебно-тренировочный для двух летчиков в этом случае. В нормальном бевом виде он одноместный. Значит кто-то один из двух вывозил другого для ознакомления с объектом бомбардировок. Кто из них с опытом бомбежек жилых кварталов, гишнувшийся ли криволапов, или это уцелевшее кацапское дерьмл, х его знает. Но, думаю, разберутся.
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05.03.2022 13:40 Відповісти
Вони в полоні всі як один пи..дять, що не знали куда, що і взагалі мирні як овечки.
Пілот - військовий злочинець, повертати не можна.
Взагалі краще після допиту преставляти в ЗМІ тіло пілота.
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05.03.2022 13:41 Відповісти
Обрубайте йому руки!
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05.03.2022 13:42 Відповісти
Із його літака людям у двір випало 3 бомби ФАБ-500.
Таких жирних бомб я не бачив ще, хіба що у хроніках 2 світової.
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05.03.2022 13:43 Відповісти
По голці під кожен ніготь і все розкаже падаль...
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05.03.2022 13:45 Відповісти
Это те пилоты российских самолетов, которые бомбят жилые дома, убивают женщин и детей.
Они в сирии уже полно женщин и детей убили.
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05.03.2022 13:46 Відповісти
Нелюдь!
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05.03.2022 13:49 Відповісти
Русские пропагандоны скажут шо это квн-щик Евгений Никишин который сейчас в "Дизель шоу", снялся в фейковом видео.
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05.03.2022 13:49 Відповісти
Схожий.
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05.03.2022 13:58 Відповісти
Сцикливый как и вся расейская армия. Как бомбить мирное население, так герой, а как отвечать так "в первый раз". В Гаагу его, пусть там Путина дожидается.
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05.03.2022 13:49 Відповісти
Тут вам не Сирия!!!! Вы суки привыкли мирняк бомбить и ответки не получать!!!!!! Ни в коем случае НЕ РАССТРЕЛИВАТЬ!!!!! Пусть ГААГА принимает решение. Это важно!
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05.03.2022 13:52 Відповісти
Какая прелесть, и он не знал...
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05.03.2022 13:54 Відповісти
Тут ще один козломордий воєн ...Відлітався ..
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05.03.2022 13:57 Відповісти
Гарел))))) **** НЕДОГОРЕЛ)) Рашисты смерть вам!!!!
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05.03.2022 13:58 Відповісти
А до цього він бомбив Харків!
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05.03.2022 13:57 Відповісти
ПІЗДИТЬ!
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05.03.2022 13:57 Відповісти
скинув 3 авіаційні бомби ФАБ-500, якщо би вибухнули то не уявляю що би там було
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05.03.2022 13:58 Відповісти
Учения, перший політ, усе по методичці.
Допитати і дати в руки місцевим жителям!
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05.03.2022 13:58 Відповісти
Скиньте цю інфу про цього нелюда сирійцям, він бомбив ще в Сирії!!!
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05.03.2022 14:19 Відповісти
СУ-34 - новітній літак, на такий будь-кого не саджають. Ця падлюка бреше, що не знала куди бомби кидала
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05.03.2022 14:21 Відповісти
 
 