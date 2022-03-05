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"На Чернигов был первый вылет", - збитий російський пілот Красноярцев розповів про отримані "бойові" завдання. ВIДЕО
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Російський військовий пілот майор Красноярцев, якого захопили у полон після збиття ворожого штурмовика на Черніговом, запевняє, що це був його перший виліт у напрямку міста.
Відео допиту Красноярцева опублікував пресцентр Генштабу, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+72 Юрій Булкін
показати весь коментар05.03.2022 13:28
+54 Benjie Lucic 01c9ec1b
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+37 Gyro
показати весь коментар05.03.2022 13:29
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Хотя учитывая его весовую категорию может с резерва был
В один день причём
Він взагалі на навчаннях на Уралі був.
А тут БАХ! - прокинувся, навколо Україна, Чернігів, катапульта, ....
Но в Гааге он должен быть по любому.
ІнфоВійська України/Ukraine
@i_army_org
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5 хв
Взятий в полон російський пілот збитого літака "відзначився" і в Сирії.
СБУ має точно з'ясувати.
Тварина яка бомбила нашіх діточок,обірвала маленькі життя .
Пілот - військовий злочинець, повертати не можна.
Взагалі краще після допиту преставляти в ЗМІ тіло пілота.
Таких жирних бомб я не бачив ще, хіба що у хроніках 2 світової.
Они в сирии уже полно женщин и детей убили.
Допитати і дати в руки місцевим жителям!