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Окупант погрожує українцям: Поки укропи блокують мої соцмережі, оці хлопці блокують їх міста. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти публікують в інтернеті відео з погрозами українцям.

Агресор скаржиться на камеру, що через скарги українців заблоковано його профілі у соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цікаво, чи розповідатиме він потім стандартну історію про "навчання".

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Топ коментарі
+84
Потом будет блеять про учения...
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05.03.2022 14:25
+79
Горі у пеклі,гніда кацапська
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05.03.2022 14:25
+57
Вже тебе ждуть у гості. Ти вже мертва смердюча падаль!
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05.03.2022 14:25
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Горі у пеклі,гніда кацапська
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05.03.2022 14:25 Відповісти
семкі хай візьме
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05.03.2022 14:28 Відповісти
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05.03.2022 16:03 Відповісти
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 16:04 Відповісти
Потом будет блеять про учения...
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05.03.2022 14:25 Відповісти
не встигне
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05.03.2022 14:27 Відповісти
Ось так - https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1500067792913063940
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05.03.2022 14:39 Відповісти
Вже тебе ждуть у гості. Ти вже мертва смердюча падаль!
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05.03.2022 14:25 Відповісти
коментар відмічено як спам
убивать за фейсбук и твиттер? серьезно? вы в своем уме?
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05.03.2022 14:50 Відповісти
Нелюди перевершили самі себе. Земля йому бетоном
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05.03.2022 15:00 Відповісти
Надіюсь хлопці ССО вже його розшукують.
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05.03.2022 14:25 Відповісти
ну это не надолго, я имею в виду блокировку городов....
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05.03.2022 14:25 Відповісти
кк и его видосы
скоро по схеме
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05.03.2022 14:27 Відповісти
В плен попадёт ,скажет что он в командировке возле Воронежа так пошутил ..
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05.03.2022 14:26 Відповісти
Свинощеня,скоро твоя свиноматка вип'є скломою за упокой.
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05.03.2022 14:26 Відповісти
посадити на палю прилюдно. Шоб не обзивався
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05.03.2022 14:26 Відповісти
На швабру - так звично.
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05.03.2022 14:59 Відповісти
Петух недошкварений, недовго кукарекать будеш
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05.03.2022 14:26 Відповісти
****** необходимо будет казнить, с особой жестокостью...
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05.03.2022 14:26 Відповісти
И желательно перед объективом.
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05.03.2022 14:44 Відповісти
Блок ровщик ху...ев. семена в карман положил питор. **** свое показал зря. ЗСУ в плен вас брать не будут, а будут резать как свиней
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05.03.2022 14:27 Відповісти
Путин мешков для трупаков свох орков много купил.
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05.03.2022 14:27 Відповісти
******, с этим будет отдельный разговор, если доживет
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05.03.2022 14:27 Відповісти
ЗОМБИ 200 ********** ПАЦАН ТЫ УЖЕ ПЕРЕЖИЛ ОТПУЩЕННЫЙ ТЕБЕ ****** СРОК УКРАИНА РАДА ТЕБЯ ВИДЕТЬ в качестве---НОВАЯ ПАРТИЯ УДОБРЕНИЯ.. пенис помой перед смертью ушлебок...
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05.03.2022 14:27 Відповісти
Так це падло ще й артилерист?!?!?
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05.03.2022 14:27 Відповісти
На камеру это удобрение шо ****** какое дерзкое... А как только видит украинского солдата, так ходит стоя под себя... Русня вся такая...
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05.03.2022 14:27 Відповісти
ой какой херой... мамкин блокиратор... потом кровавіе сопли растирать кулачком будет...если еще останется кулачок....
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05.03.2022 14:27 Відповісти
ну що ось і вилазить їхнє справжнє нутро
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05.03.2022 14:27 Відповісти
Зря ты так касапский ********. Карма не за горами . Потом тебя дохлого покажут по Инстаграму.
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05.03.2022 14:28 Відповісти
И канал разблокируют.
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05.03.2022 14:35 Відповісти
Чмо спряталось за артой и хрюкает. Какие же кацапские свиньи убогие.
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05.03.2022 14:28 Відповісти
так говорили ж-- у ніх нєт тєлєфонов...десь вкрали ..сволота
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05.03.2022 14:28 Відповісти
Сасальщик скоро піде на перегній .Скоро байрактарчик далеко летить
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05.03.2022 14:28 Відповісти
Погне відіо. Тяжко потім буде роздивитися його серед дохлих.
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05.03.2022 14:28 Відповісти
Який херой...скулять потім...
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05.03.2022 14:29 Відповісти
Срочно берите в плен,накормите и мамке дайте позвонить
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05.03.2022 14:29 Відповісти
а Лукашенка притих..от же ж гад повзучий...
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05.03.2022 14:29 Відповісти
Закапывать таких надо... Собак голодных уже нету...
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05.03.2022 14:29 Відповісти
Не закапывать, а прикапывать Как перегной сойдёт.
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05.03.2022 14:38 Відповісти
Не зрозуміло,навіщо кацапскій дохлятині соцмережи?
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05.03.2022 14:30 Відповісти
Свинособака... якщо бумеранг не прилетів, то це тільки питання часу. А його треба персонально виловити. і потім хай скаржиться що він не знав, і мама забери мене.
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05.03.2022 14:31 Відповісти
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.

Тарас Шевченко
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05.03.2022 14:31 Відповісти
Снайпер любит мордатых кацапов....
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05.03.2022 14:32 Відповісти
За упокой раба *****!
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05.03.2022 14:32 Відповісти
я не знаю чому їх в полон беруть , поки вони не в полоні вони щиро ненавидять все українське
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05.03.2022 14:34 Відповісти
Це - до того...побачимо,яке відео буде після того...
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05.03.2022 14:34 Відповісти
Зеленський - молодець, а Путіну - пі***ц.
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05.03.2022 14:35 Відповісти
Узкоплёночный рашист. Можешь себя считать грузом двести под одним из этих городов. Шансы на никчемную жизнь у тебя нулевые.
Хотя было бы интересно, что ты заскулил бы, попав в плен, после демонстрации тебе этого видео.
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05.03.2022 14:35 Відповісти
А в плену будет сопли на кулак наматывать. А скорее всего уже сдох.
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05.03.2022 14:36 Відповісти
Что то мне подсказывает ...что этот скот уже не жилец...
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05.03.2022 14:37 Відповісти
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05.03.2022 14:37 Відповісти
Геолокацію його відео можливо побачити?
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05.03.2022 14:38 Відповісти
подивись його останній інстаграм з його фотками. якщо маєш час на пошуки в соцмережі покидьків російських окупантів.
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05.03.2022 15:50 Відповісти
Оцього в полон не беріть. Скотиняка яка, вбиває мирних людей і за інстаграмчика переживає
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05.03.2022 14:39 Відповісти
И таких в плен брать будем??
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05.03.2022 14:39 Відповісти
Герои Украины, Воины наши, вы запомнили эту кацапскую харю?
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05.03.2022 14:39 Відповісти
Який веселий перегній. Цікаво, чи не забув він покласти насіння к кишені
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05.03.2022 14:40 Відповісти
Просто мразь
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05.03.2022 14:41 Відповісти
следующее видео будет снова камментить бутусов у чёрных воронок от блокираторов "джавелин подкрался незаметно. ......" )))
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05.03.2022 14:41 Відповісти
Все такие дерзкие. До встречи с теробороной.
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05.03.2022 14:41 Відповісти
Скоро бійці Азова поріжуть їх на шматки.
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05.03.2022 14:42 Відповісти
Мудак обыкновенный россиянский, нечего даже и обсуждат
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05.03.2022 14:43 Відповісти
Скоро в месенджерах - мама спасі, мєня абманулі... або
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05.03.2022 14:46 Відповісти
зато живой остался, это не смертельное ранение. так, царапина.
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05.03.2022 14:54 Відповісти
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05.03.2022 15:07 Відповісти
Так це тільки одна нога "тут", а та та що "там", то ту ще знайти потрібно
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05.03.2022 15:10 Відповісти
Ноги самі додому побігли
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05.03.2022 15:25 Відповісти
і пашел
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05.03.2022 15:40 Відповісти
А потом оно будет блеять про учения...
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05.03.2022 14:48 Відповісти
Хочу побажати кацапському орку, як найшвидше отримати кулю в лоб, щоб мразина більше не пи*діла.
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05.03.2022 14:50 Відповісти
Такого "русскоязичного" можна й поущемлять.
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05.03.2022 14:53 Відповісти
Ох и зря это сказал! Хорош бы к хлопцам Азова попал, будет видео как ссыться стоя!
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05.03.2022 14:54 Відповісти
Потом в плен попадет и будет умолять и рюмсать
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05.03.2022 14:58 Відповісти
В плену его ждёт горячий чай, звонок маме и наше радушие...
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05.03.2022 15:04 Відповісти
их в плен брать не нужно. Такая кацапосвинособака найдёт себе самку кацапосвинособаки, осеменит её и родяться такие же кацапосвинособаки, и будут так же ненавидеть Украину. Это генетически тупиковые особи с вечной ненавистью ко всему что связано с цивилизованным миром. Только пуля в голову.
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05.03.2022 15:05 Відповісти
В полон цього уйобка не брати!
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05.03.2022 15:06 Відповісти
Это он такой нарваный пока в хозяйских руках не обсирался. Как только дело будет швах, начнёт блеять: - "Мама, забери меня отсюда!".
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05.03.2022 15:06 Відповісти
зачем мы эту падаль берем в плен???
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05.03.2022 15:11 Відповісти
Не зовсім зрозуміло навіщо м'ясним наборам, що залишаються від кацапів в Україні, соціальні мережі.
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05.03.2022 15:12 Відповісти
Артиллеристов в плен не брать уничтожать .
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05.03.2022 15:13 Відповісти
Обов'язково в усіх полонених брати логіни та паролі з соцсітей.Викладувати на їх сторісах відеобомбардування України,змінити паролі і хай всі його друзі дивляться.
Заходити і дивитись як воно там умнічало,а потім вирішувати що з ним робити.
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05.03.2022 15:14 Відповісти
За соцсети он,*******, переживает..
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05.03.2022 15:19 Відповісти
І багато ти ,гівно,міст України заблокувало? І кому потрібні твої випорожнення в інтернеті? Проси знайомих,щоб копали тобі могилу,а своїх виродків,що там з тобою "блокіраторів," щоб хоч щось від тебе прислали в ту могилу.Конкретніше-БАНДЕРоль...
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05.03.2022 15:19 Відповісти
Тобто доступу до інтернету вони не позбавлені все прекрасно знають які вони визволителі.
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05.03.2022 15:22 Відповісти
Скоро будеш на концерті кабзона, падаль
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05.03.2022 15:23 Відповісти
А на концерте у Кабздона соцсети не нужны. Сиди себе в одном чане с Кабздоном в кипящей смоле и слушай неживого вживую. И так до бесконечности.
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05.03.2022 15:37 Відповісти
Прийде черга кожного ворога. Слава Україні 🇺🇦
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05.03.2022 15:23 Відповісти
Якщо є можливість в кого - ідентифікуйте цю кацапську мразоту та викладить дані, а після того коли його зажмурять - повідомте про цю радісну новину увесь прогресивний світ
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05.03.2022 15:24 Відповісти
Хлопці ,ВСУ, оцю тварину у полон обісцяну, подивимся хто з нас підарас.Треба визначити що за підрозділ.Скот після допросу розсстріляти публічно.
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05.03.2022 15:31 Відповісти
Чекаємо на відео, де воно заслинене і зашмаркане розказує про учєнія!
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05.03.2022 15:43 Відповісти
Кацап ще незнє , що у полон його не візьмуть, кусок уже здохлого лайна!!!
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05.03.2022 15:58 Відповісти
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05.03.2022 16:07 Відповісти
 
 