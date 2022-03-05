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Окупант погрожує українцям: Поки укропи блокують мої соцмережі, оці хлопці блокують їх міста. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти публікують в інтернеті відео з погрозами українцям.
Агресор скаржиться на камеру, що через скарги українців заблоковано його профілі у соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Цікаво, чи розповідатиме він потім стандартну історію про "навчання".
Топ коментарі
+84 Андрей Забигайло
показати весь коментар05.03.2022 14:25
+79 Freya Freya
показати весь коментар05.03.2022 14:25
+57 Roman I 19915c5b
показати весь коментар05.03.2022 14:25
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Будь ласка, зачекайте...
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
скоро по схеме
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
Тарас Шевченко
Хотя было бы интересно, что ты заскулил бы, попав в плен, после демонстрации тебе этого видео.
Заходити і дивитись як воно там умнічало,а потім вирішувати що з ним робити.