Окупант погрожує українцям: Поки укропи блокують мої соцмережі, оці хлопці блокують їхні міста. ВIДЕО

Окупанти публікують в інтернеті відео з погрозами українцям.

Агресор скаржиться на камеру, що через скарги українців заблоковано його профілі у соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цікаво, чи розповідатиме він потім стандартну історію про "навчання".