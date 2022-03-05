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Окупант погрожує українцям: Поки укропи блокують мої соцмережі, оці хлопці блокують їхні міста. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти публікують в інтернеті відео з погрозами українцям.
Агресор скаржиться на камеру, що через скарги українців заблоковано його профілі у соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Цікаво, чи розповідатиме він потім стандартну історію про "навчання".
Топ коментарі
+93 Андрей Забигайло
показати весь коментар05.03.2022 14:25
+89 Freya Freya
показати весь коментар05.03.2022 14:25
+61 Roman I 19915c5b
показати весь коментар05.03.2022 14:25
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Хоча. таких в полон брати лишень для того. щоб живому язик відрізати та ноги з руками переломити!