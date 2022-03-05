УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13088 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні
41 344 104
війна (56107) погрози (459)

Окупант погрожує українцям: Поки укропи блокують мої соцмережі, оці хлопці блокують їхні міста. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти публікують в інтернеті відео з погрозами українцям.

Агресор скаржиться на камеру, що через скарги українців заблоковано його профілі у соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цікаво, чи розповідатиме він потім стандартну історію про "навчання".

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+93
Потом будет блеять про учения...
показати весь коментар
05.03.2022 14:25
+89
Горі у пеклі,гніда кацапська
показати весь коментар
05.03.2022 14:25
+61
Вже тебе ждуть у гості. Ти вже мертва смердюча падаль!
показати весь коментар
05.03.2022 14:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
В чувака шанси вижити наближаються до 0 так висловлюватись в соц. мережах і ще й артелерист, таких в полон не беруть
показати весь коментар
05.03.2022 19:12 Відповісти
Яке воно круте і все із себе таке наворочене! поки в полон не попаде! і вмить стане наволочене!

Хоча. таких в полон брати лишень для того. щоб живому язик відрізати та ноги з руками переломити!
показати весь коментар
06.03.2022 18:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 