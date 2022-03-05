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Пологовий будинок у бомбосховищі в Одесі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через загрози авіаційних ударів армії Росії мами з немовлятами змушені ховатися у бомбосховищах та підвалах.

Відповідне відео публікує у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Пологовий будинок в Одесі у бомбосховищі. 21-е століття, Росія бомбить мирні міста, зносить житлові квартали, російські ракети і бомби загрожують усім без розбору", - написав він.

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Топ коментарі
+9
Творят они, в общем-то, то, что творили всегда - разрушения, боль и смерти. Больше эти пидоры не умеют творить ничего.
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05.03.2022 14:33
+8
Периодически мозг включает самозащиту. Появляется какое-то чувство нереальности происходящего. А потом снова жуткое осознание правды. Что творят, мрази ордынские.
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05.03.2022 14:31
+7
Одесситочки низкий Вам поклон с Западной Украины!!!!!
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05.03.2022 14:30
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ужас
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05.03.2022 14:27 Відповісти
діти війни...
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05.03.2022 14:30 Відповісти
страшные слова на самом деле, дети должны быть только в мире...
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05.03.2022 14:39 Відповісти
беззаперечно...
як і вагітні не мають сидіти по підвалам,..
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05.03.2022 14:44 Відповісти
Одесситочки низкий Вам поклон с Западной Украины!!!!!
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05.03.2022 14:30 Відповісти
Периодически мозг включает самозащиту. Появляется какое-то чувство нереальности происходящего. А потом снова жуткое осознание правды. Что творят, мрази ордынские.
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05.03.2022 14:31 Відповісти
Творят они, в общем-то, то, что творили всегда - разрушения, боль и смерти. Больше эти ****** не умеют творить ничего.
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05.03.2022 14:33 Відповісти
Орда есть, была и будет. Ничего не изменилось. Как быстро слез лёгкий налет цивилизации и вылезло ордынское нутро
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05.03.2022 14:36 Відповісти
а ****** с нато наблюдают ,кто кого, потом ту сторону и примут
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05.03.2022 14:41 Відповісти
Только бы у мамочек от волнений молоко не пропало!
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05.03.2022 14:53 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 15:07 Відповісти
 
 