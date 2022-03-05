Пологовий будинок у бомбосховищі в Одесі. ВIДЕО

Через загрози авіаційних ударів армії Росії мами з немовлятами змушені ховатися у бомбосховищах та підвалах.

Відповідне відео публікує у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Пологовий будинок в Одесі у бомбосховищі. 21-е століття, Росія бомбить мирні міста, зносить житлові квартали, російські ракети і бомби загрожують усім без розбору", - написав він.