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Пологовий будинок у бомбосховищі в Одесі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через загрози авіаційних ударів армії Росії мами з немовлятами змушені ховатися у бомбосховищах та підвалах.
Відповідне відео публікує у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Пологовий будинок в Одесі у бомбосховищі. 21-е століття, Росія бомбить мирні міста, зносить житлові квартали, російські ракети і бомби загрожують усім без розбору", - написав він.
Топ коментарі
+9 Bogdan Resvii
показати весь коментар05.03.2022 14:33
+8 Post-AV
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+7 Слава Свид
показати весь коментар05.03.2022 14:30
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як і вагітні не мають сидіти по підвалам,..