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Українські воїни отримують сучасний космічний зв’язок Starlink від Ілона Маска, - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні сили та усі сили оборони України отримують сучасний космічний зв’язок Starlink від Ілона Маска.

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"Тепер навіть якщо Росія завдасть удару по вузлам зв’язку, управління військами буде збережено, Росія безсила створити перешкоди такому зв’язку. Якість зв’язку набагато вища, ніж у діючих мобільних телефонів, забезпечує широкополосну передачу даних, передає відео у високій якості", - зазначив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск відкрив для України супутникові термінали Starlink

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Топ коментарі
+20
ІЛОНУ МАСКУ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ...
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05.03.2022 14:58
+16
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05.03.2022 14:57
+14
Слава Ілону Маску!
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05.03.2022 14:57
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05.03.2022 14:57 Відповісти
Слава Ілону Маску!
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05.03.2022 14:57 Відповісти
ну вот, у Києві до вулиць видатних іноземців крім вулиці Маккейна будуть ще вулиці Діду Байдена, Нечоси Бориса та Оторви Маска
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05.03.2022 15:21 Відповісти
да ще церкви Святого Джавеліна та Пречистого NLAW
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05.03.2022 15:23 Відповісти
Батут работает
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05.03.2022 14:57 Відповісти
ІЛОНУ МАСКУ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ...
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05.03.2022 14:58 Відповісти
Дякуємо Ілону !

Thanks, Elon ! Ukrainians appreciate you for you support ! 🇺🇦✊👍👍👍
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05.03.2022 14:58 Відповісти
І нашо це розказувати?
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05.03.2022 14:59 Відповісти
а тем временем эрэфия возвращается в средневековье и совковую недоимперию
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05.03.2022 15:00 Відповісти
Треба буде після перемоги передати цьому Ілону Маску пару литрів нормального самогону!
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05.03.2022 15:04 Відповісти
многие лета Илону Маску, невероятный человек и не только за его помощь и поддержку, а за все что он делает для человечества...
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05.03.2022 15:17 Відповісти
 
 