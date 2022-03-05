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"Артем, будут набирать на войну, отбивайся любыми путями", - перехоплення розмови батька-окупанта з сином

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Батько-окупант у розмові із сином радить йому не їхати на війну, а відбиватися з усіх сил.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжую публікувати цикл перехоплення розмов російських окупантів. Вороги деморалізовані, почуваються покинутими, зрадженими. Без палива та постачання. Будемо бити Вас, покидьків, ще міцніше! Мразі! За Чернігів! За Харків! За Маріуполь! За Київ! Перехоплення надані нашими союзниками", - зазначає Геращенко.

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Топ коментарі
+60
А его самка-паскуда ещё ебануть там чего-то требует,чтоб перевернулись. В аду перевернёшься,старая блядь. Все,буквально все на той проклятой территории хуже самого дикого зверья.
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05.03.2022 15:09
+44
Ну как ? Решетки - грилль на башнях танков от джевелинов помогают ?
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05.03.2022 15:05
+44
Це Україна, дєтка


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05.03.2022 15:07
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Ну как ? Решетки - грилль на башнях танков от джевелинов помогают ?
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05.03.2022 15:05 Відповісти
ну, собссно, решетки целые же ж?..
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05.03.2022 15:06 Відповісти
І шашличок всередені.
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05.03.2022 15:08 Відповісти
Ха..Действительно.Хто же очевидно.
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05.03.2022 15:19 Відповісти
решетки целые всё штатно сработало
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05.03.2022 15:12 Відповісти
да решётки не того калибра просто оказались )))
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05.03.2022 15:14 Відповісти
не той конфигурации
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05.03.2022 15:22 Відповісти
Ну да, лучше мясо поджаривается.
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05.03.2022 15:15 Відповісти
Конечно! корочка золотистее получается, не так мясо пригорает.
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05.03.2022 15:21 Відповісти
Це Україна, дєтка


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05.03.2022 15:07 Відповісти
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05.03.2022 15:14 Відповісти
А его самка-паскуда ещё ******* там чего-то требует,чтоб перевернулись. В аду перевернёшься,старая *****. Все,буквально все на той проклятой территории хуже самого дикого зверья.
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05.03.2022 15:09 Відповісти
Та це все фейк, оні же нє зналі, оні на учєніях
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05.03.2022 15:19 Відповісти
мама любит сына...відчуваєте? яка материнська любов у кацапні?
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05.03.2022 15:09 Відповісти
кацапосамкі чекають на сім мільонів фублєй, які вони отримають коли іх лічінкі зажмурятсо.
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05.03.2022 15:11 Відповісти
Мамка понравилось, муж к смерти готовится, сына вот-вот заберут на войну, а у дуры только одно в башке - убить побольше мирных жителей.
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05.03.2022 15:11 Відповісти
Це не мамка, це мокшанська самка, яка ще м'яса нарАжаєт.
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05.03.2022 15:14 Відповісти
Старий загарбник на своїй шкурі відчув "гостинність", і тепер ділиться з молодшим. Ну що ж, має рацію.
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05.03.2022 15:12 Відповісти
На кассе - Можно без сдачи....?
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05.03.2022 15:13 Відповісти
піззззздец..мама..розмовляє. з сином.їй цікава яка буква у них...****** туда...по ніх...Уявляєте!
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05.03.2022 15:14 Відповісти
Да ,ВСЕХ вас тварей ватных мы убьём к ****** ...по другому никак ..
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05.03.2022 15:15 Відповісти
Артьомка, в кишені візьми зернятка яблук !


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05.03.2022 15:15 Відповісти
..........не знали , на учения привезли , первый раз, я не стрелял вообщееееее..............ВДРУГ РЯДОМ Е9АНУЛО И НЕМАЕ МОСКАЛЯЯЯЯЯ..................только так !!!
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05.03.2022 15:17 Відповісти
Во Во..тільки но хотів написати..про ІХТАМНЄТИ і Ученія у них..ВСЬО прекрасно вони знали...Це військова легенда така--учєнія.
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05.03.2022 15:20 Відповісти
Надеюсь, что его, хероя с рф, уже грохнули...
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05.03.2022 15:17 Відповісти
Адні русафоби вакруг...
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05.03.2022 15:19 Відповісти
Судя по всему они зависли в Демидове.
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05.03.2022 15:20 Відповісти
надіюсь геолокація покаже..
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05.03.2022 15:21 Відповісти
зато жена - ура патриотка: е...ните по ним!
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05.03.2022 15:21 Відповісти
Народная примета: если в городе нет привычных стай воронья, значит мудрые птахи на наших мирных полях заняты ответственной работой- утилизируют гнилое парашинское мясо.
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05.03.2022 15:24 Відповісти
Свіноматка дочекається і синочка свого і чоловіка по частинках.
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05.03.2022 15:43 Відповісти
Самка кацапская , жесть, ******* по детям Украины...мутанты вшивые, мало для вас трупов ,мало!
Чтоб ты ,**** стекломойная , в гробу перевернулась вместе со своей личинкой Артемкой, ваш папа скоро будет ждать вас в аду.
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05.03.2022 15:52 Відповісти
Vot i ruskij duh papjorl , samka takaja mrazotnaja , paetamu neberite plennih , ani balnije orki !!!
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05.03.2022 16:02 Відповісти
Свиноматка переживає, щоб синок не вернувся, гроші виплатять же.
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05.03.2022 16:11 Відповісти
 
 