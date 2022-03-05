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"Артем, будут набирать на войну, отбивайся любыми путями", - перехоплення розмови батька-окупанта з сином
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Батько-окупант у розмові із сином радить йому не їхати на війну, а відбиватися з усіх сил.
Про це повідомив на своєму телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжую публікувати цикл перехоплення розмов російських окупантів. Вороги деморалізовані, почуваються покинутими, зрадженими. Без палива та постачання. Будемо бити Вас, покидьків, ще міцніше! Мразі! За Чернігів! За Харків! За Маріуполь! За Київ! Перехоплення надані нашими союзниками", - зазначає Геращенко.
Топ коментарі
+60 Garry Grant
показати весь коментар05.03.2022 15:09
+44 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар05.03.2022 15:05
+44 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар05.03.2022 15:07
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Чтоб ты ,**** стекломойная , в гробу перевернулась вместе со своей личинкой Артемкой, ваш папа скоро будет ждать вас в аду.