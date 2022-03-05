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Потужний вибух в Києві. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У суботу, 5 березня, в українській столиці стався потужний вибух, який чули на правому березі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УНІАН".

Як повідомляють Телеграм-канали, ймовірно, було збито ворожу ракету. Наразі інформація уточнюється. "Киевский движ" пише: "За попередньою інформацією, було збито ракету, інформація уточнюється". Також опубліковано відео, в якому чітко чути дуже гучний вибух.

Як повідомляє "Україна 24", у Святошинському районі Києва ракета прилетіла до житлового кварталу.

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а я думаю что оно там так дымит
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05.03.2022 15:29 Відповісти
 
 