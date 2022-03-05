Розмова окупанта з батьками: Ми наче в гостях, не як у полоні. Я мабуть краще тут пересиджу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захоплений в полон російський окупант розповів батькам про добрі умови утримання в українському полоні.
Відповідне відео опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Окупант з Удмуртії розказав батькам, що в полоні перебуває все його відділення - восьмеро людей.
"Ставляться дуже добре. Ми наче в гостях, не як у полоні. ... У зв'язку із ситуацією краще, напевно, тут перечекати, ніж взагалі", - каже він батькам.
Окупант визнав, що його армія бомбить мирні міста та об’єкти цивільної інфраструктури.
"Взагалі головою не думають. Показують відео, як бомблять мирне населення. Багато військових просто складають зброю і йдуть на кордон або здаються в полон так само", - каже він.
Мати окупанта відповідає, що інформації про полонених багато у місцевих ЗМІ, згадуючи видання з Удмуртії та Самари.
Будь ласка, зачекайте...
Влад дает экономике России +\- шесть месяцев
Начнем с того, что власть РФ в своих заявлениях признала, что они не ожидали такой лавины санкций. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Шохин и вице-премьер РФ Борисов вчера синхронно отметили, что «такой масштаб и последствия санкций невозможно было просчитать». А миллиардер Олег Дерипаска отметил, что «РФ ждет жесточайший экономический кризис»: "Мы с таким вызовом еще не сталкивались никогда, я по себе понимаю лучше других, как это и что, и какие реально возможности. Когда люди вам говорят: опустят железный занавес, не опустят железный занавес. Его уже опустили, это уже факт... Нас ждет жесточайший экономический кризис. Можете умножить кризис 1998г на три, чтобы понять масштабы».
JPMorgan уже предупредил, что дефолт России может быть следующим. (JPMorgan warns a Russian default could be next.). Все рейтинговые агентства синхронно обрушили рейтинг РФ до «мусорного». Если 2 из 3 агентств это делают, инвесторы обязаны выйти из российских активов, т.к. устав не позволяет держать бумаги с "мусорным" рейтингом. Fitch в отчете написал, что ждет еще новых санкций против РФ, а те, что уже введены представляют собой "огромный шок" для основных принципов кредитоспособности РФ и могут подорвать ее готовность обслуживать госдолг.
Запад заблокировал резервы РФ. Курс у них упал с 75 до начала войны до 118 на сегодня, т.е. +57% за неделю. Но это курс на бумаге, Мосбиржа не работает, в банках доллар не купить. Сегодня они ввели комиссию 30% на покупку валюты физлицами на бирже. На руках доллар уже по 200 рублей.
Курс падает каждую секунду. Хотя они сейчас продают всю валюту, все резервы что накопили ранее чтобы поддержать рубль. Плюс обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки. Но это не поможет, сейчас они очень быстро спалят весь ликвидный резерв, выручка экспортеров также упадет в разы, т.к. целые отрасли под санкциями. Плюс война обходится Путину в $20 млрд в день (по подсчетам бывшего депутата Госдумы).
А остальные резервы заблокированы и рубль повалится все ниже и ниже. А это снежный ком - «утрата доверия внутри страны спровоцирует отток банковских депозитов и долларизацию» (цитата из отчета Fitch от 02.03.2022).
По долгам РФ уже отказалась платить. ЦБ РФ разъяснил: запрещены валютные операции с нерезидентами, связанные с займами. И это касается как новых обязательств, так и старых. Иначе это можно понять так: Россия решила не платить по долгам иностранцам.
А это дефолт. А вот синонимы дефолта по МВФ: девальвация, инфляция, безработица, банкротства, пустые магазины, набеги на банки, социальные протесты, насилие на улицах, мародёрство.
Эмбарго на покупку нефти и газа еще нет, но покупатели ввели это эмбарго самостоятельно. «Люди уже не прикасаются к русской нефти», - говорят в Energy Aspects. Экспортные посредники - банки, страховщики и танкерные компании, а также международные нефтяные компании - "фактически ввели санкции сами, т.е. ввели запрет на покупки российской нефти», - сказал аналитик Oil Price Information Service.
Т.е. скоро и продавать будет нечего и добывать невозможно без западных компаний и технологий, а уже все западные компании объявили, что прекращают операции по добыче нефти и газа в РФ (Exxon Mobil, Shell, Wintershall Dea и т.д.).
США также ввели вчера в отношении РФ меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа. Ни одна компания в мире не продаст оборудование в РФ для добычи нефти и газа. Никто не захочет иметь дело со Штатами, даже Китай.
Таким образом, все это приведет к схлопыванию нефтегазовой отрасли РФ, общему сокращению выручки от экспорта российских энергоносителей и, соответственно, к катастрофическому падению доходов российского бюджета. Денег нет.
Далее, отключение от SWIFT. Да, пока 7 банков. Но, опять-таки, все это глобальная финансовая система. США контролируют весь финансовый мир. Будет как с нефтью. Остальные мировые банки также будут отказывать в платежах, т.е. также фактически введут санкции сами. "Если российские банки отключат от SWIFT, "холодная война" будет казаться детской игрой", - признавал глава "Сбера" Герман Греф еще в 2017г.
Отключение от SWIFT это крах российской промышленности. Через банки производятся расчеты российских компаний, в том числе энергетического сектора, с иностранными компаниями-покупателями. Через эти же банки российские компании рассчитываются за импорт продовольствия, бытовой техники, гаджетов, сырья, услуг. Теперь ничего из перечисленного не будет. Что это значит для рядовых россиян? Находящиеся в РФ компании не смогут закупать товары, поставляемые в магазины. Это означает постепенное исчезновение с полок магазинов всех импортных товаров.
Мой прогноз по итогам 2022г падение ВВП России - до 30% (реальное, а не то что они «нарисуют»), инфляция минимум 50%...
Теперь наличная валюта. ЕС уже запретил ввозить в РФ евро. Т.е. российские банки отрезаны от западных денег. В банках никто валюту с депозитов не отдаст. Будут сначала просить, а потом, думаю, будут принудительно переводить валютные вклады в рубли. Инфляция будет зашкаливать. А там, не за горами, и национализации вкладов в условиях «военного положения».
Далее. Под санкциями целые отрасли, плюс я постоянно пишу, как даже безотносительно санкций, в знак протеста против геноцида РФ в Украине, ежечасно сотни иностранных компаний выходят из РФ. Целые отрасли. Миллионы рабочих мест в РФ.
Беру, например, по Росстату отрасль по виду деятельности «производство автотранспортных средств». 38 заводов в 24 городах, 200 тыс занятых. Все эти заводы остановились. Даже те, кто собирал российский металлолом, типа «Автоваза». «Из-за дефицита электронных компонентов»- сказано в их релизе. 200 тыс человек на улице. Целые моногорода.
Теперь запчасти. Дистрибьюторы в РФ сегодня сообщили, что 90% поставщиков автозапчастей из ЕС остановили поставки в РФ. Тоже целая отрасль. Десятки тысяч рабочих мест.
155 магазинов в РФ, например, у H&M. Сколько это рабочих мест? Продавцы, администрация, водители и т.д. А дальше по цепочке- аренда, коммуналка и т.д. Сколько уже таких компаний ушли из РФ за неделю? Сотни. Найки, адидасы, алкоголь, добыча золота, деллы, ди-эйч-элы и сотни-сотни других.
Далее - полная воздушная изоляция РФ и, соответственно, крах авиационной отрасли РФ. Российским авиакомпаниям пришлось полностью отказаться от эксплуатации самолетов как европейского производства «Аэрбас», так и американских «Боинг», т.к. ЕС объявил о запрете продаж, лизинга, передачи или экспорта самолетов и любых компонентов в РФ. Запрет касается не только новых контрактов, разрываются также и существующие лизинговые контракты в течение 30 дней. Также европейские власти запретили поставлять запчасти, ремонтировать и обслуживать европейские «Аэрбасы» у российских авиакомпаний. А американская Boeing заявила об остановке технической поддержки российских авиакомпаний, предоставления запасных частей и обслуживания своих самолетов в РФ. Российские перевозчики должны будут вернуть самолеты, которые находятся в собственности европейских лизинговых компаний. Это и «Аэрбасы» и «Боинги». В парке российских авиакомпаний 337 самолетов, зарегистрированных в ЕС, и 308 американских самолетов. Всего российские перевозчики эксплуатируют 980 пассажирских самолетов, 777 из них находятся в лизинге (и у иностранных, и у российских лизингодателей).
И т.д. и т.д. и т.д. Любая отрасль пострадает по цепочке.
Рабочие места в нефте- и газодобыче, о которых я говорил выше. Wintershall Dea, НОВАТЭК, Exxon Mobil, Shell и т.д.
Все небо для РФ закрыто, все порты закрыты. РФ полностью изолирована от цивилизованного мира. Практически нельзя ни экспортировать, ни импортировать. Заменить импорт России нечем. Импорт РФ в 2021г составил $296 млрд. При курсе 130-140 и инфляции 40%, начнутся бунты. Без импортных деталей начнутся инфраструктурные аварии и катастрофы.
Крупнейшие мировые логистические компании из-за подсанкционных товаров уже не везут импорт в РФ.
А даже то, что разрешено-продукты и медикаменты - придет испорченным, предупреждают они. «Таможенные органы в ЕС и Великобритании проверяют все контейнеры, ввозимые в РФ и вывозимые транзитом через их терминалы и порты, для выявления подпадающих под санкции товаров. Грузы с продуктами питания и медикаментов в РФ могут быть испорчены из-за значительных задержек в портах и на таможне»,- сообщила своим клиентам вчера судоходная группа Maersk.
Maersk и две другие крупные контейнерные линии остановили отправку грузов в РФ и из РФ. Под остановку не попали продукты питания, медицинские и гуманитарные товары. Но Maersk заявила, что не может предоставить никаких гарантий и видит «значительный риск для скоропортящихся грузов». «При размещении заказов на скоропортящиеся грузы, значительные задержки в ключевых перевалочных узлах, могут повредить груз», - говорится в бюллетене Maersk.
Итак, по производственной цепочке кризис коснется каждого(!)жителя РФ без исключения. Безработица будет более 30%. Экономика схлопнется, незаблокированные резервы скоро будут исчерпаны и у правительства не будет возможности выплачивать зарплаты и пенсии.
Т.е. после скорого промышленного коллапса, уже через месяц-два РФ ждет гуманитарно-социальный коллапс.
Сколько у людей в заначках? Сколько они протянут при таких ценах и без работы? Месяц-два? В феврале у них был опрос- если россияне потеряют работу, большинство из них (62%) продержатся на свои накопления не более трех месяцев, 19% - в течен
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
Но и это уже хоть какой-то сдвиг.
Тут хорошо, ну не получілось вбивати, здався.... Погудували, поспав, приїжджайте, вбивайте, як попадете в полон, то нічо, українці добрі !
Я фігєю з такої реклами ! Ви там подуріли ?!
Как минимум должны ипашить на уборке трупов своих ихтамнетов.
Хто домислився таке в ефір пускати?!?!
Так вони на нас як сарана полізуть!