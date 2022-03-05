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Розмова окупанта з батьками: Ми наче в гостях, не як у полоні. Я мабуть краще тут пересиджу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захоплений в полон російський окупант розповів батькам про добрі умови утримання в українському полоні.

Відповідне відео опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупант з Удмуртії розказав батькам, що в полоні перебуває все його відділення - восьмеро людей.

"Ставляться дуже добре. Ми наче в гостях, не як у полоні. ... У зв'язку із ситуацією краще, напевно, тут перечекати, ніж взагалі", - каже він батькам.

Окупант визнав, що його армія бомбить мирні міста та об’єкти цивільної інфраструктури.

"Взагалі головою не думають. Показують відео, як бомблять мирне населення. Багато військових просто складають зброю і йдуть на кордон або здаються в полон так само", - каже він.

Мати окупанта відповідає, що інформації про полонених багато у місцевих ЗМІ, згадуючи видання з Удмуртії та Самари.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+34
теперь им вообще не будет страшно идти воевать против Украины
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05.03.2022 16:16
+24
Шо то за реклама ?1

Тут хорошо, ну не получілось вбивати, здався.... Погудували, поспав, приїжджайте, вбивайте, як попадете в полон, то нічо, українці добрі !

Я фігєю з такої реклами ! Ви там подуріли ?!
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05.03.2022 16:21
+20
В гостях он ****. Разорвать пидаров.
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05.03.2022 16:19
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теперь им вообще не будет страшно идти воевать против Украины
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05.03.2022 16:16 Відповісти
И тоже станут беженцами от *****.
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05.03.2022 16:25 Відповісти
Ні, їм не страшно буде здаватися у полон.
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05.03.2022 16:27 Відповісти
ФСБ сране - идинахуй.
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05.03.2022 16:36 Відповісти
Им не будет страшно сдаваться а воевать будет страшно , кто не сдался сдох как бешенная собака.
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05.03.2022 16:57 Відповісти
Эта статья написана в соавторстве с одним из лучших финансовых аналитиков Украины Vlad Ponomar.
Влад дает экономике России +\- шесть месяцев

Начнем с того, что власть РФ в своих заявлениях признала, что они не ожидали такой лавины санкций. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Шохин и вице-премьер РФ Борисов вчера синхронно отметили, что «такой масштаб и последствия санкций невозможно было просчитать». А миллиардер Олег Дерипаска отметил, что «РФ ждет жесточайший экономический кризис»: "Мы с таким вызовом еще не сталкивались никогда, я по себе понимаю лучше других, как это и что, и какие реально возможности. Когда люди вам говорят: опустят железный занавес, не опустят железный занавес. Его уже опустили, это уже факт... Нас ждет жесточайший экономический кризис. Можете умножить кризис 1998г на три, чтобы понять масштабы».

JPMorgan уже предупредил, что дефолт России может быть следующим. (JPMorgan warns a Russian default could be next.). Все рейтинговые агентства синхронно обрушили рейтинг РФ до «мусорного». Если 2 из 3 агентств это делают, инвесторы обязаны выйти из российских активов, т.к. устав не позволяет держать бумаги с "мусорным" рейтингом. Fitch в отчете написал, что ждет еще новых санкций против РФ, а те, что уже введены представляют собой "огромный шок" для основных принципов кредитоспособности РФ и могут подорвать ее готовность обслуживать госдолг.

Запад заблокировал резервы РФ. Курс у них упал с 75 до начала войны до 118 на сегодня, т.е. +57% за неделю. Но это курс на бумаге, Мосбиржа не работает, в банках доллар не купить. Сегодня они ввели комиссию 30% на покупку валюты физлицами на бирже. На руках доллар уже по 200 рублей.

Курс падает каждую секунду. Хотя они сейчас продают всю валюту, все резервы что накопили ранее чтобы поддержать рубль. Плюс обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки. Но это не поможет, сейчас они очень быстро спалят весь ликвидный резерв, выручка экспортеров также упадет в разы, т.к. целые отрасли под санкциями. Плюс война обходится Путину в $20 млрд в день (по подсчетам бывшего депутата Госдумы).

А остальные резервы заблокированы и рубль повалится все ниже и ниже. А это снежный ком - «утрата доверия внутри страны спровоцирует отток банковских депозитов и долларизацию» (цитата из отчета Fitch от 02.03.2022).

По долгам РФ уже отказалась платить. ЦБ РФ разъяснил: запрещены валютные операции с нерезидентами, связанные с займами. И это касается как новых обязательств, так и старых. Иначе это можно понять так: Россия решила не платить по долгам иностранцам.

А это дефолт. А вот синонимы дефолта по МВФ: девальвация, инфляция, безработица, банкротства, пустые магазины, набеги на банки, социальные протесты, насилие на улицах, мародёрство.

Эмбарго на покупку нефти и газа еще нет, но покупатели ввели это эмбарго самостоятельно. «Люди уже не прикасаются к русской нефти», - говорят в Energy Aspects. Экспортные посредники - банки, страховщики и танкерные компании, а также международные нефтяные компании - "фактически ввели санкции сами, т.е. ввели запрет на покупки российской нефти», - сказал аналитик Oil Price Information Service.

Т.е. скоро и продавать будет нечего и добывать невозможно без западных компаний и технологий, а уже все западные компании объявили, что прекращают операции по добыче нефти и газа в РФ (Exxon Mobil, Shell, Wintershall Dea и т.д.).

США также ввели вчера в отношении РФ меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа. Ни одна компания в мире не продаст оборудование в РФ для добычи нефти и газа. Никто не захочет иметь дело со Штатами, даже Китай.

Таким образом, все это приведет к схлопыванию нефтегазовой отрасли РФ, общему сокращению выручки от экспорта российских энергоносителей и, соответственно, к катастрофическому падению доходов российского бюджета. Денег нет.

Далее, отключение от SWIFT. Да, пока 7 банков. Но, опять-таки, все это глобальная финансовая система. США контролируют весь финансовый мир. Будет как с нефтью. Остальные мировые банки также будут отказывать в платежах, т.е. также фактически введут санкции сами. "Если российские банки отключат от SWIFT, "холодная война" будет казаться детской игрой", - признавал глава "Сбера" Герман Греф еще в 2017г.

Отключение от SWIFT это крах российской промышленности. Через банки производятся расчеты российских компаний, в том числе энергетического сектора, с иностранными компаниями-покупателями. Через эти же банки российские компании рассчитываются за импорт продовольствия, бытовой техники, гаджетов, сырья, услуг. Теперь ничего из перечисленного не будет. Что это значит для рядовых россиян? Находящиеся в РФ компании не смогут закупать товары, поставляемые в магазины. Это означает постепенное исчезновение с полок магазинов всех импортных товаров.

Мой прогноз по итогам 2022г падение ВВП России - до 30% (реальное, а не то что они «нарисуют»), инфляция минимум 50%...

Теперь наличная валюта. ЕС уже запретил ввозить в РФ евро. Т.е. российские банки отрезаны от западных денег. В банках никто валюту с депозитов не отдаст. Будут сначала просить, а потом, думаю, будут принудительно переводить валютные вклады в рубли. Инфляция будет зашкаливать. А там, не за горами, и национализации вкладов в условиях «военного положения».

Далее. Под санкциями целые отрасли, плюс я постоянно пишу, как даже безотносительно санкций, в знак протеста против геноцида РФ в Украине, ежечасно сотни иностранных компаний выходят из РФ. Целые отрасли. Миллионы рабочих мест в РФ.

Беру, например, по Росстату отрасль по виду деятельности «производство автотранспортных средств». 38 заводов в 24 городах, 200 тыс занятых. Все эти заводы остановились. Даже те, кто собирал российский металлолом, типа «Автоваза». «Из-за дефицита электронных компонентов»- сказано в их релизе. 200 тыс человек на улице. Целые моногорода.

Теперь запчасти. Дистрибьюторы в РФ сегодня сообщили, что 90% поставщиков автозапчастей из ЕС остановили поставки в РФ. Тоже целая отрасль. Десятки тысяч рабочих мест.

155 магазинов в РФ, например, у H&M. Сколько это рабочих мест? Продавцы, администрация, водители и т.д. А дальше по цепочке- аренда, коммуналка и т.д. Сколько уже таких компаний ушли из РФ за неделю? Сотни. Найки, адидасы, алкоголь, добыча золота, деллы, ди-эйч-элы и сотни-сотни других.

Далее - полная воздушная изоляция РФ и, соответственно, крах авиационной отрасли РФ. Российским авиакомпаниям пришлось полностью отказаться от эксплуатации самолетов как европейского производства «Аэрбас», так и американских «Боинг», т.к. ЕС объявил о запрете продаж, лизинга, передачи или экспорта самолетов и любых компонентов в РФ. Запрет касается не только новых контрактов, разрываются также и существующие лизинговые контракты в течение 30 дней. Также европейские власти запретили поставлять запчасти, ремонтировать и обслуживать европейские «Аэрбасы» у российских авиакомпаний. А американская Boeing заявила об остановке технической поддержки российских авиакомпаний, предоставления запасных частей и обслуживания своих самолетов в РФ. Российские перевозчики должны будут вернуть самолеты, которые находятся в собственности европейских лизинговых компаний. Это и «Аэрбасы» и «Боинги». В парке российских авиакомпаний 337 самолетов, зарегистрированных в ЕС, и 308 американских самолетов. Всего российские перевозчики эксплуатируют 980 пассажирских самолетов, 777 из них находятся в лизинге (и у иностранных, и у российских лизингодателей).

И т.д. и т.д. и т.д. Любая отрасль пострадает по цепочке.

Рабочие места в нефте- и газодобыче, о которых я говорил выше. Wintershall Dea, НОВАТЭК, Exxon Mobil, Shell и т.д.

Все небо для РФ закрыто, все порты закрыты. РФ полностью изолирована от цивилизованного мира. Практически нельзя ни экспортировать, ни импортировать. Заменить импорт России нечем. Импорт РФ в 2021г составил $296 млрд. При курсе 130-140 и инфляции 40%, начнутся бунты. Без импортных деталей начнутся инфраструктурные аварии и катастрофы.

Крупнейшие мировые логистические компании из-за подсанкционных товаров уже не везут импорт в РФ.

А даже то, что разрешено-продукты и медикаменты - придет испорченным, предупреждают они. «Таможенные органы в ЕС и Великобритании проверяют все контейнеры, ввозимые в РФ и вывозимые транзитом через их терминалы и порты, для выявления подпадающих под санкции товаров. Грузы с продуктами питания и медикаментов в РФ могут быть испорчены из-за значительных задержек в портах и на таможне»,- сообщила своим клиентам вчера судоходная группа Maersk.

Maersk и две другие крупные контейнерные линии остановили отправку грузов в РФ и из РФ. Под остановку не попали продукты питания, медицинские и гуманитарные товары. Но Maersk заявила, что не может предоставить никаких гарантий и видит «значительный риск для скоропортящихся грузов». «При размещении заказов на скоропортящиеся грузы, значительные задержки в ключевых перевалочных узлах, могут повредить груз», - говорится в бюллетене Maersk.

Итак, по производственной цепочке кризис коснется каждого(!)жителя РФ без исключения. Безработица будет более 30%. Экономика схлопнется, незаблокированные резервы скоро будут исчерпаны и у правительства не будет возможности выплачивать зарплаты и пенсии.

Т.е. после скорого промышленного коллапса, уже через месяц-два РФ ждет гуманитарно-социальный коллапс.

Сколько у людей в заначках? Сколько они протянут при таких ценах и без работы? Месяц-два? В феврале у них был опрос- если россияне потеряют работу, большинство из них (62%) продержатся на свои накопления не более трех месяцев, 19% - в течен
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05.03.2022 16:16 Відповісти
А насправді все відбудеться набагато швидше.
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05.03.2022 16:22 Відповісти
Повезло свиноматке...выкидыша не забаранили...
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05.03.2022 16:16 Відповісти
Свои посадят лет на 20
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05.03.2022 16:23 Відповісти
Скорей замочат и где-нибудь прикопают.
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05.03.2022 16:26 Відповісти
Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
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05.03.2022 16:17 Відповісти
Так не повинно бути. Вони не мають каяття вбиваючи наших дітей. Вони повинні страждати безперервно
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05.03.2022 16:17 Відповісти
Так немає бути.Вони мають боятися йти воювати.
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05.03.2022 16:18 Відповісти
Недалеко 9 мая. На любимый праздник рашистов надо провести их колонной по Хрещатику в тех лохмотьях, в которых их брали в плен, а после них смыть рашистскую грязь и испражнения с Хрещатика пожарными машинами и машинами уборки улиц.
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05.03.2022 16:46 Відповісти
Германия начала отказываться от российского газа, - Макогон
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05.03.2022 16:19 Відповісти
Если это достоверная информация - то отлично!
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05.03.2022 16:23 Відповісти
https://youtu.be/l9Nbi7V9PuE
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05.03.2022 16:29 Відповісти
Честно говоря - слабенький митинг, даже дорогу не перекрывают. Да и не понятно, против чего собрались, против войны, или из-за скачка доллара и начавшегося исчезновения продуктов.
Но и это уже хоть какой-то сдвиг.
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05.03.2022 16:37 Відповісти
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05.03.2022 16:31 Відповісти
Пока только планируют отказываться
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06.03.2022 15:04 Відповісти
Нет, пока только планируют отказываться,G7 вроде все согласны. Вряд ли быстро это будет
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06.03.2022 15:07 Відповісти
В гостях он ****. Разорвать пидаров.
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05.03.2022 16:19 Відповісти
Обітатєлі ****** вперше в житті дізнались що таке цивілізований світ.
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05.03.2022 16:20 Відповісти
Шо то за реклама ?1

Тут хорошо, ну не получілось вбивати, здався.... Погудували, поспав, приїжджайте, вбивайте, як попадете в полон, то нічо, українці добрі !

Я фігєю з такої реклами ! Ви там подуріли ?!
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05.03.2022 16:21 Відповісти
Ні... ну насправді Повинні ж бути якісь межі! Може давайте похвалимо їх
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05.03.2022 16:32 Відповісти
Промо ролик. Кацапа с автоматом, приезжай, не обидим. Для кого это? Это снова путь к нашей второсортности и никчемности. Кто продвигвет это? Богоизбранные у корыта.
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05.03.2022 18:02 Відповісти
Це радісно- щасливе бекання, і надія пересидіти,плювок в обличчя загиблих від рук оккупанта!
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05.03.2022 16:21 Відповісти
Курорт, млять, им устроили
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05.03.2022 16:22 Відповісти
Думаю он в "гостях" только потому, что конкретно его отделение не совершило жутких преступлений против мирных
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05.03.2022 16:23 Відповісти
СвиноМатка даже не допрет кто послал ее вылупка на ВОЙНУ.... свечки ходит ставить.... надо как чечены с кацапским сбродом поступать...
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05.03.2022 16:23 Відповісти
Пля, в гостях они...
Как минимум должны ипашить на уборке трупов своих ихтамнетов.
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05.03.2022 16:25 Відповісти
охринеть. реального удмурта поймали. всем известно что именно мордва и удмурты это главные племена монголоидов на роиське вперде.у меня вопрос к той самке которая с этим азиатом говорит. а какому божеству она молится?
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05.03.2022 16:27 Відповісти
отец спрашивает есть ли там безопасность от русских войск)))
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05.03.2022 16:31 Відповісти
Розслідування і ще раз розслідування всіх їхніх злочинів - ми маємо провести після війни разом зі світом публічний процес над всіми військовими злочинцями щоб інші добре подумали виконуючи такі накази
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05.03.2022 16:34 Відповісти
Ему тут так комфортно, что он сейчас еще переехать попросится
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05.03.2022 16:34 Відповісти
Ну тепер всі плєнні будуть служити в "гостьовому стройбаті". "По мастям" самі розберуться... Назад не хоче бо розуміє що знов пошлють "іскупать позор кровью" і наступного разу вже так не пощастить...
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05.03.2022 16:37 Відповісти
Он надеется, что их в гостиницах расселят "всё включено"... 🤔
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05.03.2022 16:43 Відповісти
кто отвечает за плен?? вы там нормальные вообще????
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05.03.2022 16:45 Відповісти
даремно ми так з ними панькаємось
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05.03.2022 16:46 Відповісти
Я фігєю з такої реклами ! Ви там подуріли ?! ....Бандерівець, ащо тобі не подобається? Зайшли на нашу територію і здалися в полон, бо знають, що так хоч живими залишаться. Що тобі не так? Менше стрілятимуть. Менше жертв з боку ВСУ
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05.03.2022 16:52 Відповісти
кожен кацап, який прийшов в Україну зі зброєю повинен бути вбитим! Ніяких полонених.
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05.03.2022 17:07 Відповісти
"МИ НАЧЕ В ГОСТЯХ..." - це шо хрень???? Їх ще й годувати? Може в хостел поселити??? -
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05.03.2022 17:13 Відповісти
Всіх в підвал! Не годувати, не поїти! Бити кожен день дубиною. Придурюється, скотина. Такий собі пай-мальчик.
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05.03.2022 17:41 Відповісти
З початку війни у Чечні цих цапорилих спершу відпускали з полону , то вони лізти як таргани , а коли почали голови різати ,то почали сцятися
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05.03.2022 17:14 Відповісти
Ось це для раша-пропаганди: російських зольдатен зустрічають як гостей!

Хто домислився таке в ефір пускати?!?!
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05.03.2022 17:50 Відповісти
Тепер що? Нам їх кормить прийдеться?!!!
Так вони на нас як сарана полізуть!
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05.03.2022 18:59 Відповісти
Это все не деморализует врага!
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05.03.2022 21:34 Відповісти
 
 