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Нас намагалися зламати, але ми стоїмо до кінця, - поліцейські Харківщини. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Окупанти зруйнували будівлю ГУНП в Харківській області. Але правоохоронці продовжують боронити свою землю.

Відповідне відео поліцейські опублікували в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ті, хто закликають нас скласти зброю, ще не зрозуміли: це наша земля, і ми будемо битися до перемоги. Всі наші підрозділи давно у повній бойовій готовності. Силові структури, бійці територіальної оборони, прості мешканці - всі готові дати вам відсіч. Не сподівайтесь: ви нас не зламаєте", - каже поліцейській на відео.

Автор: Ольга Лузан
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05.03.2022 16:50 Відповісти
ХЛОПЦІ, Я БІЛЬШЕ НЕ БУДУ ПЕРЕВИЩУВАТИ ШВИДКІСТЬ, ПРОЇЖДЖАТИ НА ЖОВТИЙ І НЕ ПРИСТЬОБУВАТИ ПАСОК БЕЗПЕКИ. АБИ ВИ ТРИМАЛИСЬ!
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05.03.2022 16:52 Відповісти
Вчера аэродром "Кульбакино" в Николаеве освободили патрульная полиция ! Могут когда нужно !
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05.03.2022 17:08 Відповісти
Слава украинцам! Давите кацапов, хай дохнут говнюки
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05.03.2022 16:53 Відповісти
Красавчики - мочите русских фашистов чтобы гитлер в гробу ссался
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05.03.2022 16:56 Відповісти
Тримайтесь, браття! Героям слава!!!
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05.03.2022 17:04 Відповісти
https://youtu.be/OYCtZXMUgHM
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05.03.2022 17:22 Відповісти
Дуже круто ! Особливо у порівнянні з 2013-14 ми роками. Дякую, хлопці! Ви неймовірні!
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05.03.2022 18:25 Відповісти
 
 