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Нас намагалися зламати, але ми стоїмо до кінця, - поліцейські Харківщини. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Окупанти зруйнували будівлю ГУНП в Харківській області. Але правоохоронці продовжують боронити свою землю.
Відповідне відео поліцейські опублікували в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ті, хто закликають нас скласти зброю, ще не зрозуміли: це наша земля, і ми будемо битися до перемоги. Всі наші підрозділи давно у повній бойовій готовності. Силові структури, бійці територіальної оборони, прості мешканці - всі готові дати вам відсіч. Не сподівайтесь: ви нас не зламаєте", - каже поліцейській на відео.
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