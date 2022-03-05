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Туреччина (2248) підтримка (387) Олена Зеленська (225)

Перша леді Туреччини звернулася до українців зі словами підтримки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Еміне Ердоган, дружина президента Туреччини Реджепа Ердогана, записала відозвернення на підтримку народу України.

Відео оприлюднила у фейсбуці перша леді України Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу, щоб ви знали, що я глибоко засмучена нападами на Україну. Туреччина уважно слідкує за всіма новинами. Турецький народ молиться за добрих людей України", - сказала Еміне Ердоган.

Перша леді Туреччини згадала сумний досвід її країни. "Наші сторінки історії наповнені достатньою кількістю воєн і сліз. І всі ми знаємо гіркі наслідки війни", - сказала вона.

Еміне Ердоган закликала припинити війну.

"Діти повинні піднімати голову лише для того, щоб спостерігати, як повітряні кулі злітають у небо, а не дивитися на бомби, що падають на них", - наголосила вона.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+68
Спасибо! И за байрактары отдельное)
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05.03.2022 17:32
+21
Російські окупанти залишили центр Херсона. Мер звернувся до громадян: я вами пишаюсь...

КИЇВ. 5 березня. УНН. Жителі Херсону другий день поспіль виходять на мітинги на підтримку України і проти російських окупантів. Повідомляється, що загарбники покинули місто. Міський голова оприлюднив звернення до громадян, пише УНН.

Цитата

"Херсон - ви найкрутіші! Я про цю гуманітарку на площі та вашу реакцію на неї. Я пишаюсь вами. Херсон - місто-герой! Херсон - це Україна! Я не можу ні заборонити мітинги, ні дозволити організовувати. Завжди переживатиму за ваші життя і завжди проситиму, щоб ви були обережні", - написав Ігор Колихаєв.
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05.03.2022 17:36
+16
ТУРЕЧЧИНІ-РЕСПЕКТ ЗА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ...
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05.03.2022 17:36
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Спасибо! И за байрактары отдельное)
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05.03.2022 17:32 Відповісти
До речі. Підозріла ***** . 3 день ні слова про Байрактари. Невже ці кляті "переговірники" погодились не використовувати пташок?
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05.03.2022 17:42 Відповісти
А Ви на небо дивились у ці дні? Може самі здогадаєтесь у чому причина?
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05.03.2022 18:00 Відповісти
Молчи, был в Керчи ?
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05.03.2022 18:07 Відповісти
хай нам турція байрактари дасть. хотя би в аренду. після війни - віддамо.
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05.03.2022 17:33 Відповісти
Дає. Іноді навіть безкоштовно
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05.03.2022 17:41 Відповісти
Видео конечно хорошо, но лучше байрактарчик...один, второй...десять .. сто ..
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05.03.2022 17:33 Відповісти
Спасибо!!!!!
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05.03.2022 17:35 Відповісти
Tesekur ederim !!!
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05.03.2022 17:36 Відповісти
Російські окупанти залишили центр Херсона. Мер звернувся до громадян: я вами пишаюсь...

КИЇВ. 5 березня. УНН. Жителі Херсону другий день поспіль виходять на мітинги на підтримку України і проти російських окупантів. Повідомляється, що загарбники покинули місто. Міський голова оприлюднив звернення до громадян, пише УНН.

Цитата

"Херсон - ви найкрутіші! Я про цю гуманітарку на площі та вашу реакцію на неї. Я пишаюсь вами. Херсон - місто-герой! Херсон - це Україна! Я не можу ні заборонити мітинги, ні дозволити організовувати. Завжди переживатиму за ваші життя і завжди проситиму, щоб ви були обережні", - написав Ігор Колихаєв.
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05.03.2022 17:36 Відповісти
не чіпайте херсонців, вони вам рога проти різьби повикручюють.
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05.03.2022 17:45 Відповісти
ТУРЕЧЧИНІ-РЕСПЕКТ ЗА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ...
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05.03.2022 17:36 Відповісти
Чуднивець,ти про що?Перша леді просто зобовязана так говорити.Офіціальний Турок,не вводить ніяких санкцій проти кацапів.І всіціло підтримує економічні звязки...
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05.03.2022 18:12 Відповісти
Угу... А закрыть небо Турции для российских гражданских самолётов и не перевозить своими авиакомпаниями россиян в другие страны, закрывшие своё небо для российских самолётов, Эрдогану "Заратустра не позволяет"...
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05.03.2022 17:37 Відповісти
он не за москалей думает, он умный знает что делает
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05.03.2022 18:01 Відповісти
Туди летять росіяни,рятуючись від призову
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05.03.2022 18:04 Відповісти
Да, и поэтому всё это выглядит лицемерием. Нам нужны действия, а не эти сопли. А Байрактары нам, конечно, помогли, но они не были подарком, мы их за деньги у Турции покупали...
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05.03.2022 18:18 Відповісти
Thank you, Mem!
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05.03.2022 17:37 Відповісти
хитро-хитро, через жінку.
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05.03.2022 17:37 Відповісти
Уж эта страна пережила больше всех войн с паРашкой более десятка и даже можно написать, что по факту больше 20-ти! Им ли не знать о коварстве и жестокости москальских орков!
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05.03.2022 17:44 Відповісти
Самое время создать мощный военный альянс с Турцией. Пора бы уже понять Эрдогану что с орков ему никакой пользы. Время просто набрать Путина и сказать "Русский президент, иди на$уй"
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05.03.2022 17:46 Відповісти
шанована і шановна Перша Леді Еміне Ердоган, звертайтесь до усіх перших Леді кожної країни, закрити небо страждаючої від агресії України, над нашими жінками і дітьми... Жінки, можливо, більше мають вплив на своїх поважних Мужів, аніж заклики від політиків-чоловіків...

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05.03.2022 17:46 Відповісти
За "Байрактари" і Вам подяка і шана
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05.03.2022 17:58 Відповісти
Шира подяка Еміне ханум та Ерджеп ага!

Українські Байрактари турецького походження працюють на відмінно
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05.03.2022 17:59 Відповісти
Тепер головне не випускати московітські корита,
що зібрались у Чорному морі.
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05.03.2022 18:15 Відповісти
"Я хочу, щоб ви знали, що я глибоко засмучена нападами на Україну. Туреччина уважно слідкує за всіма новинами. Турецький народ молиться за добрих людей України" - український народ теж слідкує за Ердоган- оглу.Вся Європа закрила повітрянний простір для рашистів,чого не зробив Ердоган ."Турецьке вікно " для рашистів Ердоган залишив відкритим.Українсьий народ і засмучений і здивоваваний
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05.03.2022 18:23 Відповісти
В этом окне может оказаться заветный Ил-96.
Не забывайте.
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05.03.2022 19:33 Відповісти
Спасибо за Байрактары дорогая Турция!! Спасибо за помощь и добрые слова!!❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍👍👍👍
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05.03.2022 18:44 Відповісти
сподіваюся що турки за нас
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05.03.2022 19:23 Відповісти
Закон о автономии крымских татар украина приняла или нет?
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05.03.2022 19:53 Відповісти
Так почему весь мир закрыл полеты из мордора а вы их принимаете? Для байрактаропоклонников - турки нам они их не дарили, мы их купили, а последние нам дал Азербайджан.
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05.03.2022 21:42 Відповісти
Друг познаётся в беде ,спасибо Туретчине !
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05.03.2022 23:06 Відповісти
 
 