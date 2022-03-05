Перша леді Туреччини звернулася до українців зі словами підтримки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Еміне Ердоган, дружина президента Туреччини Реджепа Ердогана, записала відозвернення на підтримку народу України.
Відео оприлюднила у фейсбуці перша леді України Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу, щоб ви знали, що я глибоко засмучена нападами на Україну. Туреччина уважно слідкує за всіма новинами. Турецький народ молиться за добрих людей України", - сказала Еміне Ердоган.
Перша леді Туреччини згадала сумний досвід її країни. "Наші сторінки історії наповнені достатньою кількістю воєн і сліз. І всі ми знаємо гіркі наслідки війни", - сказала вона.
Еміне Ердоган закликала припинити війну.
"Діти повинні піднімати голову лише для того, щоб спостерігати, як повітряні кулі злітають у небо, а не дивитися на бомби, що падають на них", - наголосила вона.
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КИЇВ. 5 березня. УНН. Жителі Херсону другий день поспіль виходять на мітинги на підтримку України і проти російських окупантів. Повідомляється, що загарбники покинули місто. Міський голова оприлюднив звернення до громадян, пише УНН.
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"Херсон - ви найкрутіші! Я про цю гуманітарку на площі та вашу реакцію на неї. Я пишаюсь вами. Херсон - місто-герой! Херсон - це Україна! Я не можу ні заборонити мітинги, ні дозволити організовувати. Завжди переживатиму за ваші життя і завжди проситиму, щоб ви були обережні", - написав Ігор Колихаєв.
Українські Байрактари турецького походження працюють на відмінно
що зібрались у Чорному морі.
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