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Окупанти відкрили вогонь по мирних людях у Новопскові на Луганщині. ВIДЕО

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У смт Новопсков на Луганщині місцеві жителі вийшли на вулицю, аби виступити проти російських окупантів, що захопили селище. Ворожі солдати почали стріляти у мирних жителів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Новопсков. Люди намагалися зупинити росіян, ті відкрили вогонь по обеззброєному населенню. Троє постраждалих, всі в лікарні. Ми захищаємося від справжніх звірів! Їм байдуже, хто навпроти, ворог абсолютно немає здорового глузду і жалю. Бережіть себе!" - написав очільник області.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+51
А потом, когда попад в плен, будут рассказывать, мы ничего не знади. Мы думали учения. Это орки. Это зло..Их надо убивать. Всех
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05.03.2022 19:11
+33
Не понимают по хорошему, нужно переходить в партизаны и вырезать путинский скот по ночам.
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05.03.2022 19:13
+19
Повторюсь -- дайте оружие !!! Каждый украинец имеет право на защиту и убийство убийц
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05.03.2022 19:17
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А потом, когда попад в плен, будут рассказывать, мы ничего не знади. Мы думали учения. Это орки. Это зло..Их надо убивать. Всех
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05.03.2022 19:11 Відповісти
Повторюсь -- дайте оружие !!! Каждый украинец имеет право на защиту и убийство убийц
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05.03.2022 19:17 Відповісти
кастрировать их надо и его ближнему в рот засунуть его яйца что жрал а то голодные как никак
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05.03.2022 21:19 Відповісти
Грьобані орки !
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05.03.2022 19:12 Відповісти
Не понимают по хорошему, нужно переходить в партизаны и вырезать путинский скот по ночам.
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05.03.2022 19:13 Відповісти
так. але спочатку їх поплічників з місцевих. у нас (Мілове) голова (та й старости сіл) їх радо зустрічав. зараз десь сховався.
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05.03.2022 19:45 Відповісти
Коротко..
..
Ссорі ...а ввечері "бандерленд" неможливо зробити !?
....
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 19:13 Відповісти
Может это было последнее желание...
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05.03.2022 19:23 Відповісти
Нахрена тогда выходили, если не провоцировать? Бандера смузи и нет колонны. Только местные знают укромные места на улицах, откуда это можно без угрозы своему здоровью это сделать.
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05.03.2022 19:15 Відповісти
****, не брать в плен. Пристреливать бешеных собак.
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05.03.2022 19:16 Відповісти
Громадяны, немецкие Украинцы -- Дело есть до вас!
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
https://www.antenne.de/programm/aktionen/bayern-hilft-der-ukraine-der-antenne-bayern-spendentag
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05.03.2022 19:17 Відповісти
Дааа,такие акции идут по ВСЕЙ Германии ,всех предприятиях и частных лицах..Немцев можно за поблагодарить
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05.03.2022 19:25 Відповісти
Можно, даже на радио ANTENNE BAYERN, своё имя услышать... ...сводки, каждые 5 -- 10 минут оглашаются...*)
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05.03.2022 19:35 Відповісти
А они их кормят и чаем поют. ****** просто. может хватит *****?
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05.03.2022 19:20 Відповісти
Нужно считать выстрелы и когда у них кончится бк просто порвать голыми руками! В воздух то вышмаляли не хило так...
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05.03.2022 19:22 Відповісти
Надеюсь только на камеру ...
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05.03.2022 19:28 Відповісти
Может параллельно к мирным демонстрациям начинать тихую партизанскую войну..Ведь рашистов абсолютно не интересует мнение народа и его желания ..у них другие планы..
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05.03.2022 19:21 Відповісти
Росія імперія Зла, Брехні і Крові!
А холопи Росії носії Зла, Брехні і Кровопролиття!
Тому тільки неБуття таких рабів відновить Справедливість!
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05.03.2022 19:23 Відповісти
Почему так плохо подготовили местное население к защите? Где отряды терробороны в каждом городке? Почему несколько десятков оккупантов терроризируют десятки и сотни тысяч мирных жителей. Особо юг Украины какой-то беззащитный. Сдают без боёв поселки и городки один за другим... малороссия вырисовывается?
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05.03.2022 19:26 Відповісти
Потому, что саботаж
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05.03.2022 21:17 Відповісти
Простой вопрос. А стоит в таком случае вообще брать пленных. ( на своей территории)
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05.03.2022 19:29 Відповісти
а что это за ******** которым понравилось

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Shanna Castellanos 84782519
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05.03.2022 19:33 Відповісти
Громадяны, немецкие Украинцы -- Дело есть до вас!
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
https://www.antenne.de/programm/aktionen/bayern-hilft-der-ukraine-der-antenne-bayern-spendentag
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05.03.2022 19:38 Відповісти
по мирным жителям ,,,, мальчика в трусиках... это бандеры стреляли...гребанное кацапье
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05.03.2022 19:52 Відповісти
А потім вони здадуться в полон і скажуть що нічого не знали та приїхали на навчання...
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05.03.2022 20:14 Відповісти
Ну вот и нахй таких в плен брать? только 200..
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05.03.2022 20:37 Відповісти
Ну от не подобається мені назва - Новопсков. Думаю місцеві після звільнення теж захочуть її змінити. Ми вже майже завершили декомунізацію назв вулиць. Після кацапської агресії потрібно провести жорстку деказапізацію щоб навіть духу від кацапів в Україні не лишилось...
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05.03.2022 21:24 Відповісти
 
 