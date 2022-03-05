Окупанти відкрили вогонь по мирних людях у Новопскові на Луганщині. ВIДЕО
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У смт Новопсков на Луганщині місцеві жителі вийшли на вулицю, аби виступити проти російських окупантів, що захопили селище. Ворожі солдати почали стріляти у мирних жителів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
"Новопсков. Люди намагалися зупинити росіян, ті відкрили вогонь по обеззброєному населенню. Троє постраждалих, всі в лікарні. Ми захищаємося від справжніх звірів! Їм байдуже, хто навпроти, ворог абсолютно немає здорового глузду і жалю. Бережіть себе!" - написав очільник області.
Топ коментарі
+51 Benjie Lucic 01c9ec1b
показати весь коментар05.03.2022 19:11
+33 Виктор Дийнега
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+19 Василий СПРУТ
показати весь коментар05.03.2022 19:17
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Ссорі ...а ввечері "бандерленд" неможливо зробити !?
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Слава нації
Смерть москалям
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
https://www.antenne.de/programm/aktionen/bayern-hilft-der-ukraine-der-antenne-bayern-spendentag
А холопи Росії носії Зла, Брехні і Кровопролиття!
Тому тільки неБуття таких рабів відновить Справедливість!
Василий СПРУТ
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Богдан Влад
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Shanna Castellanos 84782519
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
https://www.antenne.de/programm/aktionen/bayern-hilft-der-ukraine-der-antenne-bayern-spendentag