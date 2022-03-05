Мітинг на підтримку України в Ізраїлі. ВIДЕО

В Ізраїлі біля резиденції прем'єр-міністра Нафталі Бенета відбувся мітинг на підтримку України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Веніамін Білявський на своїй сторінці у Facebook.

"Мітинг біля резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю Бенета. Гасла: Путін - вбивця, залізний купол - Україні", - написав він.

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Як раніше повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенет сьогодні зустрічався з президентом РФ Путіним.

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