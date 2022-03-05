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Мітинг на підтримку України в Ізраїлі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

В Ізраїлі біля резиденції прем'єр-міністра Нафталі Бенета відбувся мітинг на підтримку України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Веніамін Білявський на своїй сторінці у Facebook.

"Мітинг біля резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю Бенета. Гасла: Путін - вбивця, залізний купол - Україні", - написав він.

Читайте також: Тисячі людей вийшли підтримати Україну у Празі

Як раніше повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенет сьогодні зустрічався з президентом РФ Путіним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Розмова була. Заяв не буде", - Пєсков про перемовини Путіна і Беннета
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Топ коментарі
+22
Сьогодні біля Маріуполю знищено кацапську потвору командира "Спарта". Слава ВСУ!
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05.03.2022 20:08
+16
Ізраїльтяни мітингують, а прем'єр-міністр Ізраїлю Бенет у цей час у Москві "веде перемовини" із вбивцею Путіним ...
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05.03.2022 20:07
+4
Ізраїльський спецназ допоможе Україні. Смерть ворогам! https://www.youtube.com/watch?v=s5Ou-vzFg1o
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05.03.2022 20:09
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Ізраїльтяни мітингують, а прем'єр-міністр Ізраїлю Бенет у цей час у Москві "веде перемовини" із вбивцею Путіним ...
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05.03.2022 20:07 Відповісти
Шалом алейхем !
всім порядним євреям

«Мир вам»
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05.03.2022 20:16 Відповісти
А ви не почули що люди кричали "Беннет підорас"? Передивіться, там з акцентом, але я добре розумію...
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05.03.2022 22:30 Відповісти
Сьогодні біля Маріуполю знищено кацапську потвору командира "Спарта". Слава ВСУ!
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05.03.2022 20:08 Відповісти
Проснулись.мабуть засрали все бєжєнці з підерації
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05.03.2022 20:09 Відповісти
плюнуть каждому беженцу-кацапу в лицо - святое дело каждого правильного еврея, привет передать с Украины
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05.03.2022 20:20 Відповісти
Ізраїльський спецназ допоможе Україні. Смерть ворогам! https://www.youtube.com/watch?v=s5Ou-vzFg1o
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05.03.2022 20:09 Відповісти
Та пока шо вся помощь израиля - это 15 тонн секонда беженцпм в Молдавию и запрет странам Балтии продавать израильское ПВО в Украину
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05.03.2022 20:26 Відповісти
ваш єврейський "спецназ" зараз тільки з беззбройними арабами може воювати. . .
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07.03.2022 18:06 Відповісти
Побачим як він буде спроможний жмурити кацапів смердючих ...
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07.03.2022 18:12 Відповісти
У Израиля есть огромные многолетние интересы как в Украине, так и в России. И вот сейчас одно невменяемое тело портит им весь гешефт.

Собственно потому Израиль и держит нейтралитет, они десятки лет всем заносили, со всеми договорились, а тут такая подстава. Я не удивлюсь, если пыня подавится косточкой от вишенки подложенной в вареник израильским шпионом.
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05.03.2022 20:20 Відповісти
*****жь
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05.03.2022 20:28 Відповісти
Может и так, просто есть же причины нейтралитета, с Китаем всем всё ясно, а вот какого Израиль вписался?
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05.03.2022 20:36 Відповісти
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05.03.2022 20:36 Відповісти
Дякуємо!
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05.03.2022 20:21 Відповісти
за что ?
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05.03.2022 20:27 Відповісти
украинские евреи помогайте уничтожать российских фашистов.
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05.03.2022 20:39 Відповісти
1. Израиль разговаривает с Россией, на равных, как ядерная держава,
Россия помнит, как Израиль, в 1982 г. уничтожил, дивизию ПВО Советов, оборонявшая Сирию ....
Тем более, что часть ядерного оружия Израиля на подводных лодках, местонахождение которых враг не знает...
2. Израиль находится в состоянии войны с Ираном, Сирией и Ливаном, а вооруженные силы России стоят на границе с Израилем, в Сирии.
Просить у Израиля оружие, бессмысленно - он не будет разоружаться, в многочисленных войнах, Израиль воевал один, страны Европы ему не помогали.
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05.03.2022 20:43 Відповісти
Приємно бачити людину, яка розуміється що до чого!
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05.03.2022 22:33 Відповісти
Как же хорошо, что я знаю иврит! Столько "приятных" слов в адрес ***** и паРаши я мало слышал на протестах в других странах!
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05.03.2022 22:15 Відповісти
РЕСПЕКТ!Теперь понятно «кто»всколыхнул Бенета..НАРОД ИЗРАИЛЯ..Как видно они не одобряют ,не понимают пассивности и нейтральности правительства Бенета..и начинают подниматься в поддержку Украины..Для Бенета сейчас потерять поддержку народа ещё страшнее ,чем недовольство и даже разрыв отношений с «пу»…вот он и «побежал»в Москву ..,а затем в Германию ..Ждём результатов…
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05.03.2022 22:32 Відповісти
 
 