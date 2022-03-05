Мітинг на підтримку України в Ізраїлі. ВIДЕО
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В Ізраїлі біля резиденції прем'єр-міністра Нафталі Бенета відбувся мітинг на підтримку України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Веніамін Білявський на своїй сторінці у Facebook.
"Мітинг біля резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю Бенета. Гасла: Путін - вбивця, залізний купол - Україні", - написав він.
Як раніше повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенет сьогодні зустрічався з президентом РФ Путіним.
Топ коментарі
+22 Yri Simash
показати весь коментар05.03.2022 20:08
+16 Влад 2
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+4 уаыау
показати весь коментар05.03.2022 20:09
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всім порядним євреям
«Мир вам»
Собственно потому Израиль и держит нейтралитет, они десятки лет всем заносили, со всеми договорились, а тут такая подстава. Я не удивлюсь, если пыня подавится косточкой от вишенки подложенной в вареник израильским шпионом.
Россия помнит, как Израиль, в 1982 г. уничтожил, дивизию ПВО Советов, оборонявшая Сирию ....
Тем более, что часть ядерного оружия Израиля на подводных лодках, местонахождение которых враг не знает...
2. Израиль находится в состоянии войны с Ираном, Сирией и Ливаном, а вооруженные силы России стоят на границе с Израилем, в Сирии.
Просить у Израиля оружие, бессмысленно - он не будет разоружаться, в многочисленных войнах, Израиль воевал один, страны Европы ему не помогали.