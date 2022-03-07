У Чернігові поховали загиблих російських окупантів, - Атрошенко. ВIДЕО

У Чернігові поховали загиблих російських окупантів

Про це у Facebook повідомив міський голова Владислав Атрошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 3 березня російські окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у центрі Чернігова. Внаслідок бомбардування Чернігова російською авіацією загинули 47 осіб.

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