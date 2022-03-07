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У Чернігові поховали загиблих російських окупантів, - Атрошенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Чернігові поховали загиблих російських окупантів

Про це у Facebook повідомив міський голова Владислав Атрошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 3 березня російські окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у центрі Чернігова. Внаслідок бомбардування Чернігова російською авіацією загинули 47 осіб.

Також читайте: Колони військ РФ намагалися прорватись у бік Дніпропетровщини з боку Балаклії, ЗСУ знищили техніку та живу силу ворога

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Топ коментарі
+26
47 загиблих цивільних тільки за один день в одному місті, жах.
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05.03.2022 21:07
+22
покажите это сенаторам США
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05.03.2022 21:03
+22
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05.03.2022 21:04
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покажите это сенаторам США
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05.03.2022 21:03 Відповісти
Могили повинні копати голіруч полонені льотчики паРаші, а вони в тепленьких госпіталях ніжаться і чекають коли їх назад повернуть щоб знову бомбити Українські міста
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05.03.2022 21:54 Відповісти
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05.03.2022 21:04 Відповісти
Відплатимо
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05.03.2022 21:04 Відповісти
47 загиблих цивільних тільки за один день в одному місті, жах.
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05.03.2022 21:07 Відповісти
С.У.М.
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05.03.2022 21:11 Відповісти
Світла пам"ять! Царство небесне!
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05.03.2022 21:14 Відповісти
Кров за кров.Смерть цапам!
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05.03.2022 21:16 Відповісти
Світла пам`ять моїм землякам.
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05.03.2022 21:26 Відповісти
Ужас! Плачу... 😥
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05.03.2022 21:47 Відповісти
 
 