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"Без цензури" наживо: Рашисти палають. День 10. Підсумки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Десятий день Народної війни України. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Сьогодні о 22:30 на Цензор.НЕТ.

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05.03.2022 22:32 Відповісти
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 22:34 Відповісти
підписано
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05.03.2022 22:44 Відповісти
+
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05.03.2022 23:57 Відповісти
подписал
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06.03.2022 12:21 Відповісти
дорогая редакция, нам делать больше нечего в то время когда наших граждан держат в заложниках? 😡

У Луганській області вздовж усієї лінії бойового зіткнення російські окупанти під прикриттям танків розпочали атаки піхоти. Внаслідок чого до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка з передових позицій доставлено понад 650 поранених військових РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України

За інформацією відомства, всі вони переважно у тяжкому стані: численні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг чи рук тощо. Через відсутність у лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення), навіть не приймаються до медичного закладу.

"Українські захисники стійко та мужньо утримують певні позиції та знищують живу силу та техніку противника. Ворог, незважаючи на значні втрати, сотнями кидає у бій шанувальників "русского мира". Весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників", - йдеться у повідомленні.
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05.03.2022 22:36 Відповісти
Хотілось би сказати про те, що за словами тих, що воюють в теробороні, є саботаж на видачу зброї, хоча кажуть що зброї вже вистачає майже на всіх. А щурів в ОП вистачає і вони нікуди не поділись і ще переживають, щоб їх хазяїв не розхерачили .
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05.03.2022 22:41 Відповісти
"- Матка, яйко, млеко, сало! Путлер капут"(С)
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05.03.2022 22:49 Відповісти
Лежим в сырой земле, повзводно и поротно
Зарыты кое-как чтоб сильно не копать
Мы армия *****, мы армия дыбилов
Никто не знает где нас можно разыскать ...
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05.03.2022 22:53 Відповісти
 
 