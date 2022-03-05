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армія РФ (13421) Миколаїв (1335) обстріл (20932) Росія (47115) Кім Віталій (452)

Ударом у відповідь на обстріл "Смерчем" знищено 70 та поранено 300 російських окупантів, - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО

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Російські військові вдарили по українських позиціях біля Миколаєва із реактивної системи залпового вогню "Смерч.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"По наших позиціях було три залпи з установки "Смерч". Усі три повз. У нас троє поранених.

У відповідь ми зробили один залп. Разом у орків - 300 поранених та 70 загиблих. Ось різниця між якістю наших військ.

Не переоцінюйте їх!" – написав Кім.

Також читайте: На Миколаїв летять російські бомбардувальники Ту-22, - голова ОВА Кім

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+50
Слава ЗСУ
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05.03.2022 21:21
+23
И всё мимо а мы им в ответку разок и 70 трупов плюс 300 раненых ,у нас в Николаеве не забалуешь ..
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05.03.2022 21:22
+15
Герої Миколаєва! Ви самі - приклад, взірець для нас усіх. Мочіть орків. Дякуючи вам ми їх в Одесі не дочекаємося. Доведеться їхати до вас.
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05.03.2022 21:32
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Слава ЗСУ
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05.03.2022 21:21 Відповісти
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 22:36 Відповісти
И всё мимо а мы им в ответку разок и 70 трупов плюс 300 раненых ,у нас в Николаеве не забалуешь ..
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05.03.2022 21:22 Відповісти
Та да... Корабелы шороха не терпят.
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05.03.2022 21:28 Відповісти
І получіл кацап пєсдьі.
Только нє той што с волосамі, а той, што рукамі і ногамі.
Больно бьіло, но всєм досталось.
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05.03.2022 21:23 Відповісти
Плюс у нас пристреляно всё давно, а орки по советским планшетам воюют..
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05.03.2022 21:23 Відповісти
В кацапа калькулятор! І планшет шкіряний
А в наших планшети пластикові
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05.03.2022 21:46 Відповісти
Байрактари де? Котрий день немає нових відео знищення орків (((
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05.03.2022 21:27 Відповісти
Все є, просто зараз для них трохи погода не льотна. Низький край хмарності.
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05.03.2022 21:39 Відповісти
У России нет вроде средств для обнаружения и борьбы с байрахтарами. Это извини меня не одноразовый шприц, а лучших беспилотник на сей день.
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05.03.2022 21:39 Відповісти
Они все около иева и Харькова. Так же как основные силы рашистов
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05.03.2022 21:46 Відповісти
Ребята думайте. В таких условиях они не могут работать облачность низкая
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05.03.2022 22:05 Відповісти
троли пишут неужели не понятно ..
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06.03.2022 10:49 Відповісти
Це їм за 11 липня 2014 року
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05.03.2022 21:29 Відповісти
Герої Миколаєва! Ви самі - приклад, взірець для нас усіх. Мочіть орків. Дякуючи вам ми їх в Одесі не дочекаємося. Доведеться їхати до вас.
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05.03.2022 21:32 Відповісти
А жнива ещё не начались..
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05.03.2022 21:32 Відповісти
Так треба удобрити перед посівною ))
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05.03.2022 21:38 Відповісти
Що чути про Південноукраїнську АЕС? Це ж також Миколаївська область?
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05.03.2022 21:36 Відповісти
Про силу духу. Що навіть в окупованому місті чинять опір
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05.03.2022 21:48 Відповісти
Я думаю,що Віталій Кім з цифрами переборщив,що б трішечки підняти настрій Українцям-ну то таке
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05.03.2022 21:48 Відповісти
****** орків!
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05.03.2022 21:49 Відповісти
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05.03.2022 21:51 Відповісти
Мабуть, КОВІД. Маски одягати треба.
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05.03.2022 22:17 Відповісти
та ну! эпидемия почти кончилась.
просто "пацаны" хотели умереть в Украине...
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06.03.2022 01:04 Відповісти
То, что перестали сообщать статистику, еще не значит, что все закончилось.
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06.03.2022 10:46 Відповісти
Притупилось у меня чувство юмора. Тем более, что до войны тут были голоса антиваксеров и разных специалистов по конституционному праву - что требование носить маски крайне неконституционно
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06.03.2022 10:58 Відповісти
Українці воюють не числом а вмінням, обачно і напевно. Перемога буде за нами.
Слава Україні!!!
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05.03.2022 21:59 Відповісти
МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!СЛАВА УКРАИНЕ!
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05.03.2022 22:11 Відповісти
70 200-х та 200 300-х.
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05.03.2022 22:16 Відповісти
Не сподівайтесь на ЗСУ. Наша сила в Бозі. І тільки. Он Путін і його банда хизувалися своєю військовою міцю. Хвалилися, що за два дні Київ візьмуть. Орду зібрали під кордоном. І що? Тепер тіла їхніх вояків собаки лижуть, а їхні танки селяни по хатах розтягують. Нам потрібна мужність. І хай Господь зробить, що Йому завгодно.
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05.03.2022 23:53 Відповісти
Бог помогает тем, кто сам себе помогает.
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06.03.2022 01:06 Відповісти
ведающие люди говорят , что мы использовали только 20% вооружения из того что нам передали , это при том , что еще передают , и вообще еще не трогали кучу ништяков , у наших бойцов сумасшедший драйв , на войне как на войне , к этому все были готовы и готовились , орки даже не понимают что их ждут , ждут везде , в каждом доме, селе, городе , идут ли колонной, по одному , но их ждут , и цветы с которыми их встречают , это могильные цветы .
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06.03.2022 01:13 Відповісти
 
 