Ударом у відповідь на обстріл "Смерчем" знищено 70 та поранено 300 російських окупантів, - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО

Російські військові вдарили по українських позиціях біля Миколаєва із реактивної системи залпового вогню "Смерч.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"По наших позиціях було три залпи з установки "Смерч". Усі три повз. У нас троє поранених.

У відповідь ми зробили один залп. Разом у орків - 300 поранених та 70 загиблих. Ось різниця між якістю наших військ.

Не переоцінюйте їх!" – написав Кім.

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