Ударом у відповідь на обстріл "Смерчем" знищено 70 та поранено 300 російських окупантів, - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО
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Російські військові вдарили по українських позиціях біля Миколаєва із реактивної системи залпового вогню "Смерч.
Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"По наших позиціях було три залпи з установки "Смерч". Усі три повз. У нас троє поранених.
У відповідь ми зробили один залп. Разом у орків - 300 поранених та 70 загиблих. Ось різниця між якістю наших військ.
Не переоцінюйте їх!" – написав Кім.
Топ коментарі
+50 Yan Pastars
показати весь коментар05.03.2022 21:21
+23 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар05.03.2022 21:22
+15 Igor Makan
показати весь коментар05.03.2022 21:32
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Будь ласка, зачекайте...
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
Только нє той што с волосамі, а той, што рукамі і ногамі.
Больно бьіло, но всєм досталось.
А в наших планшети пластикові
просто "пацаны" хотели умереть в Украине...
Слава Україні!!!