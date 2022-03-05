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Три літаки російських окупантів вже збили на Одещині, пілотів затримано, - ОВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На території Одеської області збито вже три ворожих літаки Російської Федерації. Пілотів вдалося затримати.

Про це у відеозверненні заявив глава Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі у нас підтверджено збиття вже трьох літаків РФ на території Одеської області, затримано трьох льотчиків", - сказав він.

Також читайте: ППО України збила російський літак у Очакові (оновлено). ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
Ну навіщо їх затримувати, вони ж ******** людей? Знищувати свинособак на місці після допиту.
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05.03.2022 22:10
+23
Не для збереження йому життя, а для міжнародного трибуналу за всі ті злочини, які його країна вчинила проти України і її людей.
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05.03.2022 22:14
+21
Повторюсь:

Пару пзрк в каждое приграничное смт и по 2-3 местных добровольца из теробороны для дежурства в 24 часа. Пора показать, что небо над Украиной закрыто и без НАТО.
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05.03.2022 22:15
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Ну навіщо їх затримувати, вони ж ******** людей? Знищувати свинособак на місці після допиту.
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05.03.2022 22:10 Відповісти
Не для збереження йому життя, а для міжнародного трибуналу за всі ті злочини, які його країна вчинила проти України і її людей.
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05.03.2022 22:14 Відповісти
пару свинособак для трибуналу буде достатньо... остальних, як в Сірії з ними розраховувались за злочини проти мирних людей і міст... в інеті ще можна найти.
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05.03.2022 22:26 Відповісти
Б1льше м"яса - б1льше доказ1в
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05.03.2022 22:28 Відповісти
а кто сказал, что после допроса этот ватный биомусор живой остался?))
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05.03.2022 22:14 Відповісти
Раз вони їх ***** засвітили вже важко потім замочити.
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05.03.2022 22:16 Відповісти
Замочить то можно - при попытке к бегству например . Но они нужны живые для Гааги.
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05.03.2022 22:20 Відповісти
Не треба перетворюватись на сволот, підбили і взяли в полон - на цьому всьо.

Якщо кожен хто буде вилітати на борбадування наших міст буде скидати невзведенні бомби, ми врятуємо набагато більше життів, ніж якщо будемо вбивати їх льотчиків на місці.
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05.03.2022 22:36 Відповісти
Мені чомусь досі не зрозуміло, чого обидві бомби ФАБ-500 не були взведені.
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06.03.2022 01:23 Відповісти
Хороший улов касапских свинорылов
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05.03.2022 22:10 Відповісти
Сейчас соберут этих подонков, сделают разоблачительную видеоконференцию, а потом возможно в Гааге показательно и с большим шумом устроить процес.
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05.03.2022 22:14 Відповісти
Повторюсь:

Пару пзрк в каждое приграничное смт и по 2-3 местных добровольца из теробороны для дежурства в 24 часа. Пора показать, что небо над Украиной закрыто и без НАТО.
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05.03.2022 22:15 Відповісти
Це не називається закрите небо. Але це необхідно.
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05.03.2022 22:18 Відповісти
На самом деле, у нас много пятиэтажек даже в сёлах, а с крыши таких домов всё как на ладони, мы же не в горной местности. Я работал на вышке телерадиосвязи и обзор что с пятиэтажки, что со ста метров почти одинаковый.

И один человек на дозоре с пзрк на крыше дома = бомбардировщик/штурмовик за миллионы долларов.

Одно плохо - некрылатые ракеты нам сбивать прост нечем.
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05.03.2022 22:23 Відповісти
Неплохо бы было. "Стингером"просто управляться,тракторист с комбайнером вмиг освоит.Рашистам придеться забираться повыше,чем очень нарушится их прицельное бомбометание
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06.03.2022 10:31 Відповісти
потом, этих тварей будут через предателей у власти - передавать на сторону фашистской рф, а потом эти урки - снова будут бомбить мирные города Украины..
не берите убийц летчиков в плен!
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05.03.2022 22:15 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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05.03.2022 22:16 Відповісти
"Мы окружены, значит им от нас не уйти." - Байсангур Беноевский
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05.03.2022 22:22 Відповісти
гіркін сказав: "Я же говорил - в нашем небе не летать!"
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05.03.2022 22:53 Відповісти
Вторая крупнейшая сеть «Дочки-сыночки», детских товаров в России начала закрывать магазины

сегодня 19:44
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05.03.2022 22:17 Відповісти
Ай маладца!
Так тримати.
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05.03.2022 22:18 Відповісти
Смерть цапам!
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05.03.2022 22:29 Відповісти
Гарно Одеса прикрита ... Всьо сьогодні позбивали !
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05.03.2022 22:38 Відповісти
ПРИЛИТЕЛИ К НАМ ГРАЧИ

******** МОСКВИЧИ
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05.03.2022 22:50 Відповісти
можна не вбивати але треба прострілити руку і ногу - як нагадування щоб було
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05.03.2022 22:50 Відповісти
Гаазький трибунал все одно дасть їм довічне, бо вони ТОЧНО ЗНАЛИ, куди вони летять, і які об'єкти їи наказали бомбити.
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05.03.2022 23:08 Відповісти
Щось занадто багато ворожих льотчиків взято у полон.
Хіба у збитих ворожих льотчиків не повинен бути відсоток виживання значно нижчий?
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05.03.2022 23:40 Відповісти
Не берите этих летунов в плен. Они в крови по горло давно.
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06.03.2022 03:07 Відповісти
Все три разведчика, не иначе. Правда с ФАБ-500...
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06.03.2022 23:01 Відповісти
 
 