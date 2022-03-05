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Три літаки російських окупантів вже збили на Одещині, пілотів затримано, - ОВА. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На території Одеської області збито вже три ворожих літаки Російської Федерації. Пілотів вдалося затримати.
Про це у відеозверненні заявив глава Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі у нас підтверджено збиття вже трьох літаків РФ на території Одеської області, затримано трьох льотчиків", - сказав він.
Топ коментарі
+35 Serhii P.
показати весь коментар05.03.2022 22:10
+23 JleXa BaCuJl6eB
показати весь коментар05.03.2022 22:14
+21 Артем Алексин
показати весь коментар05.03.2022 22:15
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Будь ласка, зачекайте...
Якщо кожен хто буде вилітати на борбадування наших міст буде скидати невзведенні бомби, ми врятуємо набагато більше життів, ніж якщо будемо вбивати їх льотчиків на місці.
Пару пзрк в каждое приграничное смт и по 2-3 местных добровольца из теробороны для дежурства в 24 часа. Пора показать, что небо над Украиной закрыто и без НАТО.
И один человек на дозоре с пзрк на крыше дома = бомбардировщик/штурмовик за миллионы долларов.
Одно плохо - некрылатые ракеты нам сбивать прост нечем.
не берите убийц летчиков в плен!
сегодня 19:44
Так тримати.
******** МОСКВИЧИ
Хіба у збитих ворожих льотчиків не повинен бути відсоток виживання значно нижчий?