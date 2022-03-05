Три літаки російських окупантів вже збили на Одещині, пілотів затримано, - ОВА. ВIДЕО

На території Одеської області збито вже три ворожих літаки Російської Федерації. Пілотів вдалося затримати.

Про це у відеозверненні заявив глава Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі у нас підтверджено збиття вже трьох літаків РФ на території Одеської області, затримано трьох льотчиків", - сказав він.

Також читайте: ППО України збила російський літак у Очакові (оновлено). ФОТО