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армія РФ (13421) полонені (1938)

"Нас путин предал. Сказал: вперед, наступаем. Мы "схавали", приехали…", - полонений російський танкіст - мамі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полонений російський танкіст коротко розповів про "успіхи РФ" на війні з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

"Окупант наляканий тим жахіттям, свідком та співучасником якого став. Майже вся його рота загинула, а офіцери - повтікали з поля бою.

Російський загарбник плаче, він уже не сподівається повернутися додому, але просить маму піднімати людей щоб зупинити безглузде вторгнення в Україну", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Розмова окупанта з батьками: Ми наче в гостях, не як у полоні. Я мабуть краще тут пересиджу. ВIДЕО
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Топ коментарі
+21
Мама имбицыл полнейший.
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05.03.2022 23:10
+18
Нехай не триндить, їх платять по 52 бакси за добу. Вбивці приїхали гроші заробляти.
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05.03.2022 23:06
+17
Это крокодильи слезы -- все они знали . Никаких мам пап -- по полной
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05.03.2022 23:07
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Нехай не триндить, їх платять по 52 бакси за добу. Вбивці приїхали гроші заробляти.
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05.03.2022 23:06 Відповісти
Это крокодильи слезы -- все они знали . Никаких мам пап -- по полной
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05.03.2022 23:07 Відповісти
Не вірю. "Київ (Україна) сльозам не вірить"
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05.03.2022 23:07 Відповісти
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05.03.2022 23:09 Відповісти
Да чо они плачут то? Чо не смешно ***, не смешно. ЭТО УКРАИНА!!!
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05.03.2022 23:09 Відповісти
Мама имбицыл полнейший.
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05.03.2022 23:10 Відповісти
Раша своих бросит
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05.03.2022 23:10 Відповісти
АХАХАХА, сына хочу сказать что путин хороший, это ****** товарищи

у него не мать а уйобище ватное какоето
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05.03.2022 23:11 Відповісти
*************, он ей про плен, а ей пох, главно что ***** крепкий мужик. Вот что это?

Эта ватница сделала мой вечер
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05.03.2022 23:12 Відповісти
не плачь!! я ещё нарожаю!!
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05.03.2022 23:50 Відповісти
mamo odnako
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05.03.2022 23:58 Відповісти
эти видосики уже раздражают... почему они еще живы??
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05.03.2022 23:11 Відповісти
За миску баланды после войны будут всё отстраивать
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05.03.2022 23:21 Відповісти
Да уж...эти настроят...у них руки только под стакан заточены
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06.03.2022 05:19 Відповісти
Когда прижали - можно героически поплакать! А до этого - можно ссыкливо пострелять ....

Тут даже не о чем говорить.. Шакалы....
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05.03.2022 23:14 Відповісти
треба було його вбити............... це ж сміття!
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05.03.2022 23:15 Відповісти
Мама більше за танк переймається, що зламався.
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05.03.2022 23:15 Відповісти
Танк денег стоит, а жизнь этого ******* ничего, а когда рупль упадет то и ноль будет стоить
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05.03.2022 23:19 Відповісти
И это, что бы она не переживала, он должен был сказать, что с танком все хорошо и он хоть и заглох, но рем. заводы Украины его починят и он будет в строю
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05.03.2022 23:22 Відповісти
Парень начал что-то понимать, а матери очень хочется чтоб он сдох, моет получит какие-то деньги на пропой. Во житуха.
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05.03.2022 23:16 Відповісти
А планировал вернуться в деревню героем-освободителем, которому наливают бесплатно.
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05.03.2022 23:19 Відповісти
и все девки дают
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05.03.2022 23:20 Відповісти
С теми девками надо, чтоб МНОГО наливали, и то будет карой.
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05.03.2022 23:22 Відповісти
Якусь роль в інформаційній війні він виконав, але...
Авіатори, артилеристи, танкісти - це військові одиниці, на навчання яких ворог витратив багато пального, моторесурсу та ***********... Так що кожен сам має вирішувати, чи необхідно брати їх у полон...
Інформаційну картинку можна робити з омонівцями, мотострілками і військової поліцією...
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05.03.2022 23:19 Відповісти
Яку?Тепер вся дєрєвня на завалінке буде про танк вести дискусію...Отакий дідок як в "Любовь и голуби"буде про двигун їм талдичити,а Ванька це так-повід браги кухоль випити.Нііііі....ми просто з ними з різних планет.
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06.03.2022 06:07 Відповісти
Сюр

Параллельные миры

Рак мозга
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05.03.2022 23:20 Відповісти
Всего лишь рашизм, будет исправлено дерашификацией.
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06.03.2022 00:10 Відповісти
Нафига нам это соплежуйство?? Может песни петь им ещё начнут??
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05.03.2022 23:20 Відповісти
Пипец, зачем таким инфузориям бог детей дает.,маманя полный идиот.
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05.03.2022 23:21 Відповісти
Тут танк заглох, остальное подождет
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05.03.2022 23:23 Відповісти
Та по пьяни залетают.
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06.03.2022 05:24 Відповісти
"Не знал" он, зайка рфашистская.
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05.03.2022 23:21 Відповісти
Оккупант : " мам, меня СВОИ бросили, у меня танк заглох, я остановился, а они поехали!
Руська самка : " а почему танк заглох ? "

Занавес.

Это всё что вы должны знать про русских орков и их мамок

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05.03.2022 23:25 Відповісти
удивляет, что эта мама-дура не сказала: не плачь, сЫна, я ещё нарожаю
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05.03.2022 23:25 Відповісти
кацапоїд виявився найадекватнішим з усіх що бачив, а свиноматка - найдебільніша. Крайнощі зустрічаються.
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05.03.2022 23:26 Відповісти
Це повинно стати мемом

#да похер на тот танк, чтоб они все сгорели
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05.03.2022 23:29 Відповісти
Накормить, обігріть, на камеру снять,.... після камери - розстрілять!
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05.03.2022 23:30 Відповісти
тем более что мамке пох
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05.03.2022 23:34 Відповісти
Но деньги пусть ВСУ перечислят!
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06.03.2022 00:07 Відповісти
Мать полное дерево,больше за танк переживает.
Может думает,что теперь ей платить придется
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05.03.2022 23:33 Відповісти
Сейчас к ней приедут сотрудники
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05.03.2022 23:35 Відповісти
Маму интересует "У тебя там че, танк сломался?" Нет слов...
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05.03.2022 23:43 Відповісти
Ещё интересовалась что с мотором.
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05.03.2022 23:51 Відповісти
Там "мамаша" наглухо іпанута.... Те створіння телевізору вірить а не своїй дитині...просто найнижча стадія деградації
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05.03.2022 23:45 Відповісти
Сначало говорил что всех убили он только один остался, а в конце сказал что его кинули в танке и тупо уехали.
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05.03.2022 23:50 Відповісти
На рашке экипаж всегда стоил дешевле той коробчонки, в которой тот экипаж доставят на поле боя. Экипажей бабы ещё нарожают, а танк сделать надо))
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06.03.2022 00:06 Відповісти
Не выдержал напишу: Чуваку круто неповезло с мамой, какая-то она умственноотсталая у него и это ещё мягко сказано .
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06.03.2022 00:08 Відповісти
цей терпіла~окупант з усіх полонених ,що дзвонили, розкрив сам цього не розуміючи суть імперії зла та сутність утворення РФ,імперія повинна бути знищена,це інший світ ,світ пітьми !
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06.03.2022 00:14 Відповісти
Мама таки реально *******???
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06.03.2022 00:53 Відповісти
..........та уже зае9бали эти сопливые ...........
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06.03.2022 02:09 Відповісти
Пойдет мамашка в военкомат, а ей там скажут, что сын выполняет интернациональный долг, и то что попал в плен - это нормально для военного времени.
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06.03.2022 05:22 Відповісти
Самодержец РАБА обдурил! Так кто виноват в том, что вы глупые РАБЫ без мозгов и ответсвенности? Вне зависипости от того, понимают или нет, но от отвественности за свои поступки (и своих предков) никто в итоге не уйдет!
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06.03.2022 09:32 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! Некоторым русским матерям не нужны живые сыновья. Им нужны сыновья герои, но мертвые и побежденная Украина. Им нужен вечный путин. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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06.03.2022 09:50 Відповісти
Той маме реально похер на сыночка.
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06.03.2022 11:31 Відповісти
Это кошмар. И хуже всего, что наверное таких мам большинство.
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06.03.2022 13:42 Відповісти
In year 1943, just after Stalingrad, Hitler's propaganda declared that "all brave Stalingrad defenders died". So russians gave for every POW a paper to write family letter. 90k ppl. Then they printed letters, four on one flyer and dropped millions of flyers over german troops. There may be many critical reasons to not do that now exactly but how about sending some through normal post.... Or even print some in russian cities and leave in public places. You must have somebody to do that In 24 h every man with something in hand will be taken from every russian street. Let's them bite own throat!

Good Luck!
Victory is yours!
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06.03.2022 14:25 Відповісти
Я перевожу многие из этих видео на испанский язык и отправляю их по WhatsApp своим друзьям (здесь, в Испании), чтобы они понимали реальную ситуацию в Украине без цензуры. Всегда вперед к победе!
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07.03.2022 13:20 Відповісти
 
 