"Нас путин предал. Сказал: вперед, наступаем. Мы "схавали", приехали…", - полонений російський танкіст - мамі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Полонений російський танкіст коротко розповів про "успіхи РФ" на війні з Україною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.
"Окупант наляканий тим жахіттям, свідком та співучасником якого став. Майже вся його рота загинула, а офіцери - повтікали з поля бою.
Російський загарбник плаче, він уже не сподівається повернутися додому, але просить маму піднімати людей щоб зупинити безглузде вторгнення в Україну", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+21 JleXa BaCuJl6eB
показати весь коментар05.03.2022 23:10
+18 Anatoliy Pavlovych
показати весь коментар05.03.2022 23:06
+17 Василий СПРУТ
показати весь коментар05.03.2022 23:07
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Будь ласка, зачекайте...
у него не мать а уйобище ватное какоето
Эта ватница сделала мой вечер
Тут даже не о чем говорить.. Шакалы....
Авіатори, артилеристи, танкісти - це військові одиниці, на навчання яких ворог витратив багато пального, моторесурсу та ***********... Так що кожен сам має вирішувати, чи необхідно брати їх у полон...
Інформаційну картинку можна робити з омонівцями, мотострілками і військової поліцією...
Параллельные миры
Рак мозга
Руська самка : " а почему танк заглох ? "
Занавес.
Это всё что вы должны знать про русских орков и их мамок
#да похер на тот танк, чтоб они все сгорели
Может думает,что теперь ей платить придется
Good Luck!
Victory is yours!