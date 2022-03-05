"Нас путин предал. Сказал: вперед, наступаем. Мы "схавали", приехали…", - полонений російський танкіст - мамі. ВIДЕО

Полонений російський танкіст коротко розповів про "успіхи РФ" на війні з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

"Окупант наляканий тим жахіттям, свідком та співучасником якого став. Майже вся його рота загинула, а офіцери - повтікали з поля бою.

Російський загарбник плаче, він уже не сподівається повернутися додому, але просить маму піднімати людей щоб зупинити безглузде вторгнення в Україну", - сказано в повідомленні.

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